Аромат спокойствия: 12 растений, которые помогут справиться со стрессом

Букет против стресса

Если у вас нет тяги к разведению растений у себя дома, то букет с цветами-антидепрессантами может стать отличным способом поддержать свое эмоциональное состояние.

К цветам, которые помогают справиться с тревогой, относится роза. Ее запах дарит чувство спокойствия и умиротворения. Кроме того, одно только наблюдение за этими цветами помогает расслабиться. Свежий и терпкий аромат жасмина, напротив, способствует продуктивной работе головного мозга, поднимает настроение и избавляет от раздражительности. А всем привычные хризантемы улучшают общее психоэмоциональное состояние.

Эвкалипт, который известен своими бактерицидными свойствами, способствует также концентрации, снимает усталость и повышает работоспособность. Кроме того, исследования показывают, что аромат эвкалипта улучшает кратковременную память. Его серебристо-голубоватые листья стали очень популярны во флористике. Их добавляют в цветочные композиции и используют в качестве монобукетов для украшения интерьера.

Но не только аромат цветов помогает обрести спокойствие. Сама работа по сборке букета положительно влияет на состояние человека. Во время общения с растениями оказываются задействованы все органы чувств: вы трогаете разные по фактуре листья и стебли, вдыхаете аромат, наблюдаете за всей палитрой оттенков живой природы, слышите приятные звуки шелеста листьев. Этот процесс способствует выработке серотонина, который отвечает за регуляцию циклов сна и бодрствования и помогает сконцентрироваться на настоящем моменте, перенестись из тревожных мыслей о будущем в «здесь и сейчас». А это то, чего многим из нас так не хватает.