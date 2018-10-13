Бабушке понравится: 10 признаков того, что ваш интерьер давно устарел

Вычурные предметы мебели

Причудливо изогнутые ножки, подлокотники с мини-колоннами, волнообразные формы и обивка неонового цвета или имитирующая шкуры животных – ужасный пережиток прошлого, о котором просто нужно позабыть. В настоящее время в тренде простые четкие линии, лаконичные формы и оттенки, максимально приближенные к природным. А волны из ДСП, декор в виде лепнины, узоров, барельефов и прочих изысков оставьте для оформления музеев или дворцовых палат.

Массивный компьютерный стол

В последнее время все больше людей отказываются от стационарных компьютеров в пользу ноутбуков, поэтому двухэтажная конструкция с полочками для дисков и выдвижным отсеком для клавиатуры, выглядит, скорее, нелепо и совсем не вписывается в современный интерьер. Сейчас достаточно обычного удобного стала или даже специальной подставки – и можно работать из любого места в квартире.

Душевая кабина

Казалось бы, еще каких-то 5-10 лет назад душевая кабина была признаком хорошего вкуса и неплохого достатка, но на сегодняшний день потеряла свою актуальность. Дизайнеры советуют вместо этого массивного предмета, который занимает много места и выглядит дешево, присмотреться ко встроенной душевой со стеклянной перегородкой.

Старомодные фотообои

Справедливости ради стоит отметить, что не все обои попали в немилость дизайнеров интерьера, а лишь некоторые экземпляры того, чем люди украшали свои стены еще 10-15 лет назад. Во-первых, эксперты советуют избавиться от фотообоев. Просто позабудьте о них раз и навсегда и не слушайте тех личностей, которые уверяют, что лес, европейский город или даже морское побережье в квартире – это всегда актуально и креативно. Дизайнеры интерьеров уверяют, что это не то, что не модно, а самый настоящий моветон! Во-вторых, блестящие обои с выбитыми на них гербами, дворцовыми лилиями или вензелями, так же, как и дешевые бумажные аналоги, тоже должны кануть в лету. Сейчас в тренде виниловые обои под покраску или просто крашеные стены.

Сложные конструкции на окнах