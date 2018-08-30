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Белые лампы, пластиковые стулья и еще 13 деталей интерьера, портящих ваш имидж

Вы удивитесь, но чем старше вы становитесь, тем ответственнее должны выбирать вещи, которые будут вас окружать. Психологи уверяют, что чем гармоничнее подобраны детали интерьера, тем счастливее и увереннее вы будете себя чувствовать. Мы составили рейтинг предметов, которые просто недопустимы в вашем доме, если вы не хотите прославиться дурным вкусом и отсутствием манер.

Пластиковая (садовая) мебель

Кому может прийти в голову хранить дома пластиковую мебель? Оказывается, есть такие индивиды, которые не видят ничего плохого в том, чтобы расставить по своей квартире дешевые стулья (столы, этажерки и табуреты), напоминающие собой декорации в каком-нибудь придорожном кафе. Дизайнеры интерьеров советуют не покупать весь этот хлам, а инвестировать в действительно добротную качественную мебель, которая может послужить не только вам, но и вашим детям или даже внукам.

Белые лампы

Кто сказал, что белые бумажные абажуры, торшеры и светильники выглядят стильно? Дешево – да, но никак не по последнему писку моды. К тому же, по уверениям экспертов, белые лампы (белый свет), подчеркивают не только недостатки (или отсутствие) вашего ремонта, но и демонстрирует все несовершенства вашей кожи. Поэтому если вы хотите предстать перед своими близкими во всей красе, то выбирайте лампы с мягким теплым свечением.

Разноцветные постеры

В юном возрасте вы развешивали фотографии своих кумиров прямо на стены? Отлично! Однако вы повзрослели и теперь всем этим разноцветным постерам не месте в вашем доме. Такие элементы декора выглядят дешево и указывают на то, что в душе вы все еще остались упрямым подростком. Если вам уж так хочется украсить свой дом, тогда присмотритесь к настоящим картинам в красивых рамах.

Одноразовая (пластиковая) посуда

Безусловно, данный пункт знаком тем, кто не любит после каждого приема еды тратить время на мытье посуды. Психологи уверяют, что пластиковые тарелки и стаканы допустимы лишь в том случае, если у вас намечается выезд на природу или вечеринка у бассейна. Во всех остальных случаях лучше использовать красивый сервиз, иначе вы продемонстрируете гостям свое неуважение.

Вычурные рамки для фото

Фоторамки «Лучший друг», «Любовь навеки», «Самая красивая девушка» и с прочими подобными надписями лучше сложить в коробку и убрать на антресоль или подарить кому-то помладше. Взрослой женщине неуместно держать такие в своем доме и если вы не можете отказаться от фотографий на прикроватной тумбочке, тогда поместите их в лаконичные строгие рамки, которые будут вам под стать.

Старомодная тумба для телевизора

Эксперты советуют не захламлять пространство лишней мебелью и вешать ТВ на стену – к тому же, размеры современных телевизоров вполне позволяют разместить их в любом месте, где вам только захочется. А дополнительные тумбы – это лишнее скопление пыли, грязи и ненужных вещей, которые вы непременно будете в нее складывать.

Раздвижной диван

Данный предмет мебели – самое ужасное изобретение, которое можно встретить в современных квартирах. Мало того, что такой диван абсолютно не удобен в использовании, так еще он портит интерьер и выглядит весьма старомодно. Психологи уверяют, что именно хорошая полноценная кровать с красивым комплектом постельного белья положительно влияет на вашу личную жизнь, а раскладушки, раздвижные диваны и надувные матрасы лучше оставить для студентов или «дачной» вариации.

Диванные подушки

«Что может быть плохого в диванных подушках?» - можете задать вы вполне резонный вопрос. Дизайнеры интерьеров утверждают, что те подушки, которые идут в комплекте с мягкой мебелью, обычно только портят ее эстетический вид и не добавляют шарма вашему жилищу. Поэтому постарайтесь избавиться от этого старомодного аксессуара, а если вам уж так хочется оставить парочку подушек, тогда приобретите для них модные наволочки с оригинальными принтами.

Дешевое постельное белье

Выцветшее грубое постельное белье не первой свежести тоже вряд ли придаст шарм вашему интерьеру и сработает на ваш имидж. Оставьте «синтетические» комплекты для поездок за город или ночевки в палатке и выбирайте для дома качественное постельное белье, выполненное из натуральных тканей – и красиво, и для здоровья намного полезнее.

Пустые стеллажи и полки

Иметь пустые полки и стеллажи недопустимо, это считается дурным тоном, по мнению дизайнеров интерьера. Поэтому если уж вы захотели, чтобы в вашем доме присутствовали книжные шкафы и стеллажи, потрудитесь их чем-то заставить. Например, можно разместить на них любимые книги, вазочки и другие элементы декора.

Яркие стены

Запомните, что контрастные стены были в моде несколько лет назад, а сейчас лучше выбирать просторный и лаконичный дизайн, не перегружая пространство яркими пятнами. К тому же, окраска одной стены в какой-то кричащий цвет не только не делает визуально ваше помещение больше, но и напротив, «съедает» драгоценные сантиметры.

Кружки с нелепыми рисунками

Даже если друзья или коллеги подарили вам несколько кружек с забавными фотографиями (рисунками или надписями) и вы считаете их очень милыми, не стоит выставлять их на показ и демонстрировать тем самым свою не солидность. Лучше приобрести чайный сервис, который больше подойдет вам по возрасту и по статусу. А милые кружечки можно отнести на работу – там они будут смотреться вполне актуально.

Искусственные цветы

Дизайнеры интерьеров не устают повторять, что искусственные растения ни в коем случае нельзя хранить в доме. Если вам уж так хочется оживить пространство, то приобретите несколько неприхотливых растений и попытайтесь с ними ужиться.

Отсутствие ковра

В «голых» полах, в принципе ничего такого нет, но лишь в том случае, если речь не идет о квартире женщины. У дам на первый план выходит уют, поэтому ходить по незастеленному ламинату/паркету/линолеуму не так уж и приятно. Приобретите несколько небольших ковриков, которые добавят вашему дому тепла и оживят ваш интерьер.

Бардак и незаправленная кровать

Эксперты напоминают, что нет ничего хуже, чем разбросанные вещи, грязь и смятая постель в вашем жилище. Особенно, если вы пытаетесь выставить себя перед окружающими в самом выгодном свете и продемонстрировать, что вы отличная хозяйка. Поэтому не забывайте тратить немного времени на уборку и обязательно застилать кровать по утрам.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock

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