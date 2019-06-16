Бардак в квартире или голове? Почему вам не стоит стесняться беспорядка в собственном доме

Проблемы беспорядка не берутся из ниоткуда. Скорее всего, человек просто не знает, как правильно разложить вещи так, чтобы их было легко найти и легко вернуть на место. Еще с детства большинству из вас внушили, что беспорядок - это плохо и говорит о том, что вы лентяйка и плохая хозяйка, не способная поддерживать семейный уют. А они, возможно, просто не понимают, как им наладить данный процесс, чтобы избавиться от беспорядка (и полученных в связи с этим комплексами). В результате все это приводит к тому, что люди начинают испытывать дискомфорт и тихо ненавидят все, что касается быта. Возможно, они даже пробуют взять себя в руки, начинают изучать специальную литературу по организации пространства, смотреть обучающее видео по разбору вещей, но ничего толком не выходит и все возвращается на круги своя. Это все происходит потому, что данная проблема всегда глубже и автоматическое перекладывание вещей с места на место не приносит должного результата, а лишь усугубляет и без того плачевную ситуацию.

А ведь в большинстве случаев причиной хронического беспорядка является не лень и неряшливость, это лишь следствие. Причина на самом дело в элементарных технических ошибках, когда человек не понимает эргономику распределения вещей, не умеет делить их на категории, не знает, как правильно разместить и как потом поддерживать этот порядок.

Почему же на самом деле возникает беспорядок?

Разберемся с основными причинами: