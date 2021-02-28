Бардак Собчак, Топурии, Хилькевич и других звезд, за который им не стыдно: фото
Ксения Собчак
Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Это сейчас Ксения Собчак, которая счастлива во втором браке с режиссером Константином Богомоловым, старается никого не впускать в свою частную жизнь. А раньше она часто радовала поклонников кадрами из своего жилища, даже не заботясь о том, что в кадр попадала не только красивая обстановка, но и беспорядок, которого, кажется, телеведущая нисколько не стеснялась. Кроме того, Ксения совершенно спокойно могла, и сама позировать на фоне хаоса, полагая, что поклонники в любом случае будут смотреть на нее, а не на то, что творится вокруг. Она с долей иронии относится ко всему, что с ней происходит и, собираясь на очередное мероприятие и снимая процесс переворачивания квартиры вверх дном, она не забывает выкладывать это видео в свой микроблог и сопровождать его лаконичным тегом «#Королевасрача».
Наталья Водянова
Фото: instagram.com/natasupernova
Когда у тебя столько детей, как у Натальи Водяновой, то о чистоте в доме явно вспоминаешь в последнюю очередь. Супермодель, конечно, старается следить за порядком и поддерживать уют в доме, но в ее микроблоге иногда проскакивают кадры, на которых отчетливо видно следы беспорядка.
Мария Погребняк
Фото: instagram.com/mariapoga_
Мария Погребняк тоже старается всегда и во всем быть идеальной, но если у тебя несколько активных мальчишек, то нужно быть готовой ко всему. Мария, кажется, готова, поэтому спокойно позирует на фоне легкого беспорядка, не стесняясь показывать фанатам некоторые моменты своей жизни «без прикрас».
Елена Перминова
Фото: instagram.com/lenaperminova
Рассекретившая недавно свою четвертую беременность модель Елена Перминова тоже не очень-то переживает по поводу того, что на снимках, которые она регулярно выкладывает в свои соцсети, случайно будет виден беспорядок. Впрочем, поклонники, кажется, смотрят только на нее, а не на то, что творится вокруг (и пока не высказывали особого недовольства по поводу разбросанных вещей и хаоса).
Наталья Подольская
Фото: instagram.com/nataliapodolskaya
Певица Наталья Подольская недавно стала мамой во второй раз и теперь все свое время посвящает близким. Она часто балует фанатов трогательными семейными снимками, совершенно не переживая по поводу того, что в объектив может попасть что-то, что обычно стараются скрыть от посторонних глаз.
Кети Топурия
Фото: instagram.com/keti_one_official
Популярная певица, также ставшая недавно мамой во второй раз, старается показывать красивую сторону своей жизни и строго следит за тем, чтобы в ее соцсетях появлялись лишь выверенные и отфильтрованные снимки. Однако иногда и Кети позволяет себе расслабиться, показывая, что она обычный человек и некоторые слабости ей не чужды.
Виктория Боня
Фото: instagram.com/victoriabonya
Несмотря на ехидные замечания скептиков, что прежде, чем выкладывать себя в соцсети, необходимо прибраться и подготовить антураж, а лишь делать красивые фото, которые не стыдно показывать, Виктория Боня считает иначе. Она не видит кошмара в том, чтобы сфотографироваться на фоне пакета с мусором или рассыпанными повсюду безделушками. Боня считает, что красоту ничем нельзя испортить, поэтому креативит для фото, как может.
Анна Хилькевич
Фото: instagram.com/annakhilkevich
Молодая мама Анна Хилькевич тоже не всегда успевает сделать уборку, но относится к этому с юмором. Она активно делится с поклонниками своими «честными» семейными фотографиями, интересуясь, одна ли она не успевает ничего с маленькими детками или есть и другие такие же «счастливчики».
Анастасия Волочкова
Фото: instagram.com/volochkova_art
Сначала знаменитая балерина шокировала публику своими не менее знаменитыми шпагатами, исполняя их в самых неожиданных местах, а потом – своим умением моментально развести беспорядок (стоит, например, вспомнить ее селфи в гостиничных номерах, когда в кадр попадали горы разбросанных вещей и мусор). Сама Анастасия, кажется, не видит в этом ничего плохого и продолжает периодически подкидывать поклонникам пищу для размышления, показывая свои интерьеры и… бардак.
Ани Лорак
Фото: instagram.com/anilorak
Популярная исполнительница старается не выкладывать компрометирующие ее снимки, однако иногда все же дает поклонникам повод для сплетен. Так, например, недавно она поделилась с поклонниками фотографией, на которой позирует на фоне разбросанных вещей и мусора и нарвалась на критику.
Фото: Instagram.com
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