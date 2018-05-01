9 грязных мест в доме, о которых забывают даже чистюли

Дверные ручки и выключатели

Затевая уборку, не забывайте о дверных ручках, выключателях и пространстве вокруг них. Только представьте себе, сколько грязных рук касается этих предметов, поэтому постарайтесь регулярно их дезинфицировать. Также не забывайте про декоративные элементы, в которых обычно скапливается большое количество пыли. Только не протирайте их слишком мокрой тряпкой, чтобы не ненароком не испортить.

Посудомоечная машина

В посудомоечной машине очень часто застревают остатки пищи, появляются известковые отложения от жесткой воды и даже плесень. Поэтому регулярно прочищайте фильтр, включив машину на полный цикл работы, не забыв добавить при этом высокоэффективный реагент. После окончания работы можно протереть устройство сухой мягкой тряпочкой и не закрывать до полного высыхания.

Стиральная машина

Если вы заметили, что после стирки белье не благоухает свежестью и не светится от чистоты, значит пришло самое время заняться стиральной машиной. Из-за повышенной влажности там могут появиться плесень и поселиться бактерии, поэтому промывайте устройство смесью белого уксуса и пищевой соды, запустив процесс стирки на самой высокой температуре и больших оборотах.