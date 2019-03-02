8 бесценных правил, которые сэкономят время и нервы владельцев газовых плит

А у нас в квартире газ, а у вас?
Большинство людей, пытающихся самостоятельно установить или подключить газовую плиту, игнорируя рекомендации специалистов газовых служб, не понимают того, что если они допустят малейшую ошибку при установке, то это может привести к утечке газа и, как результат, к весьма печальным последствиям. То же самое касается владельцев частных домов, которые пытаются «врезаться» в общий газопровод и незаконно провести в свое жилище весьма сомнительную конструкцию. Стоит ли напоминать, что в результате таких манипуляций могут пострадать не только эти горе-умельцы, но и все соседи?
Никаких самодельных шлангов
Если уж вы взялись самостоятельно подключать газовый баллон к плите, хотя, напомним, что это небезопасно, то используйте для этих целей специальные гибкие резиновые шланги для горючих углеводородов (не более 150 см в длину, чтобы избежать перекручивания, случайного «зажима», растягивания и прочих неприятных моментов). И уж точно не следует выбирать для этих целей самодельные трубки и прочие неподходящие материалы. Кроме того, в месте подключения газопровода к плите должен быть предусмотрен газовый кран, блокирующий подачу газа в случае неисправности плиты.
Газовые баллоны – на проветривание
Еще один пункт, касающийся владельцев частных домов. Некоторые из них намеренно хранят запасные газовые баллоны в подвале, гараже или техническом помещении, считая, что это безопасно и удобно. Специалисты, например, не рекомендуют устанавливать (и хранить) баллоны с газом в жилых комнатах и технических помещениях, связанных с жилым зданием напрямую или посредством вентиляции.
Все под контролем!
Еще один момент, о котором забывают многие домовладельцы – в частном доме ничего нельзя оставлять без присмотра, а особенно отопительные котлы, отключение которых может привести к всевозможным поломкам и прочим неприятностям.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Холодно? Включите обогреватель
Многие продолжают обогревать свои квартиры весьма нехитрым способом – просто оставляют включенную газовую плиту (а то и максимальное число конфорок), считая, что тем самым экономят на электроэнергии и отоплении. Однако они не задумываются о том, что в процессе обогрева, накапливаются продукты сгорания, которые, в свою очередь, могут вызвать отравление. Поэтому не стоит рисковать своим здоровьем и безопасностью.
Следите за вентиляционными каналами и шахтами
Даже если вы мечтаете провести глобальную реконструкцию своей кухонной зоны, ни в коем случае не переносите (не ломайте) вентиляционные каналы и шахты. Не забывайте регулярно проверять тягу в дымоходах, а случае обнаружения неполадок (например, если тяга уменьшилась), принимайте меры.
При первых признаках отравления вызывайте скорую
Если вдруг вы, или ваши соседи, почувствовали головную боль, тошноту и рвоту, внезапную повышенную сонливость и другие признаки отравления бытовым газом, то постарайтесь немедленно покинуть помещение (обязательно помогите тем, кто сам не в состоянии это сделать), выйти на свежий воздух и обязательно вызвать врачей. Не игнорируйте симптомы и не думайте, что все само рассосется, иначе это может плохо закончиться.
Не забывайте про номер 112!
Если вдруг вы обнаружили утечку газа (или вам что-то показалось странным в работе вашей плиты), то, во-первых, сразу же позвоните по номеру 112, во-вторых, перекройте подачу газа к плите, в-третьих, ни в коем случае не включайте электроприборы, а постарайтесь обесточить квартиру. Обязательно откройте окна и покиньте помещение, это не будет лишним.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock, kinopoisk.ru
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