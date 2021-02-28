Бардак Собчак, Топурии, Хилькевич и других звезд, за который им не стыдно: фото

Это сейчас Ксения Собчак, которая счастлива во втором браке с режиссером Константином Богомоловым, старается никого не впускать в свою частную жизнь. А раньше она часто радовала поклонников кадрами из своего жилища, даже не заботясь о том, что в кадр попадала не только красивая обстановка, но и беспорядок, которого, кажется, телеведущая нисколько не стеснялась. Кроме того, Ксения совершенно спокойно могла, и сама позировать на фоне хаоса, полагая, что поклонники в любом случае будут смотреть на нее, а не на то, что творится вокруг. Она с долей иронии относится ко всему, что с ней происходит и, собираясь на очередное мероприятие и снимая процесс переворачивания квартиры вверх дном, она не забывает выкладывать это видео в свой микроблог и сопровождать его лаконичным тегом «#Королевасрача».

Наталья Водянова