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Антистресс: самые умиротворяющие цвета в интерьере

Психологи утверждают, что цвета могут влиять не только на настроение, но и на самочувствие человека. Исследователи Миннесотским университета Эндрю Эллиот и Маркус Майер, например, обнаружили, что использование красных оттенков в интерьере увеличивают ответные реакции на стресс, а зеленые, бежевые или белые – имеют противоположный эффект. Рассказываем, на какие цвета стоит обратить внимание, если вы хотите создать дома тихую семейную гавань.

Серо-голубой оттенок

По мнению психологов, этот цвет способен вернуть вам хорошее настроение и восстановить расшатанные нервы. Особенно актуален будет при оформлении спальни, комнаты релаксации или ванной комнаты. Только эксперты советуют разбавлять данный оттенок и другими цветами, иначе, вместо успокаивающего интерьера можно получить помещение, вгоняющее в тоску и депрессию. Прекрасно сочетается с белым, бежевым и светло-зеленым цветом.

Синий оттенок

Холодный синий оттенок прекрасно подойдет любителям путешествий – он будет напоминать о море и небе, поэтому легко поможет снять напряжение после тяжелого трудового дня и расслабиться. По фен-шуй, например, этот цвет считается символом мудрости, помогает снизить частоту сердечных сокращений, справиться с тревогой и снизить кровяное давление.

Лавандовый оттенок

Психологи утверждают, что тот же пурпурный цвет, например, является слишком интенсивным и подойдет далеко не каждому. А вот лавандовый можно смело выбирать для оформления своей квартиры – этот универсальный цвет является успокаивающим и помогает правильно циркулировать положительной энергетики в доме. Кстати, он отлично подойдет тем особам, которые мечтают избавиться от нескольких лишних килограммов, этот оттенок подавляет аппетит, поэтому оформите кухню в таких тонах и худейте на здоровье. Только, чтобы не превращать свое жилище в «лавандовое королевство», добавьте несколько ярких аксессуаров в желтом, коричневом, синем или белом цвете.

Светло-серый оттенок

Если вы хотите создать спокойную и расслабляющую обстановку в доме, тогда выбирайте в качестве основного цвета светло серый. Он идеально подходит для оформления абсолютно любой комнаты и прекрасно гармонирует с синим и белым оттенком (их можно использовать в качестве ярких акцентов или в аксессуарах).

Светло-зеленый оттенок

Эксперты утверждают, что нет ничего более успокаивающего и расслабляющего, чем этот весенний цвет. Он возвращает вам отличное расположение духа, настраивает на креативный лад, помогает успокоиться и зарядиться энергией для новых свершений. А чтобы не превратить свое жилье в «зеленую тоску», добавьте несколько белых, бежевых и светло-голубых акцентов. И тогда ваш интерьер заиграет новыми красками.

Нежно розовый оттенок

Зефир, сахарная вата, сакура, розовое шампанское, розовые облака – какие только ассоциации не возникают, когда смотришь на этот нежный розово-ванильный оттенок. Цвет идеально подходит для оформления спальни, ванной комнаты, детской комнаты и кухни. Чтобы не получить на выходе чисто женский интерьер, используйте бледно-розовый в качестве основного, но добавьте серый, белый или бежевый цвет в оформление.

Бежевый оттенок

Бежевая теплая гамма (без оранжевого или желтого подтона) поможет вам расслабиться, снять агрессию и забыть обо всех тяготах, которые вам не давали покоя в последнее время. Эксперты рекомендуют использовать бежевый в качестве основного фона для стен, потолка и пола, но добавить яркие элементы декора и мебели. Или, например, использовать в качестве основного цвета какой-то яркий оттенок, а бежевый – в элементах декора и мебели. При любом варианте такой интерьер будет смотреться роскошно и актуально.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: shutterstock

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