Какой бы прекрасной ни была ваша квартира, однако впечатление от любого, даже самого стильного интерьера способна испортить мелочь, на которую вы ранее не обращали внимание. Кроме того, достаточно взглянуть на некоторые предметы, чтобы сразу понять, что здесь живет неряха. Оглянитесь, возможно, вы у себя тоже найдете что-то из этого списка!

Сломанная мебель

Старая мебель с оторванными дверцами или выбитыми стеклами, так же как и отсутствие ремонта, вгонят в уныние кого угодно. При этом мы не берем в расчет красивую ретромебель, которую в последнее время часто используют в сочетании с современными элементами декора. Тут речь идет о громоздких обшарпанных стенках и сервантах, которые лишь захламляют пространство и навевают тоску.

Грязные следы на зеркалах и стеклянных поверхностях

Если вы решили оформить квартиру в современном стиле, в котором преобладают зеркала и стеклянные поверхности, тогда будьте готовы к тому, чтобы ходить с тряпкой и ежеминутно натирать эти поверхности. Нет более унылого вида, чем грязные зеркала и стеклянные предметы с жирными отпечатками пальцев.

Заставленные полки

Открытые полки и стеллажи — это, конечно, красиво, но требуют к себе более пристального внимания, чем закрытые системы хранения. На таких полках обычно скапливается куча ненужных безделушек, которые лишь собирают пыль и создают ощущение хаоса. Тот же эффект создает обилие открытых проводов, валяющихся на полу, столах или тех же открытых полках. К тому же это небезопасно, ведь можно запнуться о провод и повредить себе что-нибудь.

Разбросанные газеты и журналы

Согласно этикету, хранить стопку старых газет и журналов в доме считается дурным тоном. К тому же зачем вам экземпляры, выпущенные, скажем, десятилетие назад? На сегодняшний день любую информацию можно найти в интернете, поэтому не стоит хранить дома прессу. К слову, постеры, календари и плакаты также засоряют ваше пространство и удешевляют даже самый изысканный интерьер.

Беспорядок и хозяйственный инвентарь

Попадая в грязное захламленное помещение, хочется тут же развернуться и поскорее уйти. А если под ноги (или на глаза) попадаются обгоревшие прихватки, рваные кухонные полотенца, старые тряпки и губки, а также гладильные доски, тазы, швабры, веники и ведра для мытья полов, то можно смело говорить о том, что в этом доме не соблюдают чистоту. Грязные окна, кстати, тоже говорят о неряшливости хозяина квартиры.

Несочетающиеся элементы

Достаточно нелепо смотрятся «дворцовые» элементы в малогабаритных квартирах. И не понятно, чем руководствовался любитель лепнины, позолоты и вензелей, пытаясь уместить все это на каких-то 15 квадратных метрах? Дизайнеры интерьеров когда-то попытались смешивать разные стили в одном помещении, гордо назвав этот стиль «эклектикой», но те, кто пытаются самостоятельно создать нечто похожее в своей квартире, обычно терпят фиаско и еще больше усугубляют ситуацию. На деле все получается не аккуратно и странно.

Засохшие цветы и сувениры

Завядшие цветы, напоминающие собой малопривлекательный гербарий, вообще не рекомендуется держать в квартире. По фэн-шуй, сухие растения способны привлекать негативную энергию, а также отпугнуть удачу и благополучие. Поэтому лучше приобретать живые цветы или комнатные растения, которые создадут особую атмосферу в доме. Главное, не забывать за ними ухаживать!

Кстати, ненужные вещи в виде вазочек, статуэток, шкатулок и прочих мелочей тоже создают ощущение неопрятности и портят общее впечатление от квартиры.