Антистресс: самые умиротворяющие цвета в интерьере

Серо-голубой оттенок

По мнению психологов, этот цвет способен вернуть вам хорошее настроение и восстановить расшатанные нервы. Особенно актуален будет при оформлении спальни, комнаты релаксации или ванной комнаты. Только эксперты советуют разбавлять данный оттенок и другими цветами, иначе, вместо успокаивающего интерьера можно получить помещение, вгоняющее в тоску и депрессию. Прекрасно сочетается с белым, бежевым и светло-зеленым цветом.

Синий оттенок

Холодный синий оттенок прекрасно подойдет любителям путешествий – он будет напоминать о море и небе, поэтому легко поможет снять напряжение после тяжелого трудового дня и расслабиться. По фен-шуй, например, этот цвет считается символом мудрости, помогает снизить частоту сердечных сокращений, справиться с тревогой и снизить кровяное давление.

Лавандовый оттенок

Психологи утверждают, что тот же пурпурный цвет, например, является слишком интенсивным и подойдет далеко не каждому. А вот лавандовый можно смело выбирать для оформления своей квартиры – этот универсальный цвет является успокаивающим и помогает правильно циркулировать положительной энергетики в доме. Кстати, он отлично подойдет тем особам, которые мечтают избавиться от нескольких лишних килограммов, этот оттенок подавляет аппетит, поэтому оформите кухню в таких тонах и худейте на здоровье. Только, чтобы не превращать свое жилище в «лавандовое королевство», добавьте несколько ярких аксессуаров в желтом, коричневом, синем или белом цвете.

Светло-серый оттенок

Если вы хотите создать спокойную и расслабляющую обстановку в доме, тогда выбирайте в качестве основного цвета светло серый. Он идеально подходит для оформления абсолютно любой комнаты и прекрасно гармонирует с синим и белым оттенком (их можно использовать в качестве ярких акцентов или в аксессуарах).