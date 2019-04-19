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8 причин, почему вам стоит хорошо подумать, прежде, чем брать квартиру в новостройке

Многие люди чувствуют себя спокойнее, когда выбирают квартиру именно в новостройке, а не на вторичном рынке. Им кажется, что начать жизнь с чистого листа можно только в тех апартаментах, где никто еще не успел оставить агрессивного энергетического следа или не переделал все под себя таким образом, что остальные личности чувствуют себя крайне неуютно на этих квадратных метрах. Однако несмотря на очевидные преимущества, новостройки обладают и рядом существенных недостатков. Подробности – в материале Passion.ru.

Отсутствие развитой инфраструктуры

Новые жилые кварталы обычно возводят вдалеке от цивилизации, посреди чистого поля, где поблизости нет ни магазинов, ни больниц, ни школ, ни других важных объектов. Причем, если при покупке застройщик рисовал вам привлекательную картину микрорайона, обещая, что все сопутствующие объекты будут сданы точно в срок (или даже с опережением графика), можете смело прибавлять к этим срока еще несколько лет. при этом обычно строительство затягивается и жителям не остается ничего, как терпеть дискомфорт и тратить время на дорогу, чтобы добраться туда, где блага цивилизации используются жителями в полной мере. Известны случаи, когда, например, молодые родители вынуждены возить свое чадо в детский садик, расположенный в 20-50 километрах от дома только потому, что рядом нет подобного учреждения , его строительство только запланировано в обозримом будущем. А вот жители другого нового ЖК перешли практически на товарные отношения и превратили свое хобби в дополнительный источник дохода. Так как рядом нет ни магазинов, ни салонов красоты, ни ателье. то местные хозяюшки регулярно пекут для соседей невероятные торты, предоставляют на дому парикмахерские услуги, маникюр-педикюр, шьют на заказ и так далее.

Транспортная доступность

Многие новостройки располагаются на окраине города - поближе к лесам, лугам, рекам и озерам. Красивая природа - это, конечно, прекрасно, однако постоянные пробки и трудное транспортное сообщение через некоторое время омрачат радость от покупки и заставят задуматься о том, чтобы все-таки посмотреть что-то подходящее в старом жилом фонде. Особо стойкие решают эту проблему иначе и просто находят подходящую работу поближе к дому, чтобы не тратить время (нервы и деньги) на дорогу.

Качество и надежность материала

Ни для кого не секрет, что новостройки в наше время возводятся в рекордные сроки, а состояние строительного рынка весьма нестабильно. К тому же, многие мелкие компании, в попытке выдержать конкуренцию с признанными гигантами, пытаются экономить на всем, чем можно и даже нельзя (например, на стройматериалах). Кстати, брак в несущих конструкциях невозможно определить на стадии покупки - должно пройти 5-6 лет, прежде, чем вы заметите какие-либо изъяны. Да и "усадку" дома тоже никто не отменял. Поэтому эксперты и не рекомендуют делать сразу же шикарный дорогостоящий ремонт, иначе через какое-то время вы столкнетесь с тем, что стены и потолок начали давать трещину или «поплыли». И в конечном счете вам придется пережить еще один ремонт, на этот раз уже косметический.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Безопасность района

Разумеется, многое зависит от самих людей, от того, насколько они добросовестно относятся к тому, что происходит в их дворе и следят за правопорядком. Однако многие строящиеся ЖК, особенно, где дома сдаются не все сразу, а поочередно, становятся объектом повышенного внимания для искателей приключений, опасных элементов и любителей легкой наживы. Поэтому следует быть осмотрительными и осторожными в первую очередь тем, кто выбрал квартиру в доме, который только-только сдался и еще практически не заселен.

Ремонт «в копеечку»

Приобретая квартиру в новостройке, будьте готовы к тому, что вам придется вложить еще кругленькую сумму в свои заветные метры, прежде, чем доведете их до ума. К тому же, вам придется ждать несколько месяцев (в среднем, от 3 до 6), пока вам выровняют стены, зальют и просушат пол, проведут электричество, воду, соорудят санузел и перейдут к финальной стадии оформления помещения. Другое дело, если вы решитесь на покупку квартиры с отделкой, но и в этом случае придется доплатить за работы и несколько месяцев ждать после сдачи дома, пока вам подготовят все в лучшем виде.

Высокие коммунальные платежи

Мало того, что управляющая компания, назначенная временно, до того момента, пока собственники не проведут собрание и не решат, оставлять ли эту компанию или довериться другой, могут назначать свои платежи (помимо установленных тарифов), считать электричество и отопление не по счетчикам, а по средним показателям и так далее. Так еще вы не будете застрахованы от перебоев с электричеством и водоснабжением, если вдруг новая управляющая не успела подготовить все необходимые документы.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Шумные работы даже по выходным

Ценителям новостроек следует быть готовыми и к тому, что несколько лет после сдачи дома в нем еще будут активным ходом идти ремонтные работы. И несмотря на запрет шуметь в праздничные и выходные дни, вы будете "наслаждаться" регулярным музыкальным сопровождением дрели и прочих инструментов для ремонта, коря себя за то, что не присмотрелись к вариантам в уже обжитых домах.

Протеки и сырость

Увы, но подобные неприятности не всегда можно выявить сразу. Например, если строители не потрудились хорошо заделать швы у панельных домов, то в один прекрасный момент вы можете обнаружить на своей стене плесень, а протекающая крыша или сырой подвал тоже станут неприятным открытием для многих жильцов. Так, например, жители одной из новостроек с завидной регулярностью устраняли протечки труб, за которые должен был отвечать застройщик. И пока застройщик с управляющей компанией решали, кому же, собственно, ответ держать, люди спасали свои квартиры и имущество от затопления и заваливали страховые компании (и суды заодно) заявлениями.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

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