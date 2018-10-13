Бабушке понравится: 10 признаков того, что ваш интерьер давно устарел

Вычурные предметы мебели
Причудливо изогнутые ножки, подлокотники с мини-колоннами, волнообразные формы и обивка неонового цвета или имитирующая шкуры животных – ужасный пережиток прошлого, о котором просто нужно позабыть. В настоящее время в тренде простые четкие линии, лаконичные формы и оттенки, максимально приближенные к природным. А волны из ДСП, декор в виде лепнины, узоров, барельефов и прочих изысков оставьте для оформления музеев или дворцовых палат.
Массивный компьютерный стол
В последнее время все больше людей отказываются от стационарных компьютеров в пользу ноутбуков, поэтому двухэтажная конструкция с полочками для дисков и выдвижным отсеком для клавиатуры, выглядит, скорее, нелепо и совсем не вписывается в современный интерьер. Сейчас достаточно обычного удобного стала или даже специальной подставки – и можно работать из любого места в квартире.
Душевая кабина
Казалось бы, еще каких-то 5-10 лет назад душевая кабина была признаком хорошего вкуса и неплохого достатка, но на сегодняшний день потеряла свою актуальность. Дизайнеры советуют вместо этого массивного предмета, который занимает много места и выглядит дешево, присмотреться ко встроенной душевой со стеклянной перегородкой.
Старомодные фотообои
Справедливости ради стоит отметить, что не все обои попали в немилость дизайнеров интерьера, а лишь некоторые экземпляры того, чем люди украшали свои стены еще 10-15 лет назад. Во-первых, эксперты советуют избавиться от фотообоев. Просто позабудьте о них раз и навсегда и не слушайте тех личностей, которые уверяют, что лес, европейский город или даже морское побережье в квартире – это всегда актуально и креативно. Дизайнеры интерьеров уверяют, что это не то, что не модно, а самый настоящий моветон! Во-вторых, блестящие обои с выбитыми на них гербами, дворцовыми лилиями или вензелями, так же, как и дешевые бумажные аналоги, тоже должны кануть в лету. Сейчас в тренде виниловые обои под покраску или просто крашеные стены.
Сложные конструкции на окнах
Ламбрекены со множеством кистей, складок, воланов и рюш вы не только не произведете впечатление на гостей, но и, напротив, повергнете их в шок и заставите усомниться, в наличии у вас безупречного вкуса. Поэтому оставьте данный элемент декора для театра – там он точно будет уместен, а себе присмотрите римские шторы, шторы-блэкаут (например, формата ролл-штор) или легкие изящные занавески.
Лепнина и позолота
Особо нелепо смотрится лепнина, позолота и прочие атрибуты дворцовой роскоши в малогабаритных типовых квартирах. Дизайнеры напоминают, что только в старинных особняках вполне гармонично впишется картина в тяжелой раме с причудливым узором, зеркало в позолоченной оправе с дворцовыыми вензелями, канделябр, «золотая» мебель с бархатной обивкой, лепнина везде, где только можно… А во все остальные стили данные детали вписать довольно сложно. Такой интерьер будет выглядеть дешево и нелепо. Вывод один: хотите дворцовую роскошь – переезжайте жить во дворец!
Перегородки из гипсокартона
Подобные перегородки вызывают у дизайнеров интерьеров лишь нервный тик и желание тут же от них избавиться. Эксперты утверждают, что сейчас в тренде визуальное зонирование, для которого перегородки и вовсе не нужны. Но если вам все же необходимо разделить помещение и сохранить при этом пространство. выберите легкие деревянные или стеклянные конструкции. Они идеально впишутся в любой интерьер и станут его своеобразной изюминкой.
Имитация камня или кирпичной кладки
Еще один пункт, на который следует обратить особое внимание. Пластиковая имитация камня или кирпича, клеящаяся пленка под мрамор или дерево не только не добавляют статусности и эксклюзивности вашему интерьеру, но и, напротив, выглядят неуместно. И весь ваш «навороченный» дорогостоящий ремонт сразу тускнеет на фоне подобных приемов.
Керамическая плитка с узором
Чем же дизайнерам так не угодила керамика с рисунком? Все дело в том, что многие весьма дотошно выбирают плитку, выкладывая на своих стенах целые сюжеты или старомодные узоры. К сожалению, это напоминает детские переводные картинки, которые давным-давно клеили на кафель. И по качеству, и по виду. Поэтому лучше выбирайте однотонную керамику, а если хочется креативности - то несколько гармонично сочетающихся между собой оттенков.
Потолочная плитка
С потолочной плиткой (та, которая с рельефом и претензией на «дорого-богато») дела обстоят еще хуже. Она не только зрительно уменьшает высоту потолка и создает ощущение «сдавленности и тяжести», но и в целом удешевляет даже самый дизайнерский интерьер. Кстати, многоуровневые конструкции со сложной подсветкой, по мнению дизайнеров, тоже свое отжили и уступили место идеально ровному белому потолку без какого-либо креатива.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Shutterstock