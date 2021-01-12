8 вопросов, которые вы должны себе задать прежде, чем решиться на ипотеку

«Смогу ли я найти необходимый первоначальный взнос?»

Обычно банки требуют не менее 10-20% от стоимости квартиры в качестве первоначального взноса, в противном случае вам могут увеличить процентную ставку или вовсе отказать в выдаче ипотечного кредита. Поэтому подсчитайте, какой суммой располагаете на данный момент и на какую квартиру сможете претендовать (имеется ввиду, какую максимальную сумму вам смогут одобрить, исходя из этого диапазона цен, вы сможете выбирать тот или иной вариант). Если же у вас практически нет свободных денег на руках, то шанс, что вам одобрят ипотеку минимальный. В этом случае лучше подкопить и лишь потом снова обратиться в банк за одобрением ипотеки.

«Хватит ли мне денег на ремонт и прочие бытовые нужды?»

Еще один важный момент, который стоит уточнить до того, как ввязываться в ипотеку. Одно дело, если вы выбираете вполне себе жилой вариант на вторичном рынке, который позволит сразу въехать в квартиру и постепенно накопить на косметический ремонт, и совсем другое — приобрести «убитый» вариант или взять квартиру в новостройке, представляющую из себя обычную бетонную коробку. Брать еще один кредит — не вариант. Иначе вы просто можете не потянуть финансовую нагрузку и поплатиться за свою недальновидность. Как вариант — начать копить заранее, чтобы к моменту подписания кредита и получения ключей у вас уже была необходимая сумма на руках.

«Готова ли я к неожиданностям вроде потери работы или падения доходов?»

Период пандемии ударил по многим компаниям, которые, чтобы остаться на плаву, вынуждены были либо сократить часть сотрудников, либо уменьшить всем выплаты, но оставить людей в штате. Поэтому подумайте, что вы будете делать в случае потери работы или сокращения доходов. Эксперты рекомендуют заранее просчитывать самый худший сценарий, чтобы понимать, к чему вам готовиться. В случае, если все будет не так мрачно, ваша организация будет стабильно выплачивать сотрудникам заработную плату и дальше, то это будет приятным бонусом и возможностью спокойно вносить платежи по ипотеке.

«Светит ли мне налоговый вычет или другие бонусы от государства?»

Подумайте, возможно, вы сможете получить налоговый вычет за квартиру и проценты по жилищному кредиту (а это, если посчитать, вполне себе солидная сумма получается), которые можно будет пустить на частично досрочное погашение либо на ремонт. Также, можно уточнить, положена ли вам сниженная ставка и прочие льготные программы. Это, по словам специалистов, сможет существенно облегчить вам жизнь и поможет справиться с ипотекой как можно быстрее.