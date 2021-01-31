7 ошибок при аренде квартиры, которые могут вас разорить

Полагаться на авось и не проверять документы на жилье

Даже если человек, показавший вам квартиру, показался вам душкой, и вы прониклись к нему симпатией с первых же минут общения, это не означает, что нужно пускать все на самотек и, полагаясь на случай, не проверять документы. Возможно, вы общались с совершенно посторонней личностью, которая не имеет права сдавать жилье и тем более брать за это с вас деньги. Может, дверь вам открыл мошенник, цель которого – втереться в ваше доверие и выманить деньги. Скорее всего, после передачи энной суммы вы больше не увидите, ни этого предприимчивого удальца, ни своих кровно заработанных. Возьмите себе за правило проверять документы и обязательно спрашивать доверенность, если человек якобы действует от имени владельца недвижимости.

Верить всем на слово

Не составлять договор и верить на слово – еще одна распространенная ошибка, из-за которой, к сожалению, многие остаются без средств и без жилья. К тому же, если вдруг возникнут какие-то непредвиденные обстоятельства или разногласия с владельцем квартиры, то всегда можно найти соответствующий пункт в договоре и понять, как вам действовать дальше. Например, если вдруг вас внезапно попросили съехать раньше срока, а по договору должны были предупредить минимум за месяц, то вы можете требовать компенсацию или договориться о приемлемых для себя условиях.

Не составлять акт приема-передачи квартиры

Чтобы не остаться при выезде без залоговой суммы, еще при въезде договоритесь с владельцем квартиры, осмотрите свое будущее жилище и подробно зафиксируйте все моменты, которые потом могут приписать вам. Скажем, поцарапанный паркет, сломанные ручки или неработающий полотенцесушитель. Иначе потом для вас может стать полной неожиданностью претензии хозяина квартиры, пытающегося повесить на вас все огрехи, которые случились еще задолго до вашего вселения. Не верьте на слово и фиксируйте каждый недочет еще до того, как внесете оплату за первый месяц и залог.