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5 растений, которые точно помогут вам избавиться от комаров

Если вы относитесь к тому типу людей, у которых комариный укус вызывает раздражение кожи и аллергическую реакцию, а любое жужжание насекомых воспринимается как повод запереться в доме и не выходить на улицу, тогда попробуйте окружить себя спасительным оазисом из растений, которые не только будут отпугивать комаров, москитов и мошкару, но и благотворно повлияют на ваше самочувствие. И даже если у вас нет садового участка, не отчаивайтесь! Эти растения можно высадить и в квартире.

Лаванда

Это мы можем наслаждаться тонким ароматом этих нежных цветов, а вот насекомых вряд ли обрадует этот запах. Приобретите, например, лавандин, который является гибридом двух видов лаванды: узколистной и широколистной. Из-за того, что это растение отличается высоким содержанием 1,8-цинеола и камфоры, оно прекрасно отпугивает насекомых, а также помогает при простуде и гриппе.

Мелисса лимонная

Ярко выраженный лимонный запах этого растения напоминает Цитронеллу, но гораздо более приятный и ненавязчивый. Мелиссу лимонную используют в качестве общеукрепляющего средства, она оказывает противовирусное действие, помогает справиться с кашлем и даже кожными заболеваниями. Чтобы избавиться от настырных комаров и мошек, достаточно взять несколько свежих листьев мелиссы, растереть их пальцами и нанести на незащищенную кожу.

Базилик

Хотя это звучит как рекомендация доброжелательной итальянской бабушки, однако горшок с базиликом действительно может не только насладиться вам спокойным отдыхом без насекомых, но и украсит ваш интерьер. Это одно из немногих растений, которое не обязательно растирать или наносить на кожу – его пряный запах защищает от комаров лучше любого спрея.

Кошачья мята

Согласно последним исследованиям, это растение действует на насекомых в несколько раз эффективнее, чем специальные средства. Поэтому, если вы хотите наслаждаться спокойствием на своем садовом участке, то непременно посадите котовник (кошачья мята). Кстати, если у вас есть кошка, то вы ее увидите на грядке еще до того, как закончите посадку. Теперь ваш мурчащий питомец будет часто нежится именно в этом месте.

Перечная мята

Данный вид мяты не только идеально подходит для приготовления, освежающего «Мохито» или ароматного чая, но и для того, чтобы защититься от москитов и прочих надоедливых насекомых. Кроме того, эфирные масла, содержащиеся в этом растении, отлично заживляют кожу, снимают раздражение и другие неприятные последствия от укусов.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock

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