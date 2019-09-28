9 популярных советов для домохозяек, которые точно не работают (проверено)

Сначала взболтать, а потом отварить…
Некоторые люди уверены, что если сырое яйцо энергично взболтать (до того, как вы его опустите в воду), а затем отварить как обычно, то оно приобретет приятный золотистый оттенок. На самом же деле у вас просто не получится равномерно смешать желток и белок, поэтому можете забыть о мечте получить «золотое яйцо» на выходе. Не верите? Можно попробовать, только не забудьте потом поделиться результатами в комментариях.
Использовать лимон для… блеска посуды
Скажите честно, вам бы пришло в голову закинуть половину лимона в посудомоечную машину или просто натереть им уже вымытую посуду, чтобы она еще больше блестела? А вот особо находчивые личности решили, что хуже не будет и почему бы не «добавить блеска». На самом же деле, от такого количества лимона в вашей посудомоечной машине особого эффекта не будет. Лучше запаситесь хорошим средством для мытья посуды и ополаскивателем. А чтобы усилить эффект, чистую посуду можно насухо вытереть полотенцем.
Фото: vostock-photo
Удалить чернила с ткани лаком для волос
Во-первых, если вы «залачите» чернильное пятно, то потом будет весьма проблематично от него избавиться. А во-вторых, если бы даже лаки для волос содержали спирт, то этот компонент мог как-то помочь в данном вопросе, но все равно не дал бы вам 100% гарантированный результат. Вместо этого попробуйте сначала обильно смочить загрязненное место водой, а затем протереть пятновыводителем и оставить на 60 минут (после этого тщательно сполоснуть). Или же сразу лучше обратиться к специалистам, чтобы они помогли справиться с проблемой и сохранили товарный вид вашего изделия.
Капнуть немного аромамасла в пылесос и на вентиляционную решетку
Некоторые особо продвинутые в бытовых вопросах личности изобрели свой собственный метод, как избавиться от неприятного запаха и пыли во время уборки. Так, например, они рекомендуют капнуть немного аромамасла в фильтр для сбора пыли, когда вы будете пылесосить квартиру. Это, по их мнению, нейтрализует неприятные запахи. Тот же самый эффект, по их мнению, будет, если на вентиляционную решетку капнуть немного вашего любимого аромата, масла или даже просто накинуть сверху влажную ароматизированную салфетку для рук. На самом деле это весьма бесполезное занятие. Хотя бы потому, что та же вентиляция «вытягивает» воздух из дома, а не обеспечивает вам его приток. Поэтому просто купите специальный аромат (или автоматический освежитель воздуха) для дома и наслаждайтесь приятной свежестью.
Продлить жизнь батарейки с помощью… холодильника
Наверняка вы тоже где-то слышали, что если обычную батарейку убрать в холодильник на какое-то время, то она будет служить гораздо дольше (и лучше). На деле же получается все не так уж и здорово: низкие температуры и повышенная влажность приводят к тому, что батарейка быстрее разряжается, а заодно покрывается красноречивой ржавчиной. Вы уверены, что хотите наблюдать это в своем холодильнике?
Восстановить яркость одежды с помощью соли
Казалось бы, каким образом поваренная соль может вернуть яркость вашим вещам? Многие люди вроде понимают, что это как-то не логично, однако почему-то следуют данной рекомендации, призывающей замочить вашу любимую блузку или платье в соляном растворе. Увы, но вещества, которые использовалась при окрашивании одежды, могут дать весьма неоднозначную реакцию, и вы не только не вернете цвет вещам, но и получите малопривлекательные разводы и пятна.
Фото: vostock-photo
«Прижигать» прыщи зубной пастой или сырой картофелиной
Девушки на форумах часто делятся бьюти-лайфхаками, которые якобы намного эффективнее, чем использование проверенных средств или походы к косметологу и другим специалистам в сфере красоты. Например, к таким весьма сомнительным рекомендациям относится «прижигание» прыщей на лице зубной пастой или половинкой сырой картофелины. Эксперты обращают внимание на то, что следует очень внимательно изучать состав тех веществ (ту же зубную пасту, например), прежде чем наносить их на свою кожу. И если вы обладаете чувствительной кожей, то эфирное масло ментола, входящее в состав многих зубных паст, могут спровоцировать болезненные микроожоги, зуд, раздражение и покраснение. Сырой картофель тоже может оставить микроожоги, поэтому лучше все таки воздержаться от подобных экспериментов.
Натирать плиту автомобильным воском
Если вы вдруг, наслушавшись очередных умельцев, решили натереть свою плиту автомобильным воском, чтобы не оттирать ее потом от пригоревшей еды и жирных пятен, то и тут вас может постигнуть разочарование. По заверениям экспертов, в состав средств для ухода за автомобилем входят компоненты, не предназначенные для контакта с продуктами питания и нагревания, поэтому их испарения могут привести к токсическому отравлению. К тому же, не забывайте о том, что это пожароопасно.
Чистить туалет газированными напитками
На самом деле газированные напитки содержат лимонную и ортофосфорную кислоты, которые не только самым негативным образом сказываются на здоровье ваших зубов, однако ни коем образом не помогут вам очистить эмаль унитаза (если вам вдруг в голову все же пришла такая «гениальная» мысль). Даже если вы хотите увидеть хоть какой-то эффект, то вам понадобится около 9 литров газировки, а это, на минуточку, выйдет намного дороже, чем приобрести самое эффективное средство для очистки. К тому же, напиток просто на просто «стечет» со стенок, не оставляя вам никаких шансов на «ослепительную чистоту».
Фото: vostock-photo
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