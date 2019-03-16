10 признаков того, что вам срочно нужно почистить энергетику в доме

По ночам слышатся странные шорохи или топот

Особенно это вас должно насторожить, если в квартире с вами больше никто не проживает (в том числе и домашние питомцы). Многие люди признаются, что по ночам иногда слышат детский смех, шорохи, топот детских ножек по своей квартире, при этом у соседей (сверху или снизу) нет малышей, соответственно звуки доносятся не от них. Если вы тоже с этим столкнулись, тогда наверняка хранитель вашего дома пытается подать вам какой-то знак или предупредить о какой-либо неприятности. Или, что тоже вероятно, у вас накопилось много отрицательной энергии в жилище, которой нужно найти какой-то выход. И вам просто необходимо нейтрализовать ее действие, чтобы прекратились твориться непонятные вещи в вашей квартире.

Сами по себе открываются (или закрываются двери)

Хлопание или скрип дверей, особенно в ночное время, способны вывести из себя кого угодно, даже самого спокойного и терпеливого человека. Если в вашем доме наблюдается нечто подобное (когда вы закрываете дверь в комнату перед сном, а на утро она оказывается открытой, причем в квартире вы проживаете в одиночестве), то впору задуматься над тем, чтобы почистить энергетику в доме и приобрести несколько защитных оберегов (ту же подкову, например) так, на всякий случай.

Постоянно льется вода из-под крана (даже если вы точно знаете, что ее выключали)

И речь идет не о неисправности водопровода (или каких-то запчастей), а о вполне конкретных примерах того, что вода включается сама по себе. Причем, вы абсолютно уверены, что перед сном проверяли все краны, насколько плотно они закрыты, а среди ночи ловили себя на мысли, что слышите звук льющейся (или капающей) воды. При этом, кран или смеситель могут быть абсолютно новыми, и всякая вероятность протечки или поломки исключается. Поэтому, скорее всего, это проделки домового, требующие оперативного вмешательства (вы ведь не хотите, чтобы в конце месяца вам приходили большие счета за неразумное использование воды).