Белые лампы, пластиковые стулья и еще 13 деталей интерьера, портящих ваш имидж

Пластиковая (садовая) мебель
Кому может прийти в голову хранить дома пластиковую мебель? Оказывается, есть такие индивиды, которые не видят ничего плохого в том, чтобы расставить по своей квартире дешевые стулья (столы, этажерки и табуреты), напоминающие собой декорации в каком-нибудь придорожном кафе. Дизайнеры интерьеров советуют не покупать весь этот хлам, а инвестировать в действительно добротную качественную мебель, которая может послужить не только вам, но и вашим детям или даже внукам.
Белые лампы
Кто сказал, что белые бумажные абажуры, торшеры и светильники выглядят стильно? Дешево – да, но никак не по последнему писку моды. К тому же, по уверениям экспертов, белые лампы (белый свет), подчеркивают не только недостатки (или отсутствие) вашего ремонта, но и демонстрирует все несовершенства вашей кожи. Поэтому если вы хотите предстать перед своими близкими во всей красе, то выбирайте лампы с мягким теплым свечением.
Разноцветные постеры
В юном возрасте вы развешивали фотографии своих кумиров прямо на стены? Отлично! Однако вы повзрослели и теперь всем этим разноцветным постерам не месте в вашем доме. Такие элементы декора выглядят дешево и указывают на то, что в душе вы все еще остались упрямым подростком. Если вам уж так хочется украсить свой дом, тогда присмотритесь к настоящим картинам в красивых рамах.
Одноразовая (пластиковая) посуда
Безусловно, данный пункт знаком тем, кто не любит после каждого приема еды тратить время на мытье посуды. Психологи уверяют, что пластиковые тарелки и стаканы допустимы лишь в том случае, если у вас намечается выезд на природу или вечеринка у бассейна. Во всех остальных случаях лучше использовать красивый сервиз, иначе вы продемонстрируете гостям свое неуважение.
Вычурные рамки для фото
Фоторамки «Лучший друг», «Любовь навеки», «Самая красивая девушка» и с прочими подобными надписями лучше сложить в коробку и убрать на антресоль или подарить кому-то помладше. Взрослой женщине неуместно держать такие в своем доме и если вы не можете отказаться от фотографий на прикроватной тумбочке, тогда поместите их в лаконичные строгие рамки, которые будут вам под стать.
Старомодная тумба для телевизора
Эксперты советуют не захламлять пространство лишней мебелью и вешать ТВ на стену – к тому же, размеры современных телевизоров вполне позволяют разместить их в любом месте, где вам только захочется. А дополнительные тумбы – это лишнее скопление пыли, грязи и ненужных вещей, которые вы непременно будете в нее складывать.
Раздвижной диван
Данный предмет мебели – самое ужасное изобретение, которое можно встретить в современных квартирах. Мало того, что такой диван абсолютно не удобен в использовании, так еще он портит интерьер и выглядит весьма старомодно. Психологи уверяют, что именно хорошая полноценная кровать с красивым комплектом постельного белья положительно влияет на вашу личную жизнь, а раскладушки, раздвижные диваны и надувные матрасы лучше оставить для студентов или «дачной» вариации.
Диванные подушки
«Что может быть плохого в диванных подушках?» - можете задать вы вполне резонный вопрос. Дизайнеры интерьеров утверждают, что те подушки, которые идут в комплекте с мягкой мебелью, обычно только портят ее эстетический вид и не добавляют шарма вашему жилищу. Поэтому постарайтесь избавиться от этого старомодного аксессуара, а если вам уж так хочется оставить парочку подушек, тогда приобретите для них модные наволочки с оригинальными принтами.
Дешевое постельное белье
Выцветшее грубое постельное белье не первой свежести тоже вряд ли придаст шарм вашему интерьеру и сработает на ваш имидж. Оставьте «синтетические» комплекты для поездок за город или ночевки в палатке и выбирайте для дома качественное постельное белье, выполненное из натуральных тканей – и красиво, и для здоровья намного полезнее.
Пустые стеллажи и полки
Иметь пустые полки и стеллажи недопустимо, это считается дурным тоном, по мнению дизайнеров интерьера. Поэтому если уж вы захотели, чтобы в вашем доме присутствовали книжные шкафы и стеллажи, потрудитесь их чем-то заставить. Например, можно разместить на них любимые книги, вазочки и другие элементы декора.
Яркие стены
Запомните, что контрастные стены были в моде несколько лет назад, а сейчас лучше выбирать просторный и лаконичный дизайн, не перегружая пространство яркими пятнами. К тому же, окраска одной стены в какой-то кричащий цвет не только не делает визуально ваше помещение больше, но и напротив, «съедает» драгоценные сантиметры.
Кружки с нелепыми рисунками
Даже если друзья или коллеги подарили вам несколько кружек с забавными фотографиями (рисунками или надписями) и вы считаете их очень милыми, не стоит выставлять их на показ и демонстрировать тем самым свою не солидность. Лучше приобрести чайный сервис, который больше подойдет вам по возрасту и по статусу. А милые кружечки можно отнести на работу – там они будут смотреться вполне актуально.
Искусственные цветы
Дизайнеры интерьеров не устают повторять, что искусственные растения ни в коем случае нельзя хранить в доме. Если вам уж так хочется оживить пространство, то приобретите несколько неприхотливых растений и попытайтесь с ними ужиться.
Отсутствие ковра
В «голых» полах, в принципе ничего такого нет, но лишь в том случае, если речь не идет о квартире женщины. У дам на первый план выходит уют, поэтому ходить по незастеленному ламинату/паркету/линолеуму не так уж и приятно. Приобретите несколько небольших ковриков, которые добавят вашему дому тепла и оживят ваш интерьер.
Бардак и незаправленная кровать
Эксперты напоминают, что нет ничего хуже, чем разбросанные вещи, грязь и смятая постель в вашем жилище. Особенно, если вы пытаетесь выставить себя перед окружающими в самом выгодном свете и продемонстрировать, что вы отличная хозяйка. Поэтому не забывайте тратить немного времени на уборку и обязательно застилать кровать по утрам.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Shutterstock