5 растений, которые точно помогут вам избавиться от комаров

Если вы относитесь к тому типу людей, у которых комариный укус вызывает раздражение кожи и аллергическую реакцию, а любое жужжание насекомых воспринимается как повод запереться в доме и не выходить на улицу, тогда попробуйте окружить себя спасительным оазисом из растений, которые не только будут отпугивать комаров, москитов и мошкару, но и благотворно повлияют на ваше самочувствие. И даже если у вас нет садового участка, не отчаивайтесь! Эти растения можно высадить и в квартире.