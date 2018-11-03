10 домашних дел, которые обязательно нужно закончить до наступления зимы

Заняться ремонтом

Конечно, никто не говорит о глобальной перепланировке, но легкий косметический ремонт вам вполне по силам. Окиньте взглядом свое жилище и посмотрите, что нужно починить, подправить или обновить, чтобы дом стал стильным и уютным. Вполне возможно вас давно уже дожидается капающий кран, оторванные обои или отколотая плитка в ванной. Ведь эти мелочи, даже если вы сами к ним уже привыкли, способны не только испортить впечатление от вашего дома, но и наглядно продемонстрировать, что хозяйка из вас так себе. Скорее всего весной и летом вам просто некогда было тратить время на решение этих бытовых вопросов, однако сейчас есть шанс все наверстать и встретить зиму в обновленной квартире.

Вымыть окна

Эксперты рекомендуют сделать это именно сейчас – пока еще на улице не так холодно и темно. Кроме того, если вы будете мыть окна в пасмурную погоду, это убережет вас от разводов и радужных бликов, соответственно, вам не придется перемывать их снова и снова, чтобы добиться идеального результата.

Разморозить/помыть холодильник

Даже если ваша модель холодильника обладает функцией No Frost и не требует разморозки, все равно найдите время, чтобы перебрать его содержимое, а также промыть и просушить все полочки и отделения. Заодно вы сможете избавиться от просроченных или залежалых продуктов, наледи (если все же требуется разморозка) и подготовить место для новых запасов.

Перебрать сыпучие продукты и освободить шкафчики

Кстати, ревизию проводить следует не только в холодильнике, но и в кухонных шкафчиках – наверняка там найдется немало полупустых коробок с крупами, просыпанных продуктов, смятых пакетов, пустых оберток и прочей ерунды, от которой нужно избавиться. Также вы сможете наглядно увидеть, каких консервов (или бакалеи) вам не хватает и оперативно пополните свои запасы. Оценить свою дальновидность вам представится возможность зимой – когда другие люди будут бегать по магазинам в поисках необходимых товаров, а вы спокойно сможете воспользоваться тем, что приобретете уже сейчас.