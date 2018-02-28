7 вещей в доме, от которых нужно избавиться в первую очередь

Одежда, которая вышла из моды или пришла в негодность

Если хорошо присмотреться, то на полках шкафа наверняка можно найти еще школьные джинсы, в которые вы мечтаете снова влезть, «счастливое» платье, в котором вы когда-то ходили на свидание или получили выгодный контракт, и прочие вещи с историей. Причем многие предметы уже настолько износились, что вы их вряд ли когда-то снова наденете. Так зачем же захламлять полки, когда можно избавиться от ненужных вещей и освободить место для чего-то нового.

Обувь, которую жалко выбросить

Признайтесь, в вашем гардеробе тоже можно найти не один десяток старых туфель и ботинок, которые уже потеряли свой товарный вид либо просто давно вышли из моды? Если вы не собираетесь больше носить эту обувь, тогда зачем вы ее храните?

Лекарства, срок годности которых давно истек

Ревизию аптечки следует проводить как можно чаще. Однако многие об этом забывают и используют лекарства, срок годности которых давно уже истек. Это небезопасно и может привести к плачевному результату.

Старая косметика

Когда срок годности косметических средств истекает, их следует тут же отнести в мусорный бак. Пустые баночки из-под крема, тюбики с закончившейся помадой или засохший лак должна постигнуть та же участь. К слову, избавиться также следует и от старых зубных щеток, мочалок и средств личной гигиены.