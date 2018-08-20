8 хитростей по использованию бумажных полотенец в быту

Картонную втулку тоже можно использовать

Собираетесь на пикник, и некуда положить нож? Можно быстро из втулки соорудить футляр для ножа, а также для ножей и вилок, закрыв одно из отверстий. Например, изолентой.

А если втулку разрезать поперечно на несколько частей, то ее можно "превратить" в горшочки для рассады. Поставьте их в поддон (не мучайтесь с дном), а потом пересадите на грядку, можно вместе с картонкой... Конечно не сейчас, а уже будущей весной.

Текст: Ирина Дыбенко

Фото: Shutterstock