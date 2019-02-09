10 вещей, которые не стоит приносить домой с улицы (даже если очень хочется)

Деньги

Монеты (да и бумажные купюры) легко впитывают энергетику того человека, у которого они были в руках последний раз. К тому же, найдя небольшую сумму, вы все равно не разбогатеете, а вот «зарядиться» отрицательной энергетикой сможете. Поэтому, если вы все равно решили поднять валяющуюся мелочь, тогда потратьте ее тут же на что-то незначительное, но ни в коем случае не несите в свой дом. Легкие деньги, в данном случае найденные, должны и тратиться так же легко, не задумываясь.

Ключи

Что касается ключей, то никой особой магии тут нет – их теряют все, кому не лень. Психологи утверждают, что оставлять найденные ключи не рационально – вы ведь все равно не знаете, какую дверь они открывали, поэтому зачем тащить в свой дом всякий хлам.

Зеркало

Что касается данного предмета, то еще наши предки наделяли их магической силой и до сих пор существует множество поверий, как правильно обращаться с зеркалами и где их можно (и нужно) размещать в квартире, чтобы усилить приток позитивной энергии. Считается, что эта вещь очень чувствительны к биополю своего владельца и, забрав домой чье-то зеркальце, вы можете ненароком нарушить целостность энергетического поля и спроецировать какие-то моменты на себя (и не всегда они будут положительными, поэтому лучше не рисковать).

Расческа

С одной стороны – кому придет в голову тащить в дом чужую расческу, а вот с другой – такие случаи, увы, не редкость. «Она же почти новая! Помою с мылом и буду пользоваться», - принцип, которым руководствуется большинство людей, подбирая чужой гребень. Однако эксперты рекомендуют не совершать опрометчивых поступков и уж точно не использовать чужие расчески, ведь мало того, что это не гигиенично (вы ведь не знаете, были ли какие-то болезни у владельца данного предмета или нет), а во-вторых, в волосах человека аккумулируется энергия и жизненная сила и оставшиеся на гребне волосы сохраняют информацию об индивиде. И вы не можете точно предугадать, был ли счастлив тот человек или же у него судьба не сложилась, и он таким образом попытался «передать» часть своих проблем кому-то другому.