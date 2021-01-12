8 вопросов, которые вы должны себе задать прежде, чем решиться на ипотеку
«Сколько денег в месяц мне будет достаточно для комфортной жизни?»
На самом деле, это не вопрос любопытства, а вполне конкретная возможность заранее понять, потянете ли вы ипотечную нагрузку или нет. Возьмите лист бумаги и распишите, какая сумма будет вполне достаточной для того, чтобы вы, как говорится, смогли выжить в непростых условиях. А рядом напишите второй сценарий — сколько денег вам понадобится в месяц, чтобы жить, ни в чем себе не отказывая. Это все вам поможет определиться, не превратиться ли ипотека для вас в кабалу или вы будете чувствовать себя вполне комфортно и сможете даже что-то откладывать со своих поступлений. Эксперты рекомендуют потренироваться заранее. Например, несколько месяцев попробуйте откладывать сумму, равную обязательному платежу по ипотеке, и посмотрите, насколько комфортно вы будете чувствовать себя при таком раскладе.
«Какой должна быть квартира моей мечты?»
Эксперты рекомендуют ответственно подходить к вопросам выбора вашей будущей недвижимости, ведь вам придется по сути несколько лет в чем-то себя ограничивать, чтобы выплатить ипотеку. Поэтому будет очень обидно, если через какое-то время после начала внесения первых платежей квартира вдруг вам перестанет нравиться по каким-то причинам и вся эта процедура превратится для вас в сплошное мучение. Заранее составьте список требований к вашему будущему идеальному жилищу и обязательно проверяйте квартиру на чистоту перед покупкой, чтобы не влипнуть в какую-нибудь неприятную историю.
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«Смогу ли я найти необходимый первоначальный взнос?»
Обычно банки требуют не менее 10-20% от стоимости квартиры в качестве первоначального взноса, в противном случае вам могут увеличить процентную ставку или вовсе отказать в выдаче ипотечного кредита. Поэтому подсчитайте, какой суммой располагаете на данный момент и на какую квартиру сможете претендовать (имеется ввиду, какую максимальную сумму вам смогут одобрить, исходя из этого диапазона цен, вы сможете выбирать тот или иной вариант). Если же у вас практически нет свободных денег на руках, то шанс, что вам одобрят ипотеку минимальный. В этом случае лучше подкопить и лишь потом снова обратиться в банк за одобрением ипотеки.
«Хватит ли мне денег на ремонт и прочие бытовые нужды?»
Еще один важный момент, который стоит уточнить до того, как ввязываться в ипотеку. Одно дело, если вы выбираете вполне себе жилой вариант на вторичном рынке, который позволит сразу въехать в квартиру и постепенно накопить на косметический ремонт, и совсем другое — приобрести «убитый» вариант или взять квартиру в новостройке, представляющую из себя обычную бетонную коробку. Брать еще один кредит — не вариант. Иначе вы просто можете не потянуть финансовую нагрузку и поплатиться за свою недальновидность. Как вариант — начать копить заранее, чтобы к моменту подписания кредита и получения ключей у вас уже была необходимая сумма на руках.
«Готова ли я к неожиданностям вроде потери работы или падения доходов?»
Период пандемии ударил по многим компаниям, которые, чтобы остаться на плаву, вынуждены были либо сократить часть сотрудников, либо уменьшить всем выплаты, но оставить людей в штате. Поэтому подумайте, что вы будете делать в случае потери работы или сокращения доходов. Эксперты рекомендуют заранее просчитывать самый худший сценарий, чтобы понимать, к чему вам готовиться. В случае, если все будет не так мрачно, ваша организация будет стабильно выплачивать сотрудникам заработную плату и дальше, то это будет приятным бонусом и возможностью спокойно вносить платежи по ипотеке.
«Светит ли мне налоговый вычет или другие бонусы от государства?»
Подумайте, возможно, вы сможете получить налоговый вычет за квартиру и проценты по жилищному кредиту (а это, если посчитать, вполне себе солидная сумма получается), которые можно будет пустить на частично досрочное погашение либо на ремонт. Также, можно уточнить, положена ли вам сниженная ставка и прочие льготные программы. Это, по словам специалистов, сможет существенно облегчить вам жизнь и поможет справиться с ипотекой как можно быстрее.
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«Смогу ли я погасить ипотечный кредит досрочно в случае необходимости?»
По словам экспертов, досрочное погашение поможет вам неплохо сэкономить на процентах и выгодно закрыть ипотеку. Подумайте, каким образом вы можете увеличить свои доходы, чтобы, помимо обязательных платежей, еще вносить какую-то сумму сверху, чтобы побыстрее расквитаться с ипотечным кредитом. Возможно, стоит задуматься о подработке или же пообщаться с начальством на основном мечте работы и выяснить, возможна ли перспектива увеличения вашей зарплаты и при каких обстоятельствах это может произойти. Например, вам могут дать дополнительные обязанности и, соответственно, доплачивать за них отдельно или вовсе переведут на другую должность, где будет возможность зарабатывать больше.
«Будет ли у меня возможность формировать финансовую подушку безопасности?»
В жизни нужно быть готовым ко всему, поэтому очень важно понять, сможете ли вы откладывать средства на непредвиденные расходы или ипотека будет «съедать» все ваши доходы. Эксперты рекомендуют сформировать заначку, равную примерно трем обязательным ежемесячным платежам, чтобы в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств вы могли спокойно погасить ипотеку, а не попасть на штрафы и санкции из-за просрочки. Очень важно этот момент продумать заранее, а не решать по факту, когда вы и свои финансы исчерпали, и перезанять не у кого.
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