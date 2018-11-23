6 простых, но эффективных способов приобщить мужчину к уборке

Распределите обязанности
С этого, пожалуй, следует начинать любые отношения. Чтобы сразу же расставить все точки над «i», необходимо четко распределить обязанности и объяснить своему избраннику, что в ваших отношениях царит равноправие. Иначе если вы единожды дадите слабину, то так и погрязнете в бытовых моментах, наводя чистоту за вашим хитрым грязнулей. Поэтому для начала выясните у мужчины, какую домашнюю работу он бы смог взять на себя. Например, ему категорически не нравится мыть посуду, но вот против стирки и готовки он возражать не станет. Таким образом вы продемонстрируете, что готовы идти на компромисс и избавить своего партнера от некоторых ненавистных обязанностей. Только не спешите сразу же навешивать на вашего мужчину практически всю домашнюю работу — начните постепенно приучать его к тому, что вам тоже нужна помощь. Глядишь, он втянется и начнет сам с удовольствием выносить мусор, выгуливать собаку, делать уроки с детьми и поливать цветы (это плюсом к тем обязанностям, которые вы для него определили изначально).
Не забудьте о графике
Эксперты уверяют, что дисциплина нужна не только, скажем, на работе, но и дома. Поэтому обговорите со своим избранником, как вы поделите график выполнения домашних обязанностей (чтобы не толпиться и не мешать друг другу, можно распределить работу на несколько этапов). Запишите этот график, чтобы не забыть, к чему вы пришли в процессе переговоров, и повесьте на видное место. Это существенно облегчит вам жизнь и поможет избежать ссор и разногласий в будущем. Возможно, в процессе вы что-то измените в этом графике или вообще составите новый, но главное, что вы начнете действовать сообща и вместе решать какие-то вопросы.
Действуйте мягко
Психологи утверждают, что мужское сердце можно растопить в прямом смысле этого слова, если действовать не напролом, а мягко и издалека. Другими словами, прежде чем поручить вашему избраннику что-либо, сначала приласкайте его, обратите внимание на то, что сегодня он просто неотразим, а затем, после того как озвучите вашу просьбу, пообещайте отблагодарить его расслабляющим массажем, вкусным ужином, походом в кино или встречей с друзьями (на выбор). Поверьте, что легкий флирт и кокетство способны убедить кого угодно, а вашему избраннику будет гораздо приятнее заниматься чем-то, зная, что потом он получит награду.
Превратите невыносимое в приятное
По мнению экспертов, совмещение приятного с полезным является эффективным методом приобщения к домашним делам. Например, если ваш избранник следит за собой и старается не пропускать спортивные тренировки, скажите ему, что уборка — это та же тренировка, только на другую группу мышц, да еще и бесплатно. Специалисты подсчитали, что во время стандартной уборки (с мытьем полов и чисткой ковров) можно сжечь около 500 калорий, а если даже ваш партнер будет просто раскладывать чистые вещи по полкам и собирать свои носки по всей квартире, то он уже потратит около 150 калорий.
Используйте мотивацию
Если уловка с нагрузками не помогла (например, вашему мужчине абсолютно все равно, насколько хороша его спортивная подготовка и как он выглядит), тогда попробуйте найти другую мотивацию. Сообщите вашему избраннику, что вы тоже много работаете и у вас не остается сил и времени, чтобы в одиночку справляться с домашними делами. И, если он не готов вам в этом помогать, тогда пусть выделяет деньги на оплату работы уборщицы. Только для начала посмотрите расценки и подсчитайте, сколько уйдет на оплату услуг приглашенного специалиста и сколько будет оставаться в семейном бюджете. Возможно, ваш мужчина просто не знает, с какой суммой ему придется расставаться ежемесячно, поэтому не относился к вашей идее серьезно. Но, когда вы ему покажете цифры, поверьте, он тут же изменит свою позицию (если, конечно, у него не припрятана шестизначная сумма, которую он может с легкостью потратить на уборщицу).
Метод «кнута» еще никому не повредил
Если ваш благоверный оказался крепким орешком, тогда можно попробовать действовать жестко. Например, в какой-то день просто прекратите мыть, убирать, стирать, готовить и игнорируйте его недовольное ворчание по поводу беспорядка в доме и отсутствия вкусных блюд. По уверениям экспертов, в определенный момент вашему неряхе просто надоест передвигаться по квартире между разбросанными вещами и есть полуфабрикаты из пластиковой посуды, поэтому он сам проявит инициативу и начнет убираться с большим энтузиазмом. Только не перегните палку в «дрессировке», а то, если слишком затянуть эксперимент, ваш мужчина сможет переметнуться на другую сторону, где его вкусно накормят домашней пищей и приведут в порядок его внешний вид.
Текст: Юлия Кальницкая
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