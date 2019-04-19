8 причин, почему вам стоит хорошо подумать, прежде, чем брать квартиру в новостройке

Отсутствие развитой инфраструктуры

Новые жилые кварталы обычно возводят вдалеке от цивилизации, посреди чистого поля, где поблизости нет ни магазинов, ни больниц, ни школ, ни других важных объектов. Причем, если при покупке застройщик рисовал вам привлекательную картину микрорайона, обещая, что все сопутствующие объекты будут сданы точно в срок (или даже с опережением графика), можете смело прибавлять к этим срока еще несколько лет. при этом обычно строительство затягивается и жителям не остается ничего, как терпеть дискомфорт и тратить время на дорогу, чтобы добраться туда, где блага цивилизации используются жителями в полной мере. Известны случаи, когда, например, молодые родители вынуждены возить свое чадо в детский садик, расположенный в 20-50 километрах от дома только потому, что рядом нет подобного учреждения , его строительство только запланировано в обозримом будущем. А вот жители другого нового ЖК перешли практически на товарные отношения и превратили свое хобби в дополнительный источник дохода. Так как рядом нет ни магазинов, ни салонов красоты, ни ателье. то местные хозяюшки регулярно пекут для соседей невероятные торты, предоставляют на дому парикмахерские услуги, маникюр-педикюр, шьют на заказ и так далее.

Транспортная доступность

Многие новостройки располагаются на окраине города - поближе к лесам, лугам, рекам и озерам. Красивая природа - это, конечно, прекрасно, однако постоянные пробки и трудное транспортное сообщение через некоторое время омрачат радость от покупки и заставят задуматься о том, чтобы все-таки посмотреть что-то подходящее в старом жилом фонде. Особо стойкие решают эту проблему иначе и просто находят подходящую работу поближе к дому, чтобы не тратить время (нервы и деньги) на дорогу.

Качество и надежность материала

Ни для кого не секрет, что новостройки в наше время возводятся в рекордные сроки, а состояние строительного рынка весьма нестабильно. К тому же, многие мелкие компании, в попытке выдержать конкуренцию с признанными гигантами, пытаются экономить на всем, чем можно и даже нельзя (например, на стройматериалах). Кстати, брак в несущих конструкциях невозможно определить на стадии покупки - должно пройти 5-6 лет, прежде, чем вы заметите какие-либо изъяны. Да и "усадку" дома тоже никто не отменял. Поэтому эксперты и не рекомендуют делать сразу же шикарный дорогостоящий ремонт, иначе через какое-то время вы столкнетесь с тем, что стены и потолок начали давать трещину или «поплыли». И в конечном счете вам придется пережить еще один ремонт, на этот раз уже косметический.