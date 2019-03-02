8 бесценных правил, которые сэкономят время и нервы владельцев газовых плит

А у нас в квартире газ, а у вас?

Большинство людей, пытающихся самостоятельно установить или подключить газовую плиту, игнорируя рекомендации специалистов газовых служб, не понимают того, что если они допустят малейшую ошибку при установке, то это может привести к утечке газа и, как результат, к весьма печальным последствиям. То же самое касается владельцев частных домов, которые пытаются «врезаться» в общий газопровод и незаконно провести в свое жилище весьма сомнительную конструкцию. Стоит ли напоминать, что в результате таких манипуляций могут пострадать не только эти горе-умельцы, но и все соседи?

Никаких самодельных шлангов

Если уж вы взялись самостоятельно подключать газовый баллон к плите, хотя, напомним, что это небезопасно, то используйте для этих целей специальные гибкие резиновые шланги для горючих углеводородов (не более 150 см в длину, чтобы избежать перекручивания, случайного «зажима», растягивания и прочих неприятных моментов). И уж точно не следует выбирать для этих целей самодельные трубки и прочие неподходящие материалы. Кроме того, в месте подключения газопровода к плите должен быть предусмотрен газовый кран, блокирующий подачу газа в случае неисправности плиты.

Газовые баллоны – на проветривание

Еще один пункт, касающийся владельцев частных домов. Некоторые из них намеренно хранят запасные газовые баллоны в подвале, гараже или техническом помещении, считая, что это безопасно и удобно. Специалисты, например, не рекомендуют устанавливать (и хранить) баллоны с газом в жилых комнатах и технических помещениях, связанных с жилым зданием напрямую или посредством вентиляции.

Все под контролем!

Еще один момент, о котором забывают многие домовладельцы – в частном доме ничего нельзя оставлять без присмотра, а особенно отопительные котлы, отключение которых может привести к всевозможным поломкам и прочим неприятностям.