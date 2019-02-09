10 вещей, которые не стоит приносить домой с улицы (даже если очень хочется)

Деньги
Монеты (да и бумажные купюры) легко впитывают энергетику того человека, у которого они были в руках последний раз. К тому же, найдя небольшую сумму, вы все равно не разбогатеете, а вот «зарядиться» отрицательной энергетикой сможете. Поэтому, если вы все равно решили поднять валяющуюся мелочь, тогда потратьте ее тут же на что-то незначительное, но ни в коем случае не несите в свой дом. Легкие деньги, в данном случае найденные, должны и тратиться так же легко, не задумываясь.
Ключи
Что касается ключей, то никой особой магии тут нет – их теряют все, кому не лень. Психологи утверждают, что оставлять найденные ключи не рационально – вы ведь все равно не знаете, какую дверь они открывали, поэтому зачем тащить в свой дом всякий хлам.
Зеркало
Что касается данного предмета, то еще наши предки наделяли их магической силой и до сих пор существует множество поверий, как правильно обращаться с зеркалами и где их можно (и нужно) размещать в квартире, чтобы усилить приток позитивной энергии. Считается, что эта вещь очень чувствительны к биополю своего владельца и, забрав домой чье-то зеркальце, вы можете ненароком нарушить целостность энергетического поля и спроецировать какие-то моменты на себя (и не всегда они будут положительными, поэтому лучше не рисковать).
Расческа
С одной стороны – кому придет в голову тащить в дом чужую расческу, а вот с другой – такие случаи, увы, не редкость. «Она же почти новая! Помою с мылом и буду пользоваться», - принцип, которым руководствуется большинство людей, подбирая чужой гребень. Однако эксперты рекомендуют не совершать опрометчивых поступков и уж точно не использовать чужие расчески, ведь мало того, что это не гигиенично (вы ведь не знаете, были ли какие-то болезни у владельца данного предмета или нет), а во-вторых, в волосах человека аккумулируется энергия и жизненная сила и оставшиеся на гребне волосы сохраняют информацию об индивиде. И вы не можете точно предугадать, был ли счастлив тот человек или же у него судьба не сложилась, и он таким образом попытался «передать» часть своих проблем кому-то другому.
Острые предметы
Что касается ножей, ножниц, булавок и иголок, то поднимать их мало того, что не безопасно, так вы еще и не знаете, в каких целях их использовал предыдущий владелец. Это могло быть все, что угодно – от магических обрядов до каких-либо бытовых разборок. Поэтому данные предметы лучше обходить стороной и не в коем случае не поднимать.
Нитки
Случайно найденный моток ниток тоже не стоит того, чтобы вы его забирали к себе домой. Эксперты утверждают, что, например, красная нить, обычно используется для оберегов или приворотов, белая — для очищения и проведения каких-либо «светлых» ритуалов, а черная — для наведения порчи. Поэтому несколько раз подумайте, действительно ли вам так нужна эта находка?
Нательный крестик или икона
Нательные крестики или иконки являются сугубо личной, практически сакральной вещью, которая хорошо впитывает энергетику своего владельца. Поэтому ни в коем случае не поднимайте крестик с земли и уж тем более, не надевайте на себя, иначе тем самым вы возьмете чужую судьбу, которая может оказаться весьма непростой. Иконки тоже не стоит трогать, иначе вам придется отвечать за грехи и ошибки другого человека, что тоже, согласитесь, вообще не заманчиво.
Ювелирные крашения и аксессуары
Украшения – не такая уж простая вещь, как кажется на первый взгляд. Во-первых, это могли быть семейные драгоценности, которые передавались из поколения в поколение, каждый раз впитывая все новую и новую энергетику. Зачастую такие вещицы обладали практически магическими свойствами, действие которых не стоит испытывать на себе. А во-вторых, для предыдущего владельца то же кольцо или брошь могли являться символическими вещами и выступать в качестве оберегов или в тех же магических ритуалах. А вот обручальные кольца обычно выбрасывают потому, что хотят избавиться от проблем в личной жизни. Вы ведь не хотите тащить чужие проблемы в свою семью?
Часы
Данный предмет весьма чувствителен к биополю своего владельца и, например, истории известны немало случаев, когда человек умирал, то тут же, как по волшебству, останавливались и его часы. Поэтому лучше не нарушать эту энергетику и не «примерять» на себя страдания и невзгоды другого человека. К тому же, считается, что часы способны отмерять время, которое осталось (до расставания с любимым человеком, например), поэтому не стоит искушать судьбу, забирая себе то, что изначально предназначалось другому.
Игрушки
Что касается игрушек, особенно самодельных, то те же куклы могли быть участниками каких-либо магических ритуалов (наверняка вы слышали о куклах вуду, например). И зачастую от таких вещиц избавляются в надежде убрать порчу, наведенную на дом (или на конкретного человека). И если в не хотите навлечь на свою семью ссоры, проблемы со здоровьем или финансовые трудности, то лучше просто пройдите мимо обороненной игрушки.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: shutterstock
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