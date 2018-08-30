Белые лампы, пластиковые стулья и еще 13 деталей интерьера, портящих ваш имидж

Пластиковая (садовая) мебель

Кому может прийти в голову хранить дома пластиковую мебель? Оказывается, есть такие индивиды, которые не видят ничего плохого в том, чтобы расставить по своей квартире дешевые стулья (столы, этажерки и табуреты), напоминающие собой декорации в каком-нибудь придорожном кафе. Дизайнеры интерьеров советуют не покупать весь этот хлам, а инвестировать в действительно добротную качественную мебель, которая может послужить не только вам, но и вашим детям или даже внукам.

Белые лампы

Кто сказал, что белые бумажные абажуры, торшеры и светильники выглядят стильно? Дешево – да, но никак не по последнему писку моды. К тому же, по уверениям экспертов, белые лампы (белый свет), подчеркивают не только недостатки (или отсутствие) вашего ремонта, но и демонстрирует все несовершенства вашей кожи. Поэтому если вы хотите предстать перед своими близкими во всей красе, то выбирайте лампы с мягким теплым свечением.

Разноцветные постеры

В юном возрасте вы развешивали фотографии своих кумиров прямо на стены? Отлично! Однако вы повзрослели и теперь всем этим разноцветным постерам не месте в вашем доме. Такие элементы декора выглядят дешево и указывают на то, что в душе вы все еще остались упрямым подростком. Если вам уж так хочется украсить свой дом, тогда присмотритесь к настоящим картинам в красивых рамах.

Одноразовая (пластиковая) посуда