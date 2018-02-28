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7 вещей в доме, от которых нужно избавиться в первую очередь

«Обязательно сделаю это в другой раз», — обещаем мы себе, глядя на очередные залежи хлама, которые занимают все больше места и вытесняют вас из собственной квартиры. И первый месяц весны — идеальное время для того, чтобы сдержать наконец обещание, которое вы себе когда-то дали, и переделать те дела, до которых раньше не доходили руки. А начать мы советуем с того, что перебрать старые вещи и избавиться от ненужных. Рассказываем, от каких именно.

Одежда, которая вышла из моды или пришла в негодность

Если хорошо присмотреться, то на полках шкафа наверняка можно найти еще школьные джинсы, в которые вы мечтаете снова влезть, «счастливое» платье, в котором вы когда-то ходили на свидание или получили выгодный контракт, и прочие вещи с историей. Причем многие предметы уже настолько износились, что вы их вряд ли когда-то снова наденете. Так зачем же захламлять полки, когда можно избавиться от ненужных вещей и освободить место для чего-то нового.

Обувь, которую жалко выбросить

Признайтесь, в вашем гардеробе тоже можно найти не один десяток старых туфель и ботинок, которые уже потеряли свой товарный вид либо просто давно вышли из моды? Если вы не собираетесь больше носить эту обувь, тогда зачем вы ее храните?

Лекарства, срок годности которых давно истек

Ревизию аптечки следует проводить как можно чаще. Однако многие об этом забывают и используют лекарства, срок годности которых давно уже истек. Это небезопасно и может привести к плачевному результату.

Старая косметика

Когда срок годности косметических средств истекает, их следует тут же отнести в мусорный бак. Пустые баночки из-под крема, тюбики с закончившейся помадой или засохший лак должна постигнуть та же участь. К слову, избавиться также следует и от старых зубных щеток, мочалок и средств личной гигиены.

Специи, которые вы покупали еще при царе Горохе

Некоторые люди ошибочно полагают, что специи можно хранить сколь угодно долго и они не потеряют свои полезные свойства. Однако это не так. Специалисты советуют не использовать в блюдах старые специи и вообще как можно чаще проводить ревизию продуктов.

Побитая или треснутая посуда

Казалось бы, всем давно известно, что треснутая или сломанная посуда — к ссорам и разладам в семье. Да и пользоваться такой кухонной утварью совсем не безопасно. Но многие почему-то игнорируют этот факт, и в итоге у них на полках хранятся чашки со сколами, кастрюли с отбитой эмалью или тарелки с трещинами. Если вы заметили у себя в доме нечто подобное, то не удивляйтесь, почему вы до сих пор не можете наладить свою жизнь.

Старые газеты и журналы

К сожалению, почему-то многие люди упорно продолжают собирать дома старые газеты и журналы, которые не несут никакой информации, а лишь захламляют квартиру. Только представьте себе, как неопрятно выглядят пожелтевшие издания с помятой и порванной бумагой. К тому же, согласно древнекитайскому учению фэншуй, старые газеты способны притягивать неприятности в дом. А это вам точно не нужно!

Фото: Shutterstock

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