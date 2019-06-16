Бардак в квартире или голове? Почему вам не стоит стесняться беспорядка в собственном доме

Гости на пороге, а вы бегаете в панике, пытаясь одной рукой засунуть поглубже в шкаф разбросанные вещи, а другой активно протираете полы. Знакомая ситуация? Почему-то в нашем менталитете принято убираться именно перед гостями и «генералить» непременно по выходным (например, в субботу). Но это еще полбеды. Есть даже люди, которые не могут устроить личную жизнь из-за того, что они считают свой дом категорически не пригодным для того, чтобы приглашать в него гостей. И все из-за хронического беспорядка. Особо продвинутые личности пытаются проходить тренинги личностного роста, стараются придерживаться принципов здорового питания и такого же «правильного» воспитания детей, однако быт при этом у многих все равно остается на уровне советского застоя. Разобраться в вопросе, почему беспорядок в квартире - это не стыдно, а вполне решаемо, нам поможет эксперт, профессиональный организатор пространства Алсу Мухамедшина.
Нас с детства учат, что нужно регулярно «убираться», мыть полы и посуду, раскладывать вещи по своим местам и если что-то не получается или идет не по плану, то на человека (в первую очередь на женщин) тут же вешается ярлык «неряха» и «лентяйка». И приходится людям жить с этими комплексами, не любя себя и свой дом.
Проблемы беспорядка не берутся из ниоткуда. Скорее всего, человек просто не знает, как правильно разложить вещи так, чтобы их было легко найти и легко вернуть на место. Еще с детства большинству из вас внушили, что беспорядок - это плохо и говорит о том, что вы лентяйка и плохая хозяйка, не способная поддерживать семейный уют. А они, возможно, просто не понимают, как им наладить данный процесс, чтобы избавиться от беспорядка (и полученных в связи с этим комплексами). В результате все это приводит к тому, что люди начинают испытывать дискомфорт и тихо ненавидят все, что касается быта. Возможно, они даже пробуют взять себя в руки, начинают изучать специальную литературу по организации пространства, смотреть обучающее видео по разбору вещей, но ничего толком не выходит и все возвращается на круги своя. Это все происходит потому, что данная проблема всегда глубже и автоматическое перекладывание вещей с места на место не приносит должного результата, а лишь усугубляет и без того плачевную ситуацию.
А ведь в большинстве случаев причиной хронического беспорядка является не лень и неряшливость, это лишь следствие. Причина на самом дело в элементарных технических ошибках, когда человек не понимает эргономику распределения вещей, не умеет делить их на категории, не знает, как правильно разместить и как потом поддерживать этот порядок.
Почему же на самом деле возникает беспорядок?
Разберемся с основными причинами:
- У вас слишком много вещей
- Вы не возвращаете вещи на свои места, а оставляете их где попало
- Вещи расположены неудобно, мешая вам оптимизировать процесс
Фото: vostock-photo/shutterstock
Правильная организация пространства обычно помогает решить все эти проблемы и тогда даже самые признанные неряхи начинают жить по-другому. Можно просто скорректировать некоторые технические моменты, превратив это в хорошую привычку, и тогда возвращать все вещи на свои места станет гораздо проще. Вы просто начнете делать это на автоматизме, не тратя время на то, чтобы затем разгребать непонятно откуда взявшиеся завалы. Попробуйте выстроить систему так, чтобы ваш дом стал уютным, а уборка не отнимала слишком много времени (ведь, наверняка, у вас найдутся более приятные и полезные дела, чем бесконечное наведение чистоты в квартире).
Как превратить уборку вещей в полезную привычку?
- Составьте пошаговый план действий по эргономичному расположению вещей, как в шкафах, так и в доме в целом. Обязательно учитывайте привычки и образ жизни не только ваш, но и остальных домочадцев, иначе все ваши старания могут пойти насмарку;
- Приучите себя избавляться от хлама. Если чувствуете, что у вас возникли с этим трудности, то обратитесь к специалистам, которые помогут безболезненно и без чувства вины распрощаться с лишними вещами, которые просто занимают место в квартире. Ведь не обязательно их выбрасывать, можно отдать или продать на специализированных сайтах.
- Кроме удобства, не забывайте и про эстетику. Ведь она работает, как дополнительный стимул: вам уже не захочется возвращаться к беспорядку и нарушать организованную красоту. Можно, например, воспользоваться стильными органайзерами, корзинами, баночкам и так далее.
- Научитесь принимать себя и свои проблемы. Именно это, по мнению экспертов, является признаком эмоциональной (и личностной) зрелости. Если у вас наблюдаются проблемы в общении, то вы наверняка обратитесь к психологу, при проблемах с фигурой - к диетологу и фитнес-тренеру. Пора признать, что и проблемы с беспорядком случаются у умных, успешных, совершенно разносторонних людей. Но теперь не нужно закрываться и страдать от того, что вы никак не можете приручить свой бардак, а можно, с помощью специалистов, решить данный вопрос и скорректировать свои бытовые привычки, чтобы они помогли вам изменить жизнь (и дом) к лучшему.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Подводим итоги
Чтобы определить, что творится у вас в квартире – творческий беспорядок или самый настоящий хаос, с которым нужно начинать бороться прямо сейчас, необходимо ответить на несколько простых вопросов.
- Часто ли вы опаздываете на работу из-за того, что по утрам не можете найти нужные вещи?
- Вместо того, чтобы просто взять и сделать, вы придумываете отговорки и ссылаетесь на нехватку времени?
- Ваши друзья и близкие уже открыто смеются над вашим беспорядком?
- Вы все чаще испытываете чувство паники перед приходом гостей?
- Вы регулярно теряете дома ключи, документы и прочие важные вещи?
- Вы понимаете, что вещей скопилось слишком много, но не можете с ними расстаться?
Если вы утвердительно ответили на большинство вопросов, то значит ваш дом давно уже нуждается в генеральной уборке и освобождении от хлама. И чем скорее вы к ней приступите, тем лучше (и для вас, и для вашего жилища). А наши советы, надеемся, помогут вам превратить ненавистную обязанность в увлекательный процесс и получить удовольствие от конечного результата.
Текст: Алсу Мухамедшина, Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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