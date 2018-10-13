5 солнечных фильмов про любовь для осенних вечеров

Пять лет спустя после событий первого фильма. Софи решает воплотить в жизнь мечту своей матери и превратить старинную таверну в прекрасный отель. На праздник по случаю открытия съезжаются друзья и знакомые, и в разгар веселья Софи узнает, что беременна. Фильм – чистая радость и антистресс: дивные пейзажи (вымышленный Калокаири снимали в Хорватии), хиты ABBA и зашкаливающее количество звезд на квадратный сантиметр пленки. Чего стоит только участие Шер, которая сыграла мать Донны.

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Фото: пресс-служба