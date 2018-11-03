10 домашних дел, которые обязательно нужно закончить до наступления зимы

Заняться ремонтом
Конечно, никто не говорит о глобальной перепланировке, но легкий косметический ремонт вам вполне по силам. Окиньте взглядом свое жилище и посмотрите, что нужно починить, подправить или обновить, чтобы дом стал стильным и уютным. Вполне возможно вас давно уже дожидается капающий кран, оторванные обои или отколотая плитка в ванной. Ведь эти мелочи, даже если вы сами к ним уже привыкли, способны не только испортить впечатление от вашего дома, но и наглядно продемонстрировать, что хозяйка из вас так себе. Скорее всего весной и летом вам просто некогда было тратить время на решение этих бытовых вопросов, однако сейчас есть шанс все наверстать и встретить зиму в обновленной квартире.
Вымыть окна
Эксперты рекомендуют сделать это именно сейчас – пока еще на улице не так холодно и темно. Кроме того, если вы будете мыть окна в пасмурную погоду, это убережет вас от разводов и радужных бликов, соответственно, вам не придется перемывать их снова и снова, чтобы добиться идеального результата.
Разморозить/помыть холодильник
Даже если ваша модель холодильника обладает функцией No Frost и не требует разморозки, все равно найдите время, чтобы перебрать его содержимое, а также промыть и просушить все полочки и отделения. Заодно вы сможете избавиться от просроченных или залежалых продуктов, наледи (если все же требуется разморозка) и подготовить место для новых запасов.
Перебрать сыпучие продукты и освободить шкафчики
Кстати, ревизию проводить следует не только в холодильнике, но и в кухонных шкафчиках – наверняка там найдется немало полупустых коробок с крупами, просыпанных продуктов, смятых пакетов, пустых оберток и прочей ерунды, от которой нужно избавиться. Также вы сможете наглядно увидеть, каких консервов (или бакалеи) вам не хватает и оперативно пополните свои запасы. Оценить свою дальновидность вам представится возможность зимой – когда другие люди будут бегать по магазинам в поисках необходимых товаров, а вы спокойно сможете воспользоваться тем, что приобретете уже сейчас.
Пересмотреть свой летний гардероб
Еще раз достаньте свои струящиеся платья, туфли или босоножки на танкетке и прочие летние наряды и отсортируйте то, что уже не наденете. Эти вещи вы можете отдать кому-то или выкинуть – решать вам. Остальную летнюю одежду обязательно перестирайте и уберите на самую верхнюю полку шкафа до следующее сезона. Летнюю обувь также приведите в порядок, используя специальные чистящие средства и крем, и уберите в коробки или мешочки для хранения. Эксперты советуют обязательно чистить обувь перед тем, как убирать ее «на зимовку», это позволит сохранить товарный вид и продлить срок их службы.
Почистить и убрать приборы для пикника
Давайте будем честны: от того, что вы до сих пор держите шампура, мангал или гриль на видном месте, сезон пикника, увы, не наступит быстрее. Поэтому тщательно почистите решетку для шашлыков и прочие принадлежности и уберите все это куда-нибудь подальше на антресоль (ну, или под ванную, если у вас там найдется место). Главное потом не забудьте, куда вы сложили все это богатство, чтобы на майские праздники (или если повезет с погодой, чуть раньше) оперативно выбраться на природу.
Почистить одеяла, подушки и матрас
Специалисты советуют не забывать о постельных принадлежностях, одеялах, подушках и матрасе и регулярно их чистить. Если с простынями и наволочками все понятно и их можно постирать как обычно в машине, то вот с подушками и одеялами дело обстоит сложнее. Их нужно обязательно как следует высушить и проветрить, иначе вместо свежего благоухания вы рискуете получить запах плесени и прочие неприятности. Что касается матраса, то его можно пропылесосить специальной насадкой и не забывать регулярно обновлять (иначе там заводятся пылевые клещи, бактерии и прочие вредные микроорганизмы).
Почистить ковер/ковролин
Любителям уютных ковров или теплого ковролина тоже расслабляться не приходится. Большинство хозяек знают, как сложно вычистить и привести в надлежащий вид эти вещи, поэтому либо приглашают для этих целей специалистов, либо вовсе отказываются от ковровых покрытий в своем доме. Однако если вы решили справиться с этой задачей самостоятельно, тогда вам стоит знать, что мало просто пропылесосить ковровое покрытие – нужно использовать специальные чистящие средства, чтобы избавиться от следов летней пыли и прочих загрязнителей. Кстати, диванные подушки и плюшевые пледы/накидки (если у вас таковые имеются) тоже не стоит обходить стороной. В них скапливается большое количество пыли и вредных веществ, которые не самым лучшим образом влияют на ваше самочувствие.
Избавиться от старых вещей
Проведите ревизию своих вещей, наверняка у вас скопилось много ненужного (или старого хлама), чем вы точно больше не планируете пользоваться. Психологи напоминают, чтобы освободить свою жизнь для чего-то хорошего, нужно сначала избавиться от старого багажа и не заниматься накопительством, оставьте лишь тот минимум, который вам действительно необходим. Пусть в вашей квартире будет чисто, свежо и просторно.
Задуматься о покупке обогревателя
Сейчас у вас есть шанс приобрести неплохие модели по доступным ценам, а не приобретать то, что останется втридорога. Пройдитесь по магазинам, проконсультируйтесь со специалистами, изучите отзывы покупателей и выберете в итоге то, что идеально вам подойдет.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Shutterstock