Чистюля или неряха? Как относятся к уборке разные знаки зодиака

Овен

Представители данного знака невероятно практичны и считают, что лишь их мнение самое верное. И когда дело доходит до уборки в доме, им проще распределить обязанности между домочадцами, а если таковых не имеется, вызвать представителей клининговой службы, лишь бы не наводить чистоту самостоятельно. Однако если и таковых не нашлось, тогда они бесстрашно закатывают рукава и направляют свою кипучую энергию в «очистительное русло». Обычно пары часов подобных подвигов вполне хватает, чтобы вокруг все заблестело.

Телец

Представители данного знака основательно подходят ко всему, в том числе и к наведению порядка в собственном доме. Им важно сначала выработать стратегию, прикинуть, как и когда им лучше приступать к процессу, проверить, весь ли арсенал нужных средств есть под рукой, и лишь потом приступить к уборке. Конечно, сам процесс подготовки занимает немало времени, но зато все будет исполнено в лучшем виде — ни один «Ревизорро» не подкопается.

Близнецы

Представители данного знака не терпят беспорядок, однако предпочитают, чтобы за чистотой в доме следил кто угодно, только не они. Однако за неимением сказочных фей, которые в мгновение ока преображают все вокруг, Близнецам частенько приходится самостоятельно заниматься данным вопросом. Однако если уж на них накатит вдохновение, они могут вымыть все вокруг тем, что попадется под руку — хоть полировкой для мебели, хоть сыпучим средством.

Рак

Представители данного знака стремятся к домашнему уюту и стараются сделать все, чтобы их собственная жилплощадь блестела, как новенький пятак. Для них не проблема встать, скажем, на рассвете, чтобы приготовить сытный завтрак или затеять генеральную уборку. И можно быть уверенными, что они все сделают на совесть — не подкопаться.