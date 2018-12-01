8 ошибок при уборке дома, которые вы совершаете регулярно

Кругом вода!
Обилие воды приветствуется только на палубе и в бассейне, а во время обычной уборки не стоит мнить себя юнгой и расплескивать воду прямо на пол. Во-первых, это опасно, если у вас уложен дорогой ламинат или, что еще хуже, паркет, ведь из-за влажности они могут повредиться. А во-вторых, не стоит «мыть» мягкую мебель, иначе на ней может образоваться плесень, или железные элементы, потому что они могут покрыться ржавчиной. Лучше во всем соблюдать меру и использовать для уборки специальные чистящие средства, предназначенные для определенных поверхностей.
Щетка для пыли? Только тряпка!
Еще одна ошибка, которую допускают многие хозяйки – протирание пыли сухой тряпкой. В результате это приводит к тому, что вы просто «гоняете» пыль по поверхности, стряхиваете на пол, но не убираете. Эксперты рекомендуют использовать тряпку из микрофибры, которая, благодаря своей структуре, может «удерживать» частички пыли, не давая им снова осесть на поверхности. Или для этих же целей можно воспользоваться проверенным способом – специальной щеткой с длинными ворсинками.
Сначала пылесос, а потом все остальное
Если вы считаете, что, пропылесосив в самом начале уборке полы, сэкономите немного времени, то вы ошибаетесь. Ведь затем вы будете стряхивать пыль, протирать мебель, чистить зеркала и прочие предметы, и вся грязь и микрочастицы снова будут оседать на полу. Поэтому вам придется проделать двойную работу и снова браться за пылесос.
Использование мешка для пыли до последнего
Некоторые хозяйки забывают о том, что пылесос необходимо регулярно чистить и продолжают до упора его эксплуатировать, удивляясь его малоэффективности и неприятному запаху. А все потому, что пылесос с наполненным мешком для сбора пыли (или контейнером) не всасывает грязь, а наоборот, разносит ее по дому, наполняя помещение не самым приятным ароматом. Эксперты напоминают, что контейнеры необходимо очищать после каждой уборки, а мешки – как только они заполнятся на половину.
Полирование мебели после каждой уборки
К сожалению, многие до сих пор считают, что полировать мебель необходимо как можно чаще, однако это ошибочное мнение. Современные гарнитуры покрывают специальным защитным слоем, которое не нуждается в регулярной полировке и более того, может повредиться, если вы будете тереть его слишком активно. Достаточно иногда протирать такую мебель тряпочкой из микрофибры, слегка смочив ее водой.
Использование нескольких чистящих средств одновременно
Вопреки призывам рекламы, больше – не значит лучше, поэтому не стоит смешивать несколько чистящих средств для достижения, блестящего во всех смыслах, результата. Специалисты напоминают, что, смешав обычные средства, содержащие аммиак, отбеливатель и, например, детергент является не только неэффективно, но и опасно. Во-первых, подобная смесь может повредить поверхности, а во-вторых, ее опасные испарения очень вредны для вашего здоровья.
Распылять средства прямо на поверхности
Далеко не все потребители читают инструкцию на этикетках чистящих средств и поэтому позволяют себе распылять его прямо на поверхность мебели, считая, что ничего страшного в данном случае не произойдет. Но получается так, что на поверхности мебели образуется липкий слой, на который будет оседать еще больше пыли, чем раньше. Поэтому средство рекомендуют распылять на мягкую тряпочку и уже ею протирать поверхности.
Убирать слишком редко
Даже если вы много работаете и не можете выкроить лишнюю свободную минуту, все равно попытайтесь приучить себя к регулярным уборкам. Иначе, чем дольше вы будете откладывать этот неприятный для вас процесс, тем больше мусора, хлама и грязи будет скапливаться в вашем доме и в конце концов вам придется приглашать специалиста, потому что очистить самостоятельно свою жилплощадь вам будет крайне сложно. Эксперты рекомендуют убираться понемногу, но регулярно и тогда вам будет проще поддерживать чистоту в своей квартире.
Текст: Юлия Кальницкая
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