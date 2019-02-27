6 бытовых привычек чистюль, которые пригодятся и вам

Научитесь получать удовольствие от уборки

Проблема многих людей заключается в том, что они никак не могут принять тот факт, что уборка – не изнуряющий процесс и не каторга, а очень даже позитивное и полезное занятие. Поэтому вместо того, чтобы откладывать наведение чистоты на неизвестный срок, просто постарайтесь превратить этот процесс в веселое занятие. Например, включите любимую музыку и в ритме танца переделайте все те бытовые дела, которые у вас накопились. Так, кстати, вы сможете совместить приятное с полезным – и научитесь воспринимать уборку, не как рутину, и от лишних килограммов избавитесь благодаря физической нагрузке. Другими словами, можно не тратиться на абонемент в фитнес-клуб, а получить фигуру мечты прямо во время выполнения домашних обязанностей.

Используйте правило двух минут

Один из известных теоретиков продуктивности и личной эффективности Дэвид Аллен изобрел собственную методику управления временем. Гениальность этой методики состоит в том (помимо прочих аспектов, конечно же), что если на решение задачи требуется менее двух минут, то выполните ее, не раздумывая. Например, закинуть вещи в стирку, нажать на кнопку стиральной машинки, подобрать разбросанные вещи на полу, смахнуть пыль, выбросить мусор, полить цветы и прочие «бытовые радости» не отнимут у вас так много времени, поэтому зачем вам откладывать их на потом? Доведите эти действия до автоматизма и вам не придется устраивать изнуряющую генеральную уборку – все дела будут переделаны по чуть-чуть.