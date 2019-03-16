10 признаков того, что вам срочно нужно почистить энергетику в доме

По ночам слышатся странные шорохи или топот
Особенно это вас должно насторожить, если в квартире с вами больше никто не проживает (в том числе и домашние питомцы). Многие люди признаются, что по ночам иногда слышат детский смех, шорохи, топот детских ножек по своей квартире, при этом у соседей (сверху или снизу) нет малышей, соответственно звуки доносятся не от них. Если вы тоже с этим столкнулись, тогда наверняка хранитель вашего дома пытается подать вам какой-то знак или предупредить о какой-либо неприятности. Или, что тоже вероятно, у вас накопилось много отрицательной энергии в жилище, которой нужно найти какой-то выход. И вам просто необходимо нейтрализовать ее действие, чтобы прекратились твориться непонятные вещи в вашей квартире.
Сами по себе открываются (или закрываются двери)
Хлопание или скрип дверей, особенно в ночное время, способны вывести из себя кого угодно, даже самого спокойного и терпеливого человека. Если в вашем доме наблюдается нечто подобное (когда вы закрываете дверь в комнату перед сном, а на утро она оказывается открытой, причем в квартире вы проживаете в одиночестве), то впору задуматься над тем, чтобы почистить энергетику в доме и приобрести несколько защитных оберегов (ту же подкову, например) так, на всякий случай.
Постоянно льется вода из-под крана (даже если вы точно знаете, что ее выключали)
И речь идет не о неисправности водопровода (или каких-то запчастей), а о вполне конкретных примерах того, что вода включается сама по себе. Причем, вы абсолютно уверены, что перед сном проверяли все краны, насколько плотно они закрыты, а среди ночи ловили себя на мысли, что слышите звук льющейся (или капающей) воды. При этом, кран или смеситель могут быть абсолютно новыми, и всякая вероятность протечки или поломки исключается. Поэтому, скорее всего, это проделки домового, требующие оперативного вмешательства (вы ведь не хотите, чтобы в конце месяца вам приходили большие счета за неразумное использование воды).
Фото: vostock-photo/shutterstock
Часто ломается сантехника или выходят из строя бытовые приборы
Еще один пункт, свидетельствующий о том, что нарушился привычный ритм жизни и вам пора провести «зачистку в доме». Для начала, например, избавьтесь от хлама и сломанных вещей, которые блокируют доступ положительной энергии, привлекают несчастья и неудачи в вашу квартиру. Перестаньте ссориться с близкими, следите за чистотой, не превращайте свое жилище в склад ненужных вещей и приобретите какой-нибудь оберег, который можно повесить над входной дверью. Пусть даже это будет подкова, которая защитит ваш дом от разорения и недоброжелателей.
Регулярно перегорают лампочки и искрятся розетки
Нет, конечно, можно все свалить на неумелых электриков или мужа, который неправильно поменял лампочку, но вспомните, всегда ли в вашем доме были проблемы (или перебои) такого плана? Если ответ отрицательный, то корни всего этого надо искать явно не в плохих мастерах, а в том, что в доме скопилась отрицательная энергия, от которой необходимо избавляться. Как только вы решите эту проблему, то увидите, как в квартире сразу установятся мир и порядок.
Пропадают вещи и продукты
Допустим, вы точно знаете, где оставляете те или иные предметы и продукты, но в последнее время или вовсе не можете их найти, словно они испарились самым невероятным образом, либо находите их спустя какое-то время в весьма неожиданных местах. При этом вы помните, что сами ничего не перекладывали и не переносили, так как же они могли там оказаться? Специалисты обращают внимание на то, что это тоже могут быть происки домового (или негативной энергетики) и рекомендуют избавиться от негативной энергетики, обеспечив приток положительной энергии в ваше жилище. И тогда вы увидите, что все встанет на свои места и жизнь вернется в привычное русло.
Сохнут и пропадают комнатные растения
Вот, вроде бы вы не меняли процесс ухода за комнатными растениями, но они почему-то перестали приживаться в вашем доме – то перестанут расти и цвести, то вовсе подхватят какую-нибудь непонятную болезнь и начнут чахнуть или просто станут засыхать без видимых на то причин. Попробуйте разобраться в чем дело, а не опускайте руки, пустив ситуацию на самотек.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Ломается мебель и отваливаются дверные ручки
Возможно, вы можете сказать, что все зависит от года выпуска той же мебели и предметы, насколько бы дорого они не стоили, увы, не долговечны. Это действительно так, но, согласитесь, странно, когда очередной мебельный гарнитур, что называется, ломается на пустом месте, а дверные ручки приходится менять чуть ли не каждую неделю. Поэтому не игнорируйте эти вещи и задумайтесь о том, чтобы почистить энергетику в доме.
Домашние питомцы начинают вести себя слишком странно
Этот пункт касается тех, у кого дома проживают домашние любимцы. Если, например, вы вдруг стали замечать, что ваши пушистые Мурзики и Тузики вдруг стали вести себя как-то странно (подолгу разглядывать какой-то предмет в квартире, сидеть часами, уставившись в одну точку, рычать в пустоту, начинать играть с кем-то невидимым и так далее), то это тоже повод задуматься, все ли благополучно в вашем жилище и не пора ли предпринять какие-то меры. Ведь животные, если верить экспертам, чувствуют все изменения, которые происходят и подают вам знаки, которые не стоит игнорировать.
Участились ссоры и разборки с домочадцами и соседями
Вот, вроде вы всегда жили тихо-мирно, а в последнее время стали замечать, что отношения стали напряженными или вовсе прекратились. Близкие люди вдруг стали чужими, соседи обиделись непонятно на что и начали чинить мелкие пакости, да и повышенный тон в вашем доме теперь слышится чаще, чем смех. И вот вроде вы ничего такого не делали, да и корить себя не за что, но вас не покидает ощущение, что именно вы являетесь виновником всех этих свалившихся на вас несчастий. На самом же деле, это все может указывать на то, что в вашем доме появилась негативная энергетика, которая блокирует циркуляцию положительной энергии и притягивает к вам неприятности. Выход только один – очищать дом от негатива и постараться изменить жизнь к лучшему.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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