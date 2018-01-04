7 вещей в доме, указывающих, что вы неряха
Сломанная мебель
Старая мебель с оторванными дверцами или выбитыми стеклами, так же как и отсутствие ремонта, вгонят в уныние кого угодно. При этом мы не берем в расчет красивую ретромебель, которую в последнее время часто используют в сочетании с современными элементами декора. Тут речь идет о громоздких обшарпанных стенках и сервантах, которые лишь захламляют пространство и навевают тоску.
Грязные следы на зеркалах и стеклянных поверхностях
Если вы решили оформить квартиру в современном стиле, в котором преобладают зеркала и стеклянные поверхности, тогда будьте готовы к тому, чтобы ходить с тряпкой и ежеминутно натирать эти поверхности. Нет более унылого вида, чем грязные зеркала и стеклянные предметы с жирными отпечатками пальцев.
Заставленные полки
Открытые полки и стеллажи — это, конечно, красиво, но требуют к себе более пристального внимания, чем закрытые системы хранения. На таких полках обычно скапливается куча ненужных безделушек, которые лишь собирают пыль и создают ощущение хаоса. Тот же эффект создает обилие открытых проводов, валяющихся на полу, столах или тех же открытых полках. К тому же это небезопасно, ведь можно запнуться о провод и повредить себе что-нибудь.
Разбросанные газеты и журналы
Согласно этикету, хранить стопку старых газет и журналов в доме считается дурным тоном. К тому же зачем вам экземпляры, выпущенные, скажем, десятилетие назад? На сегодняшний день любую информацию можно найти в интернете, поэтому не стоит хранить дома прессу. К слову, постеры, календари и плакаты также засоряют ваше пространство и удешевляют даже самый изысканный интерьер.
Беспорядок и хозяйственный инвентарь
Попадая в грязное захламленное помещение, хочется тут же развернуться и поскорее уйти. А если под ноги (или на глаза) попадаются обгоревшие прихватки, рваные кухонные полотенца, старые тряпки и губки, а также гладильные доски, тазы, швабры, веники и ведра для мытья полов, то можно смело говорить о том, что в этом доме не соблюдают чистоту. Грязные окна, кстати, тоже говорят о неряшливости хозяина квартиры.
Несочетающиеся элементы
Достаточно нелепо смотрятся «дворцовые» элементы в малогабаритных квартирах. И не понятно, чем руководствовался любитель лепнины, позолоты и вензелей, пытаясь уместить все это на каких-то 15 квадратных метрах? Дизайнеры интерьеров когда-то попытались смешивать разные стили в одном помещении, гордо назвав этот стиль «эклектикой», но те, кто пытаются самостоятельно создать нечто похожее в своей квартире, обычно терпят фиаско и еще больше усугубляют ситуацию. На деле все получается не аккуратно и странно.
Засохшие цветы и сувениры
Завядшие цветы, напоминающие собой малопривлекательный гербарий, вообще не рекомендуется держать в квартире. По фэн-шуй, сухие растения способны привлекать негативную энергию, а также отпугнуть удачу и благополучие. Поэтому лучше приобретать живые цветы или комнатные растения, которые создадут особую атмосферу в доме. Главное, не забывать за ними ухаживать!
Кстати, ненужные вещи в виде вазочек, статуэток, шкатулок и прочих мелочей тоже создают ощущение неопрятности и портят общее впечатление от квартиры.