8 ошибок при уборке дома, которые вы совершаете регулярно

Кругом вода!

Обилие воды приветствуется только на палубе и в бассейне, а во время обычной уборки не стоит мнить себя юнгой и расплескивать воду прямо на пол. Во-первых, это опасно, если у вас уложен дорогой ламинат или, что еще хуже, паркет, ведь из-за влажности они могут повредиться. А во-вторых, не стоит «мыть» мягкую мебель, иначе на ней может образоваться плесень, или железные элементы, потому что они могут покрыться ржавчиной. Лучше во всем соблюдать меру и использовать для уборки специальные чистящие средства, предназначенные для определенных поверхностей.

Щетка для пыли? Только тряпка!

Еще одна ошибка, которую допускают многие хозяйки – протирание пыли сухой тряпкой. В результате это приводит к тому, что вы просто «гоняете» пыль по поверхности, стряхиваете на пол, но не убираете. Эксперты рекомендуют использовать тряпку из микрофибры, которая, благодаря своей структуре, может «удерживать» частички пыли, не давая им снова осесть на поверхности. Или для этих же целей можно воспользоваться проверенным способом – специальной щеткой с длинными ворсинками.

Сначала пылесос, а потом все остальное

Если вы считаете, что, пропылесосив в самом начале уборке полы, сэкономите немного времени, то вы ошибаетесь. Ведь затем вы будете стряхивать пыль, протирать мебель, чистить зеркала и прочие предметы, и вся грязь и микрочастицы снова будут оседать на полу. Поэтому вам придется проделать двойную работу и снова браться за пылесос.