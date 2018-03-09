7 ошибок, которые мы совершаем при уборке квартиры

Используете неправильное чистящее средство

Наши мамы и бабушки любят повторять, что в их времена пользовались подручными средствами — и все вокруг сверкало. Однако, скажем честно, они лукавят. Никакое собственноручно приготовленное снадобье не сравнится с профессиональной бытовой химией, которая разрабатывалась специально для каждого конкретного случая. Поэтому вместо того чтобы экспериментировать с содой, песком или солью, запаситесь проверенными средствами, которые действительно эффективно справляются с загрязнениями.

Распыляете средство сразу на поверхность

Почему-то некоторые уверены, что если нанести средство не на тряпку, а сразу на поверхность, то эффект будет лучше. Однако это неправильно. Если, скажем, нанести на мебель полироль, то вместо чистоты вы получите обратный эффект — пыль будет еще больше оседать на липкой поверхности, а вам потребуется гораздо больше сил, чтобы исправить ситуацию.

Смываете средство слишком рано

Если вы все же нашли идеальное средство и правильно его нанесли, то потом почему-то не сверились с инструкцией и смыли его слишком рано. Так, например, чтобы очистить кафель, раковину и унитаз в ванной комнате, чистящее средство необходимо налить и оставить на некоторое время. В противном случае оно просто не успеет подействовать — и поверхность так и останется грязной. Поэтому не стоит ругать производителей, которые якобы выпускают некачественный продукт. Лучше прочитайте внимательно инструкцию, запаситесь терпением, а пока средство работает, займитесь чем-то другим.