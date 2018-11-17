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10 самых грязных мест в доме, на которые вы раньше не обращали внимания

Большинство людей уверены, что тщательно очищают свой дом во время генеральной уборки, не оставляя шанс бактериям навредить их организму. Доктор-микробиолог Чарльз Герба провел много времени, изучая бактерии и их влияние на наше с вами здоровье. Поэтому уж кому-кому, а ему точно известны самые потаенные места в ваших апартаментах, где скапливается грязь и вредные вещества. Изучаем их вместе!

Кухонная зона

Почему-то многие уверены, что большая часть бактерий и вредных микроорганизмов скапливается под ободком унитаза (спасибо рекламе!), в раковине или ванной, поэтому особое внимание уделяют именно этому помещению. А вот про кухню и столовую все забывают. Безусловно, хорошие хозяйки регулярно следят за чистотой пола, посуды, столешницы и бытовой техники, однако этого мало. Эксперты рекомендуют не забывать о дверцах холодильника, губках для мытья посуды, разделочных досках, кухонной мойке и кране. Именно там скапливается большое количество бактерий, а не в туалете или ванной комнате.

Холодильник

Если уж мы затронули дверцы холодильника, то не лишним будет напомнить и о его содержимом. Регулярно проверяйте продукты, избавляйтесь от просроченных товаров и не забывайте заглядывать на нижнюю полку. Из-за того, что туда может что-то стекать, сыпаться и так далее, там может образоваться плесень, которая, как известна, не самым лучшим образом влияет на ваш организм. Аккуратно избавляйтесь от грязи и остатков пищи, только обязательно потом протирайте вымытые полочки сухой тряпкой или вовсе застелите их пищевой пленкой и меняйте по мере загрязнения.

Обеденный стол

Вспомните, сколько раз вы оставляли на обеденном столе сумки и пакеты с продуктами? Эксперты напоминают, что этого делать нельзя ни в коем случае. По статистике, практически на каждой четвертой сумке/пакете есть в том числе и кишечная палочка, которая окажется там, где вы потом будете принимать пищу и, соответственно, может попасть в ваш организм. Поэтому разбирайте свои покупки в специально отведенном для этого месте и регулярно протирайте ваш стол, используя специальные чистящие средства.

Продуктовые и дамские сумки

Что касается продуктовых сумок, то, как мы упоминали выше, на них скапливается большое количество бактерий, в том числе и кишечная палочка. Чтобы обезопасить себя от вредных микробов, необходимо регулярно стирать в горячей воде и с использованием антибактериальных чистящих средств.

Если говорить о дамских сумочках, то там тоже обитает целый «букет» болезнетворных бактерий, в числе которых можно найти синегнойную палочку, вызывающую инфекции глаз, бактерии стафилококка, сальмонеллу и всю ту же кишечную палочку. Поэтому не оставляйте ее на полу (особенно в общественных местах), держите ее подальше от продуктов питания и регулярно отдавайте в химчистку (если нет возможности почистить сумочку самостоятельно).

Полотенца

Недавние исследования ученых показали, что на полотенцах (особенно кухонных) также скапливается большое количество вредных веществ, поэтому менять их следует каждую неделю. Но можно упростить себе задачу и вместо обычных использовать одноразовые бумажные полотенца. Это более гигиенично и эффективно, считают эксперты.

Антибактериальные салфетки

Еще один лайфхак от экспертов – заменить спреи антибактериальными салфетками, которые, по результатам исследований, ничуть не уступают по эффективности дезинфекции хлорсодержащим средствам. Только помните, что во время уборки нужно использовать несколько подобных салфеток (а точнее, 1 шт. на 1 кв.м.), иначе, если вы решите протереть все поверхности в доме одной антибактериальной салфеткой, то это не избавит вас от микробов и грязи.

Клавиатура компьютера

Вы когда-нибудь задумывались, сколько вредных веществ можно найти в самой обычной компьютерной клавиатуре? На самом деле, клавиатура, как и весь рабочий стол, во много раз грязнее, чем тот же туалет. Чтобы не подцепить какую-нибудь неприятную заразу, обязательно протирайте вашу клавиатуру мягкой тряпочкой с чистящим средством или специальными чистящими салфетками и время от времени обрабатывайте антисептическим спреем.

Стиральная машина

В ходе исследований, проведенных группой ученых, даже на только что выстиранном белье можно найти множество бактерий, в том числе и кишечную палочку. Оказывается, чтобы от них избавиться, нужна или очень горячая вода, или отбеливатель, но зачастую хозяйки не используют ни то, ни другое. Вот и получается, что микробы скапливаются в барабане стиральной машины и, соответственно, оседают на чистых вещах. Чтобы это исправить, нужно во время стирки использовать специальный антимикробный гель.

Ковровое покрытие

Ученым, кстати, также удалось выяснить, что на ковре скапливается в четыреста раз больше бактерий, чем под ободком унитаза. Поэтому их необходимо чистить несколько раз в неделю, но не просто пройдясь по ним пылесосом, а вооружившись специальными чистящими средствами для ковровых покрытий. Только в этом случае можете быть уверены в их безопасности и чистоте.

Детские игрушки

Особенно те, которые ваши малыши забирают с собой из садика, с детских площадок и из прочих мест большого скопления людей. На поверхности таких игрушек можно найти не только кишечную палочку, но и другие, не менее опасные бактерии. Поэтому следите за тем, что тащит домой ваш ребенок, регулярно устраивайте ревизию и чистку игрушек, а также не забывайте обрабатывать ладошки детей специальными дезинфицирующими средствами. Это поможет нейтрализовать воздействие болезнетворных микробов на детский организм.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock

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