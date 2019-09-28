9 популярных советов для домохозяек, которые точно не работают (проверено)

Удалить чернила с ткани лаком для волос

Во-первых, если вы «залачите» чернильное пятно, то потом будет весьма проблематично от него избавиться. А во-вторых, если бы даже лаки для волос содержали спирт, то этот компонент мог как-то помочь в данном вопросе, но все равно не дал бы вам 100% гарантированный результат. Вместо этого попробуйте сначала обильно смочить загрязненное место водой, а затем протереть пятновыводителем и оставить на 60 минут (после этого тщательно сполоснуть). Или же сразу лучше обратиться к специалистам, чтобы они помогли справиться с проблемой и сохранили товарный вид вашего изделия.

Капнуть немного аромамасла в пылесос и на вентиляционную решетку

Некоторые особо продвинутые в бытовых вопросах личности изобрели свой собственный метод, как избавиться от неприятного запаха и пыли во время уборки. Так, например, они рекомендуют капнуть немного аромамасла в фильтр для сбора пыли, когда вы будете пылесосить квартиру. Это, по их мнению, нейтрализует неприятные запахи. Тот же самый эффект, по их мнению, будет, если на вентиляционную решетку капнуть немного вашего любимого аромата, масла или даже просто накинуть сверху влажную ароматизированную салфетку для рук. На самом деле это весьма бесполезное занятие. Хотя бы потому, что та же вентиляция «вытягивает» воздух из дома, а не обеспечивает вам его приток. Поэтому просто купите специальный аромат (или автоматический освежитель воздуха) для дома и наслаждайтесь приятной свежестью.

Продлить жизнь батарейки с помощью… холодильника

Наверняка вы тоже где-то слышали, что если обычную батарейку убрать в холодильник на какое-то время, то она будет служить гораздо дольше (и лучше). На деле же получается все не так уж и здорово: низкие температуры и повышенная влажность приводят к тому, что батарейка быстрее разряжается, а заодно покрывается красноречивой ржавчиной. Вы уверены, что хотите наблюдать это в своем холодильнике?

Восстановить яркость одежды с помощью соли

Казалось бы, каким образом поваренная соль может вернуть яркость вашим вещам? Многие люди вроде понимают, что это как-то не логично, однако почему-то следуют данной рекомендации, призывающей замочить вашу любимую блузку или платье в соляном растворе. Увы, но вещества, которые использовалась при окрашивании одежды, могут дать весьма неоднозначную реакцию, и вы не только не вернете цвет вещам, но и получите малопривлекательные разводы и пятна.