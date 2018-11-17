10 самых грязных мест в доме, на которые вы раньше не обращали внимания

Кухонная зона

Почему-то многие уверены, что большая часть бактерий и вредных микроорганизмов скапливается под ободком унитаза (спасибо рекламе!), в раковине или ванной, поэтому особое внимание уделяют именно этому помещению. А вот про кухню и столовую все забывают. Безусловно, хорошие хозяйки регулярно следят за чистотой пола, посуды, столешницы и бытовой техники, однако этого мало. Эксперты рекомендуют не забывать о дверцах холодильника, губках для мытья посуды, разделочных досках, кухонной мойке и кране. Именно там скапливается большое количество бактерий, а не в туалете или ванной комнате.

Холодильник

Если уж мы затронули дверцы холодильника, то не лишним будет напомнить и о его содержимом. Регулярно проверяйте продукты, избавляйтесь от просроченных товаров и не забывайте заглядывать на нижнюю полку. Из-за того, что туда может что-то стекать, сыпаться и так далее, там может образоваться плесень, которая, как известна, не самым лучшим образом влияет на ваш организм. Аккуратно избавляйтесь от грязи и остатков пищи, только обязательно потом протирайте вымытые полочки сухой тряпкой или вовсе застелите их пищевой пленкой и меняйте по мере загрязнения.

Обеденный стол

Вспомните, сколько раз вы оставляли на обеденном столе сумки и пакеты с продуктами? Эксперты напоминают, что этого делать нельзя ни в коем случае. По статистике, практически на каждой четвертой сумке/пакете есть в том числе и кишечная палочка, которая окажется там, где вы потом будете принимать пищу и, соответственно, может попасть в ваш организм. Поэтому разбирайте свои покупки в специально отведенном для этого месте и регулярно протирайте ваш стол, используя специальные чистящие средства.

Продуктовые и дамские сумки