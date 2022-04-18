Аромат спокойствия: 12 растений, которые помогут справиться со стрессом
Последние данные статистики говорят, что 69% россиян жалуются на увеличение стресса. В условиях полной неопределенности, когда нельзя заранее предугадать, что принесет нам завтрашний день, многие чувствуют себя в подвешенном состоянии. Один из способов заземлиться и ощутить опору в нестабильном мире — это общение с природой. О растениях, которые помогут вернуть состояние спокойствия не выходя из дома, расскажет Дмитрий Туркан, флорист, преподаватель, автор книги «Магия флористики».
Взаимосвязь контакта с живой природой и уровня тревоги ученые исследовали неоднократно. Когда-то предкам человека было необходимо постоянно вглядываться в окружающий ландшафт, чтобы понимать, что рядом нет опасности. Сегодня опасность обычно кроется совсем в других вещах, но наблюдение за растениями по-прежнему дарит ощущение спокойствия, как показывают исследования. При этом не обязательно жить на природе, даже одно комнатное растение на рабочем столе способно уменьшить стресс.
Дмитрий Туркан
флорист, преподаватель, автор книги «Магия флористики»
Антидепрессанты на балконе
Однако есть растения, которые, помимо своего внешнего вида, обладают и другими успокаивающими свойствами. Все дело в эфирных маслах. Их летучие молекулы, попадая в кровоток, влияют на эмоциональное состояние человека, помогают сосредоточиться и улучшают настроение. Для того чтобы ощутить эффект, не обязательно наносить аромамасла на кожу, можно высадить растения у себя на подоконнике или балконе и, проходя мимо, легонько задевать рукой, чтобы помещение наполнилось приятным запахом.
Важно помнить, что любые растения могут вызывать аллергические реакции и индивидуальную непереносимость.
К таким растениям-антидепрессантам относят мяту, которая содержит ментол и цитраль. Они помогут, с одной стороны, убрать нервную возбудимость, а с другой — избавиться от сонливости и упадка сил. Исследования показывают, что мята улучшает память и способствует легкому засыпанию. Лаванда также успокаивает и уменьшает тревогу.
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Герань, или пеларгония, — цветок с довольно специфическим запахом, который нравится далеко не всем. Но ее аромат не только избавляет от тревоги, но и повышает когнитивные функции. Эфирные масла, содержащиеся в герани, помогают справиться с бессонницей.
Пряные травы — базилик, розмарин и орегано чаще всего ассоциируются с кулинарией, но, кроме яркого вкуса, они обладают еще способностью снижать уровень стресса и улучшать концентрацию внимания.
Запах цитрусов станет прекрасным средством в борьбе с унынием и тревогой. Их бодрящий аромат поможет избавиться от беспокойства и нервного напряжения и переключиться с тревожных мыслей на позитивные. Мандарины, лимоны и апельсины, которые хорошо растут в домашних условиях, будут поднимать настроение не только своим ароматом, но и ярким внешним видом.
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Букет против стресса
Если у вас нет тяги к разведению растений у себя дома, то букет с цветами-антидепрессантами может стать отличным способом поддержать свое эмоциональное состояние.
К цветам, которые помогают справиться с тревогой, относится роза. Ее запах дарит чувство спокойствия и умиротворения. Кроме того, одно только наблюдение за этими цветами помогает расслабиться. Свежий и терпкий аромат жасмина, напротив, способствует продуктивной работе головного мозга, поднимает настроение и избавляет от раздражительности. А всем привычные хризантемы улучшают общее психоэмоциональное состояние.
Эвкалипт, который известен своими бактерицидными свойствами, способствует также концентрации, снимает усталость и повышает работоспособность. Кроме того, исследования показывают, что аромат эвкалипта улучшает кратковременную память. Его серебристо-голубоватые листья стали очень популярны во флористике. Их добавляют в цветочные композиции и используют в качестве монобукетов для украшения интерьера.
Но не только аромат цветов помогает обрести спокойствие. Сама работа по сборке букета положительно влияет на состояние человека. Во время общения с растениями оказываются задействованы все органы чувств: вы трогаете разные по фактуре листья и стебли, вдыхаете аромат, наблюдаете за всей палитрой оттенков живой природы, слышите приятные звуки шелеста листьев. Этот процесс способствует выработке серотонина, который отвечает за регуляцию циклов сна и бодрствования и помогает сконцентрироваться на настоящем моменте, перенестись из тревожных мыслей о будущем в «здесь и сейчас». А это то, чего многим из нас так не хватает.
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