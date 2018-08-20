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8 хитростей по использованию бумажных полотенец в быту

Рулон бумажной ленты, наверняка найдется на каждой кухне. Однако бумажные полотенца пригодятся не только во время готовки. Конечно, они незаменимы и при запекании мяса или рыбы, но некоторые хозяйки используют их весьма неожиданными способами. Эксперты торговой марки Paclan вместе c Passion.ru решили выяснить, что еще можно сделать с бумажными полотенцами.

Размягчить куски рафинада

Представьте себе, что вам необходимо печь и вам нужен сахарный песок, а в доме принято использовать только куски рафинада, чаще все всего коричневого... Раньше можно было сходить к соседям, а сейчас время не то и в магазин ни вы ни кто из домашних идти не хочет? Есть выход! положите кубики рафинада в глубокую пиалу, намочите полотенце, как следует, накройте им емкость и поставить на пол минуты в микроволновую печь. Сахарный песок готов!

Убрать разбитое яйцо

Страшный сон любой хозяйки, если только у вас нет четвероногого друга по кличке "Пылесос". И то - это ему не на пользу. Мы же предлагаем более простой и быстрый вариант. Итак, яйцо разбито. Соберите скорлупу, остальное засыпьте солью и подождите минут 10, а затем легко соберите его бумажным полотенцем. Не останется и следа.

Просушить стейк перед жаркой

Если вы хотите получить вкусный стейк, его обязательно надо просушить. Промойте мясо и положите на доску, покрытую бумажным полотенцем. Оторвите еще один кусок от рулона и рукой промокните верхний слой. осле этого мясо можно посыпать специями и выложить на раскаленную сковороду, смазанную маслом. Это касается и рыбного стейка и траву для салата.

Увлажнить салатные листья и зелень

Купленные для салата листья и зелень заверните в намоченное бумажное полотенце. Плотно окутайте траву, положите в холодильник в полку, куда вы обычно кладете овощи и фрукты. Так зелень сохранит свою свежесть долгое время.

Вывести лишний жир

Чтобы вы не пожарили: сырники, бекон, котлеты, кабачки - выложите их из сковороды на тарелку, покрытую бумажным полотенцем и дайте постоять так 5-10 минут. Затем смените полотенце и переверните на другую сторону. Со сковороды можно слить лишнее масло и протереть бумажным полотенцем. Затем переложить еду и накрыть крышкой.

Всегда сухая бутылка с растительным маслом

Как бы аккуратно вы не старались налить растительное масло на сковороду или в салат, на бутылке остается масло и может испачкать рядом стоящие бутылки, посуду. Пусть это не очень эстетично, но от этого спасет все то же бумажное полотенце: оберните им бутылку и перехватите обычной резинкой.

Необычная воронка - фильтр

Воронка или сито продают всегда в самый важный момент. Сделайте из бумажных полотенец. И пусть это одноразовая история - полотенце справиться. Можно и бульон процедить и воду в бутылку из большой, например кастрюли.

Втулка от полотенца

Картонную втулку тоже можно использовать

Собираетесь на пикник, и некуда положить нож? Можно быстро из втулки соорудить футляр для ножа, а также для ножей и вилок, закрыв одно из отверстий. Например, изолентой.

А если втулку разрезать поперечно на несколько частей, то ее можно "превратить" в горшочки для рассады. Поставьте их в поддон (не мучайтесь с дном), а потом пересадите на грядку, можно вместе с картонкой... Конечно не сейчас, а уже будущей весной.

Текст: Ирина Дыбенко

Фото: Shutterstock

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