Чистюля или неряха? Как относятся к уборке разные знаки зодиака

Овен
Представители данного знака невероятно практичны и считают, что лишь их мнение самое верное. И когда дело доходит до уборки в доме, им проще распределить обязанности между домочадцами, а если таковых не имеется, вызвать представителей клининговой службы, лишь бы не наводить чистоту самостоятельно. Однако если и таковых не нашлось, тогда они бесстрашно закатывают рукава и направляют свою кипучую энергию в «очистительное русло». Обычно пары часов подобных подвигов вполне хватает, чтобы вокруг все заблестело.
Телец
Представители данного знака основательно подходят ко всему, в том числе и к наведению порядка в собственном доме. Им важно сначала выработать стратегию, прикинуть, как и когда им лучше приступать к процессу, проверить, весь ли арсенал нужных средств есть под рукой, и лишь потом приступить к уборке. Конечно, сам процесс подготовки занимает немало времени, но зато все будет исполнено в лучшем виде — ни один «Ревизорро» не подкопается.
Близнецы
Представители данного знака не терпят беспорядок, однако предпочитают, чтобы за чистотой в доме следил кто угодно, только не они. Однако за неимением сказочных фей, которые в мгновение ока преображают все вокруг, Близнецам частенько приходится самостоятельно заниматься данным вопросом. Однако если уж на них накатит вдохновение, они могут вымыть все вокруг тем, что попадется под руку — хоть полировкой для мебели, хоть сыпучим средством.
Рак
Представители данного знака стремятся к домашнему уюту и стараются сделать все, чтобы их собственная жилплощадь блестела, как новенький пятак. Для них не проблема встать, скажем, на рассвете, чтобы приготовить сытный завтрак или затеять генеральную уборку. И можно быть уверенными, что они все сделают на совесть — не подкопаться.
Лев
Представители данного знака вполне искренне считают себя царскими особами и стараются не обременять собственную персону бытовыми хлопотами. Они стараются относиться к бардаку философски, но, когда горы мусора начнут вытеснять их из собственной квартиры, они быстренькой наймут профессионала, который наведет лоск в их «царских апартаментах». Хотя, если правильно мотивировать Львов, они с удовольствием и сами возьмутся за тряпку, лишь бы произвести хорошее впечатление на окружающих.
Дева
Представители данного знака воспринимают уборку, буквально как образ жизни. Они с особой дотошностью и педантичностью будут вычищать все углы и потаенные места в квартире, заставляя сиять и без того чистые поверхности. Вы не найдете в их доме и намека на соринку или разбросанные вещи. Разложить все по полочкам — это как раз отлично характеризует скрупулезных Дев.
Весы
Управляемые стихией воздуха, представители данного знака подвержены смене настроения и наличия (или отсутствия) вдохновения. Если на них «снизошло», то можно быть уверенными, что в своем доме они будут поддерживать относительный порядок, но не более. Однако, если уж они встали не с той ноги, тогда вокруг можно лицезреть горы хлама и пыльные поверхности. Весы, к слову, считают это творческим беспорядком и не спешат хвататься за швабру.
Скорпион
Юные представители данного знака весьма спокойно относятся к беспорядку и нередко бывают действительно неряшливыми. Однако с возрастом они начинают ценить комфорт и чистоту, предпочитая, чтобы все вещи лежали строго на своих местах. А если уж им предстоит генеральная уборка, то они могут посвятить ей целый день. Главное, чтобы все было сделано качественно, и не важно, сколько времени на это потребуется.
Стрелец
Энергичные представители данного знака уверены, что в жизни есть дела поинтереснее, чем какая-то там уборка. Поэтому они с легкостью находят себе увлекательные занятия, не заботясь бытовыми вопросами. Но если уж дошло дело до наведения чистоты, они включат любимую музыку и все сделают быстро и непринужденно.
Козерог
Представители данного знака точно знают: чтобы чего-то добиться в жизни, нужно много и упорно трудиться. То же самое касается и поддержания чистоты в доме. Козероги сначала тщательно все обдумают, а затем методично, шаг за шагом, будут воплощать свои планы в жизнь. И если уж им пришлось взяться за швабру, то можно быть уверенными, что они все сделают качественно.
Водолей
Представители данного знака с гораздо большим интересом занимаются вопросами карьеры, чем наведением уюта в собственном доме. Хотя, надо отдать им должное, если уж они взяли какую-то вещь, то непременно вернут ее на место, а не будут разбрасывать где попало. И если уж Водолеям пришлось заняться уборкой, то они постараются получить от этого процесса максимум удовольствия.
Рыбы
Представители данного знака не отличаются особым рвением в вопросах уборки, однако если уж им приходится заниматься данным вопросом, то они попробуют подойти к этому с особым энтузиазмом. Рыбы весьма творческие и загадочные натуры, поэтому и наведение чистоты они попробуют превратить в некий увлекательный процесс.
Текст: Юлия Кальницкая
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