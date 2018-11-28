10 пожеланий заказчиков, которые приводят в ужас дизайнеров интерьеров

«Только не трогайте мой шкаф (кресло, софу, трюмо)! Я его с советских времен берегу…»

Нет, если у вас остался раритетный комод или другой предмет мебели (доставшийся вам в наследство от прапрабабушки), тогда, пожалуйста, вы можете его аккуратно отреставрировать и использовать дальше по назначению. Речь идет скорее о тех громоздких советских предметах мебели, которые не только не вдохновляют, но и не украшают вашу комнату. То же самое касается вещей, бывших модными лет 10 назад (во времена так называемого евроремонта) и потерявшими свою актуальность сейчас.

«Я хочу, чтобы был лес во всю стену. Может, фотообои подобрать?»

Одно время все повально украшали свои гостиные фотообоями, на которых зеленел лес или виднелась пристань в каком-нибудь маленьком европейском городке. Дизайнеры интерьеров напоминают, что если вы используете просто принт, то это еще может вписаться в концепцию дизайна, но вот все остальное (так же, как и аляповатые обои) смотрится вульгарно и безвкусно. Стоит ли говорить, что интерьер в этом случае выглядит дешево?

«Вензелей и золота много не бывает!»

Одно дело, если вам посчастливилось стать обладателем дворцовых палат, и другое — пытаться создавать дворцовую роскошь на 30-40 квадратных метров. К тому же, все, что блестит и переливается, не говорит о том, что у вас есть деньги, а совсем даже наоборот. Стиль а-ля барокко в маленьких квартирах смотрится неуместно и выдает отсутствие вкуса и незнание актуальных трендов при выборе дизайна интерьера.