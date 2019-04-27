10 вещей из советского прошлого, которые могли себе позволить только богатые люди

Видеомагнитофон

Приобщение советских граждан к «видео-эре» можно наблюдать в фильме «Вокзал для двоих», когда главные герои оказались в доме у обеспеченной женщины. И действительно, данное чудо-техники, ровно, как и видеокассеты, стоили достаточно дорого, поэтому были доступны далеко не каждому человеку. Потом уже случился бум видеопроката, когда практически в каждом дворе открывались видеосалоны, где можно было посмотреть фильм (цена варьировалась от 50 копеек до 1,5 рубля) или обменять свои видеокассеты на что-нибудь другое. Это потом уже видеомагнитофоны стали доступными, а затем и вовсе ушли в прошлое, уступив место дискам, компьютерам и ноутбукам.

Кондиционер

«А зачем он вообще тогда был нужен?», - могут спросить некоторые из вас и будут, в принципе, правы. Большинство советских людей вполне прекрасно обходились вентиляторами (или вообще без них) и не мечтали даже о кондиционерах, которые были весьма недешевым удовольствием. Первые бытовые кондиционеры, отличающиеся большими габаритами и невероятным шумом, появились в 70-е годы и стоили около 350 рулей (при средней зарплате в 100-150 рублей). Поэтому многие считали не рациональным тратить такую сумму на климатическое оборудование и откладывали эти деньги на что-нибудь другое.

Кассетный магнитофон

Помните переживания обворованного героя в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», когда он сокрушенно перечислял все, что унесли воры из его квартиры, в том числе и импортный магнитофон, даже два… И действительно, еще в начале 80-х годов кассетный магнитофон считался показателем высокого достатка и современных взглядов. Уже потом подобную технику стало модно брать с собой на пляж, в туристические походы, или просто на прогулку, что, собственно, и делали некоторые парни того времени, чтобы покрасоваться перед самыми красивыми девушками во дворе. «Дворовые вечеринки» тоже, кстати, не обходились без данной техники, к которой прилагались еще колонки, стоившие по тем временам тоже немалых денег.