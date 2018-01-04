Какой бы прекрасной ни была ваша квартира, однако впечатление от любого, даже самого стильного интерьера способна испортить мелочь, на которую вы ранее не обращали внимание. Кроме того, достаточно взглянуть на некоторые предметы, чтобы сразу понять, что здесь живет неряха. Оглянитесь, возможно, вы у себя тоже найдете что-то из этого списка!

Сломанная мебель Старая мебель с оторванными дверцами или выбитыми стеклами, так же как и отсутствие ремонта, вгонят в уныние кого угодно. При этом мы не берем в расчет красивую ретромебель, которую в последнее время часто используют в сочетании с современными элементами декора. Тут речь идет о громоздких обшарпанных стенках и сервантах, которые лишь захламляют пространство и навевают тоску. Грязные следы на зеркалах и стеклянных поверхностях Если вы решили оформить квартиру в современном стиле, в котором преобладают зеркала и стеклянные поверхности, тогда будьте готовы к тому, чтобы ходить с тряпкой и ежеминутно натирать эти поверхности. Нет более унылого вида, чем грязные зеркала и стеклянные предметы с жирными отпечатками пальцев. Заставленные полки Открытые полки и стеллажи — это, конечно, красиво, но требуют к себе более пристального внимания, чем закрытые системы хранения. На таких полках обычно скапливается куча ненужных безделушек, которые лишь собирают пыль и создают ощущение хаоса. Тот же эффект создает обилие открытых проводов, валяющихся на полу, столах или тех же открытых полках. К тому же это небезопасно, ведь можно запнуться о провод и повредить себе что-нибудь.