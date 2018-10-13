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5 солнечных фильмов про любовь для осенних вечеров

Когда ненастным вечером дождь стучит по стеклу, забирайтесь на диван, кутайтесь плед и под чашечку (или бокальчик!) чего-нибудь согревающего смотрите душевное кино. Passion.ru совместно с онлайн-кинотеатром Okko подобрали для вас пять фильмов, в которых люди любят и прощают друг друга, и все у всех заканчивается хорошо.

«50 первых поцелуев»

Режиссер Питер Сигал, в ролях: Адам Сэндлер, Дрю Бэрримор

На солнечных Гавайях встречаются Люси и Генри. После автомобильной аварии Люси страдает потерей памяти и раз за разом проживает один и тот же день (кстати, идея фильма родилась под вдохновением от «Дня сурка»). У Генри есть только один день, чтобы завоевать сердце Люси – но назавтра она снова забудет его, и придется начинать все сначала.

«Письма к Джульетте»

Режиссер Гари Виник, в ролях: Аманда Сайфред, Гаэль Гарсиа Берналь, Ванесса Редгрейв

Софи и Виктор едут на медовый месяц в Верону. Виктор занимается подготовкой открытия своего ресторана в Нью-Йорке: встречается с поставщиками и делает прочие дела – в общем, занят с утра до вечера. Софи коротает время, гуляя по городу, и присоединяется к «секретарям Джульетты» – женщинам, которые отвечают на обращенные к Джульетте письма. Софи обнаруживает послание, отправленное несколько десятилетий назад англичанкой Клэр, и решает посодействовать встрече давно разлученных возлюбленных.

«Перед полуночью»

Режиссер Ричард Линклейтер, в ролях: Итан Хоук, Жюли Дельпи

Завершающая часть трилогии о Джесси и Селин, которые провели ночь в Вене («Перед рассветом»), затем девять лет спустя встретились в Париже («Перед закатом»), и вот наконец мы видим их сложившейся парой – семьей с детьми. Как и два предыдущих фильма, этот почти сплошь состоит из одних разговоров, но оторваться невозможно. Когда хочется экшена, это не тот случай, но если есть настроение поразмыслить о превратностях любви и отношений, насладиться великолепной актерской игрой, а кое-где прослезиться – то что надо. Плюс снято так, что с экрана прямо веет теплом и ароматами Греции.

«Притворись моей женой»

Режиссер Деннис Дуган, в ролях: Адам Сэндлер, Дженнифер Энистон, Николь Кидман

Чтобы убедить подружку в серьезности намерений, пластическому хирургу Дэнни нужна фальшивая бывшая жена, которую он может убедительно выдать за настоящую. Эта роль достается его невзрачной ассистентке Кэтрин (Дженнифер Энистон), которую превращают в сногсшибательную красавицу. Вся компания (Дэнни, его девушка Палмер, а также Кэтрин и ее дети) едут на Гавайи. В отеле Кэтрин встречает свою одноклассницу Девлин и загорается желанием утереть ей нос – а для этого необходимо сделать вид, что у них с Дэнни идеальная семья.

«Mamma Mia! 2»

Режиссер Ол Паркер, в ролях: Аманда Сайфред, Энди Гарсиа, Селия Имри, Лили Джеймс, Пирс Броснан, Колин Ферт

Пять лет спустя после событий первого фильма. Софи решает воплотить в жизнь мечту своей матери и превратить старинную таверну в прекрасный отель. На праздник по случаю открытия съезжаются друзья и знакомые, и в разгар веселья Софи узнает, что беременна. Фильм – чистая радость и антистресс: дивные пейзажи (вымышленный Калокаири снимали в Хорватии), хиты ABBA и зашкаливающее количество звезд на квадратный сантиметр пленки. Чего стоит только участие Шер, которая сыграла мать Донны.

Единственная лента из подборки, на которую не действует промокод, поскольку фильм совсем недавно прошел в кино. Full-HD-версия стоит 399 рублей, версия в SD-качестве 299 рублей. Покупка навсегда: приобретаете один раз и смотрите сколько угодно!

Ленты этой подборки, а также более 4000 фильмов пакета подписок «Оптимальный» доступны в онлайн-кинотеатре Okko по промокоду 20180550, который действует в течение 10 дней с момента активации.

Фото: пресс-служба

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