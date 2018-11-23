6 простых, но эффективных способов приобщить мужчину к уборке

Распределите обязанности

С этого, пожалуй, следует начинать любые отношения. Чтобы сразу же расставить все точки над «i», необходимо четко распределить обязанности и объяснить своему избраннику, что в ваших отношениях царит равноправие. Иначе если вы единожды дадите слабину, то так и погрязнете в бытовых моментах, наводя чистоту за вашим хитрым грязнулей. Поэтому для начала выясните у мужчины, какую домашнюю работу он бы смог взять на себя. Например, ему категорически не нравится мыть посуду, но вот против стирки и готовки он возражать не станет. Таким образом вы продемонстрируете, что готовы идти на компромисс и избавить своего партнера от некоторых ненавистных обязанностей. Только не спешите сразу же навешивать на вашего мужчину практически всю домашнюю работу — начните постепенно приучать его к тому, что вам тоже нужна помощь. Глядишь, он втянется и начнет сам с удовольствием выносить мусор, выгуливать собаку, делать уроки с детьми и поливать цветы (это плюсом к тем обязанностям, которые вы для него определили изначально).

Не забудьте о графике

Эксперты уверяют, что дисциплина нужна не только, скажем, на работе, но и дома. Поэтому обговорите со своим избранником, как вы поделите график выполнения домашних обязанностей (чтобы не толпиться и не мешать друг другу, можно распределить работу на несколько этапов). Запишите этот график, чтобы не забыть, к чему вы пришли в процессе переговоров, и повесьте на видное место. Это существенно облегчит вам жизнь и поможет избежать ссор и разногласий в будущем. Возможно, в процессе вы что-то измените в этом графике или вообще составите новый, но главное, что вы начнете действовать сообща и вместе решать какие-то вопросы.