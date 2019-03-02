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8 бесценных правил, которые сэкономят время и нервы владельцев газовых плит

Недавние случаи неправильного использования или подключения газа в России показали, что, к сожалению, большинство людей не знают элементарные правила по технике безопасности или считают, что трагедия может настигнуть кого угодно, но только не их. Кроме того, появилось множество так называемых экспертов газовых служб, которые предлагают установить бесполезные чудо-датчики, а в результате лишь наживаются на неосведомленности граждан и еще больше нагнетают ситуацию. Passion.ru совместно с сотрудниками по пожарной безопасности составили несколько важных правил, которые помогут вам сохранить здоровье и нервы.

А у нас в квартире газ, а у вас?

Большинство людей, пытающихся самостоятельно установить или подключить газовую плиту, игнорируя рекомендации специалистов газовых служб, не понимают того, что если они допустят малейшую ошибку при установке, то это может привести к утечке газа и, как результат, к весьма печальным последствиям. То же самое касается владельцев частных домов, которые пытаются «врезаться» в общий газопровод и незаконно провести в свое жилище весьма сомнительную конструкцию. Стоит ли напоминать, что в результате таких манипуляций могут пострадать не только эти горе-умельцы, но и все соседи?

Никаких самодельных шлангов

Если уж вы взялись самостоятельно подключать газовый баллон к плите, хотя, напомним, что это небезопасно, то используйте для этих целей специальные гибкие резиновые шланги для горючих углеводородов (не более 150 см в длину, чтобы избежать перекручивания, случайного «зажима», растягивания и прочих неприятных моментов). И уж точно не следует выбирать для этих целей самодельные трубки и прочие неподходящие материалы. Кроме того, в месте подключения газопровода к плите должен быть предусмотрен газовый кран, блокирующий подачу газа в случае неисправности плиты.

Газовые баллоны – на проветривание

Еще один пункт, касающийся владельцев частных домов. Некоторые из них намеренно хранят запасные газовые баллоны в подвале, гараже или техническом помещении, считая, что это безопасно и удобно. Специалисты, например, не рекомендуют устанавливать (и хранить) баллоны с газом в жилых комнатах и технических помещениях, связанных с жилым зданием напрямую или посредством вентиляции.

Все под контролем!

Еще один момент, о котором забывают многие домовладельцы – в частном доме ничего нельзя оставлять без присмотра, а особенно отопительные котлы, отключение которых может привести к всевозможным поломкам и прочим неприятностям.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Холодно? Включите обогреватель

Многие продолжают обогревать свои квартиры весьма нехитрым способом – просто оставляют включенную газовую плиту (а то и максимальное число конфорок), считая, что тем самым экономят на электроэнергии и отоплении. Однако они не задумываются о том, что в процессе обогрева, накапливаются продукты сгорания, которые, в свою очередь, могут вызвать отравление. Поэтому не стоит рисковать своим здоровьем и безопасностью.

Следите за вентиляционными каналами и шахтами

Даже если вы мечтаете провести глобальную реконструкцию своей кухонной зоны, ни в коем случае не переносите (не ломайте) вентиляционные каналы и шахты. Не забывайте регулярно проверять тягу в дымоходах, а случае обнаружения неполадок (например, если тяга уменьшилась), принимайте меры.

При первых признаках отравления вызывайте скорую

Если вдруг вы, или ваши соседи, почувствовали головную боль, тошноту и рвоту, внезапную повышенную сонливость и другие признаки отравления бытовым газом, то постарайтесь немедленно покинуть помещение (обязательно помогите тем, кто сам не в состоянии это сделать), выйти на свежий воздух и обязательно вызвать врачей. Не игнорируйте симптомы и не думайте, что все само рассосется, иначе это может плохо закончиться.

Не забывайте про номер 112!

Если вдруг вы обнаружили утечку газа (или вам что-то показалось странным в работе вашей плиты), то, во-первых, сразу же позвоните по номеру 112, во-вторых, перекройте подачу газа к плите, в-третьих, ни в коем случае не включайте электроприборы, а постарайтесь обесточить квартиру. Обязательно откройте окна и покиньте помещение, это не будет лишним.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock, kinopoisk.ru

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