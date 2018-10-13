5 солнечных фильмов про любовь для осенних вечеров

«50 первых поцелуев»
Режиссер Питер Сигал, в ролях: Адам Сэндлер, Дрю Бэрримор
На солнечных Гавайях встречаются Люси и Генри. После автомобильной аварии Люси страдает потерей памяти и раз за разом проживает один и тот же день (кстати, идея фильма родилась под вдохновением от «Дня сурка»). У Генри есть только один день, чтобы завоевать сердце Люси – но назавтра она снова забудет его, и придется начинать все сначала.
«Письма к Джульетте»
Режиссер Гари Виник, в ролях: Аманда Сайфред, Гаэль Гарсиа Берналь, Ванесса Редгрейв
Софи и Виктор едут на медовый месяц в Верону. Виктор занимается подготовкой открытия своего ресторана в Нью-Йорке: встречается с поставщиками и делает прочие дела – в общем, занят с утра до вечера. Софи коротает время, гуляя по городу, и присоединяется к «секретарям Джульетты» – женщинам, которые отвечают на обращенные к Джульетте письма. Софи обнаруживает послание, отправленное несколько десятилетий назад англичанкой Клэр, и решает посодействовать встрече давно разлученных возлюбленных.
«Перед полуночью»
Режиссер Ричард Линклейтер, в ролях: Итан Хоук, Жюли Дельпи
Завершающая часть трилогии о Джесси и Селин, которые провели ночь в Вене («Перед рассветом»), затем девять лет спустя встретились в Париже («Перед закатом»), и вот наконец мы видим их сложившейся парой – семьей с детьми. Как и два предыдущих фильма, этот почти сплошь состоит из одних разговоров, но оторваться невозможно. Когда хочется экшена, это не тот случай, но если есть настроение поразмыслить о превратностях любви и отношений, насладиться великолепной актерской игрой, а кое-где прослезиться – то что надо. Плюс снято так, что с экрана прямо веет теплом и ароматами Греции.
«Притворись моей женой»
Режиссер Деннис Дуган, в ролях: Адам Сэндлер, Дженнифер Энистон, Николь Кидман
Чтобы убедить подружку в серьезности намерений, пластическому хирургу Дэнни нужна фальшивая бывшая жена, которую он может убедительно выдать за настоящую. Эта роль достается его невзрачной ассистентке Кэтрин (Дженнифер Энистон), которую превращают в сногсшибательную красавицу. Вся компания (Дэнни, его девушка Палмер, а также Кэтрин и ее дети) едут на Гавайи. В отеле Кэтрин встречает свою одноклассницу Девлин и загорается желанием утереть ей нос – а для этого необходимо сделать вид, что у них с Дэнни идеальная семья.
«Mamma Mia! 2»
Режиссер Ол Паркер, в ролях: Аманда Сайфред, Энди Гарсиа, Селия Имри, Лили Джеймс, Пирс Броснан, Колин Ферт
Пять лет спустя после событий первого фильма. Софи решает воплотить в жизнь мечту своей матери и превратить старинную таверну в прекрасный отель. На праздник по случаю открытия съезжаются друзья и знакомые, и в разгар веселья Софи узнает, что беременна. Фильм – чистая радость и антистресс: дивные пейзажи (вымышленный Калокаири снимали в Хорватии), хиты ABBA и зашкаливающее количество звезд на квадратный сантиметр пленки. Чего стоит только участие Шер, которая сыграла мать Донны.
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Фото: пресс-служба