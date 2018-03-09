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7 ошибок, которые мы совершаем при уборке квартиры

Вот парадокс: вы вроде бы потратили время на то, чтобы все начистить до блеска, однако квартира выглядит все равно так, словно вы не прикасались к тряпке уже давно. А все потому, что вы подошли к этому процессу не со всей серьезностью и действовали по наитию. Поэтому и чистоты не видно, и вы уже порядком устали. Представляем самые распространенные ошибки, которые сводят на нет все ваши старания.

Используете неправильное чистящее средство

Наши мамы и бабушки любят повторять, что в их времена пользовались подручными средствами — и все вокруг сверкало. Однако, скажем честно, они лукавят. Никакое собственноручно приготовленное снадобье не сравнится с профессиональной бытовой химией, которая разрабатывалась специально для каждого конкретного случая. Поэтому вместо того чтобы экспериментировать с содой, песком или солью, запаситесь проверенными средствами, которые действительно эффективно справляются с загрязнениями.

Распыляете средство сразу на поверхность

Почему-то некоторые уверены, что если нанести средство не на тряпку, а сразу на поверхность, то эффект будет лучше. Однако это неправильно. Если, скажем, нанести на мебель полироль, то вместо чистоты вы получите обратный эффект — пыль будет еще больше оседать на липкой поверхности, а вам потребуется гораздо больше сил, чтобы исправить ситуацию.

Смываете средство слишком рано

Если вы все же нашли идеальное средство и правильно его нанесли, то потом почему-то не сверились с инструкцией и смыли его слишком рано. Так, например, чтобы очистить кафель, раковину и унитаз в ванной комнате, чистящее средство необходимо налить и оставить на некоторое время. В противном случае оно просто не успеет подействовать — и поверхность так и останется грязной. Поэтому не стоит ругать производителей, которые якобы выпускают некачественный продукт. Лучше прочитайте внимательно инструкцию, запаситесь терпением, а пока средство работает, займитесь чем-то другим.

Вместо специальной тряпки для пыли выбираете метелки

Ну кто придумал, что метелками из перьев гораздо удобнее (и эффективнее!) справляться с пылью? На самом деле они лишь разносят грязь по всей квартире и существенно уступают тряпкам из микрофибры, с которыми время на уборку сокращается в несколько раз.

Не вычищаете пылесос после предыдущей уборки

Казалось бы, кому придет в голову ставить грязный пылесос на место? Однако многие считают, что чистить мешок для сбора пыли можно нерегулярно — и ничего плохого в этом нет. На самом же деле это один из самых главных элементов, без которого уборка не будет такой эффективной. Ведь если чистота пылесборного мешка оставляет желать лучшего, то вместо того, чтобы втягивать пыль, пылесос начинает перегреваться и лишь разносить грязь по углам.

Пытаетесь помыть окна в солнечную погоду

Справедливости ради стоит отметить, что в дождливую погоду мыть окна тоже не рекомендуется. Однако если за окном светит яркое солнце, то ваши старания тоже пройдут даром. А все потому, что под воздействием солнечных лучей чистящее средство мгновенно высыхает, в результате на стеклах остаются разводы, с которыми не так-то легко справиться.

Не включаете вентилятор в ванной

Уверены, что большинство людей даже не догадываются, что у них в ванной комнате есть специальный вентилятор. А если и знают о его существовании, то не представляют, для чего он, собственно, нужен. На самом деле все очень просто. Чтобы избавиться от лишней влаги и не допустить образования плесени в ванной комнате, достаточно включать этот самый вентилятор каждый раз, когда вы принимаете душ, и оставлять его включенным еще на 20 минут после того, как вы закончите водные процедуры. Специалисты уверяют, что это поможет поддерживать оптимальный климат в помещении и в разы сократит ваше время на уборку ванной комнаты.

Фото: Shutterstock

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