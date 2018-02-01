Не нужно быть гуру уборки, чтобы содержать дом в чистоте. Представляем несколько простых, но весьма эффективных способов, которые помогут избавиться от беспорядка и упростят вам жизнь. Вы удивитесь, но они действительно работают!

Стоит начать с того, что бардак в квартире не возникает сам по себе «из ниоткуда», а появляется в результате вашей беспечности. И через какое-то время вещи заполняют собой практически все свободное пространство и буквально вытесняют вас из собственного дома. Поэтому советуем ограничить свои покупки.

Обзаведитесь системами хранения

Это действительно очень удобно. Но выбирайте открытые системы хранения, чтобы ваши вещи всегда были на виду. Это заставит вас следить за их состоянием и содержать в чистоте.

Не приобретайте однообразные товары

Если у вас уже есть одна блуза, скажем, яркого оттенка, то не стоит приобретать вторую точно такую же, но нейтрального цвета. Вы действительно считаете, что вам нужна одинаковая одежда?

Проанализируйте, какие предметы у вас уже есть в доме

Регулярно проводите ревизию вещей, чтобы избавиться от хлама и понять, какие товары вам нужно докупить. Это поможет контролировать свои расходы и не захламлять дом.

Не превращайте квартиру в склад для вещей

Не собирайте дома коллекцию «ненужной косметики» или неактуальных вещей просто потому, что вдруг они еще когда-нибудь пригодятся. От ненужных предметов стоит избавляться без сожаления. Иначе они будут создавать беспорядок и занимать место в квартире.

Не ведитесь на бесплатные подарки или акцию «1+1»

Даже если вам очень хочется взять бесплатный товар, предлагаемый в качестве бонуса за покупку чего-то более дорогого, то не стоит это делать. В большинстве случаев вы просто закинете этот предмет на полку, где он и будет пылиться. Просто потому, что на самом деле он был вам не нужен.