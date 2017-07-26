Вас тоже невозможно вывести из отдела кухонных аксессуаров или оттащить от компьютера, где открыт сайт с кухонными штучками? Тогда эти не особо полезные, но прелестные новинки кухонной индустрии для вас.

Фильтр для слива

Разнообразьте свой кухонный интерьер, декорировав слив оригинальным фильтром Sinkfin. Это компактный, но очень полезный предмет, который не даст проникнуть внутрь раковины даже самым мелким частицам продуктов. А когда вода стечет, из глубины появится небольшой акулий плавник. Изделие также подходит для большинства ванн. Лопатка для торта

Лопатка удобна для подачи кондитерских изделий и выпечки. На широкой части закреплен декоративный бульдозер. С его помощью легко выкладывать кусочки торта в тарелки. Специальный ползунок на ручке двигает бульдозер, ковш которого «сгружает» десерт. Благодаря этой особенности даже самые нежные йогуртовые тортики и чизкейки не крошатся и не ломаются, сохраняя свою форму. Очиститель воздуха для холодильника

Многоразовый очиститель воздуха Chill Bill — это не просто эффективный способ устранения неприятных запахов, но и оригинальный элемент декора, которым можно украсить камеру холодильника. Изделие выполнено в виде забавного пингвина, поэтому очень гармонично смотрится в холодной среде. Для работы устройства достаточно насыпать в него соду, которая отлично впитывает запахи. Дозатор соли и масла для кукурузы

По плану кукурузный пир! А этот овощ, как известно, вкуснее всего есть с маслом и солью. Забавный дозатор располагается на початке, а благодаря разным отверстиям легко и равномерно распределяет специи. Нож для арбуза

Меньше беспорядка — больше веселья! С помощью такого ножа получаются аккуратные кусочки арбуза в виде эскимо, которые можно использовать по своему усмотрению — сделать вечеринку интереснее или устроить праздник детям. Формочка изготовлена из пластика и нержавеющей стали.