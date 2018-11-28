10 пожеланий заказчиков, которые приводят в ужас дизайнеров интерьеров

«Только не трогайте мой шкаф (кресло, софу, трюмо)! Я его с советских времен берегу…»
Нет, если у вас остался раритетный комод или другой предмет мебели (доставшийся вам в наследство от прапрабабушки), тогда, пожалуйста, вы можете его аккуратно отреставрировать и использовать дальше по назначению. Речь идет скорее о тех громоздких советских предметах мебели, которые не только не вдохновляют, но и не украшают вашу комнату. То же самое касается вещей, бывших модными лет 10 назад (во времена так называемого евроремонта) и потерявшими свою актуальность сейчас.
«Я хочу, чтобы был лес во всю стену. Может, фотообои подобрать?»
Одно время все повально украшали свои гостиные фотообоями, на которых зеленел лес или виднелась пристань в каком-нибудь маленьком европейском городке. Дизайнеры интерьеров напоминают, что если вы используете просто принт, то это еще может вписаться в концепцию дизайна, но вот все остальное (так же, как и аляповатые обои) смотрится вульгарно и безвкусно. Стоит ли говорить, что интерьер в этом случае выглядит дешево?
«Вензелей и золота много не бывает!»
Одно дело, если вам посчастливилось стать обладателем дворцовых палат, и другое — пытаться создавать дворцовую роскошь на 30-40 квадратных метров. К тому же, все, что блестит и переливается, не говорит о том, что у вас есть деньги, а совсем даже наоборот. Стиль а-ля барокко в маленьких квартирах смотрится неуместно и выдает отсутствие вкуса и незнание актуальных трендов при выборе дизайна интерьера.
«А можно мне несколько уровней на потолке сделать? И про лепнину в центре не забудьте!»
Казалось бы, потолок, грозно нависающий волнами, черный или имитирующий звездное небо, тоже постепенно потерял свою актуальность, но, видимо, не совсем. Кто-то, допустим, заглянул в гости к соседям, которые лет 10–15 не обновляли свой интерьер, увидел это волнообразное чудо с лепниной в центре и вдохновился на нечто подобное. Однако дизайнеры утверждают, что сложные конструкции на потолках уже не в тренде, и вместо многоуровневых волн лучше остановиться на натяжных потолках, которые смотрятся намного интереснее, спасут ваш ремонт в случае, если вдруг соседи сверху устроят потоп, и подходят под любой стиль.
«Я тут услышал про наливной пол… Давайте попробуем эту штуку?»
Наливные полы, имитирующие настоящие картины, тоже постепенно теряют свою актуальность, но не для тех, кто услышал об этом чудо-дизайне совсем недавно. По их мнению, нет ничего оригинальное, чем создать в гостиной или ванной комнате настоящий пляж (с кромкой воды, волнами и галькой) или вообще, нарисовать акул с 3D-эффектом, выглядывающих из морских глубин… Остается лишь удивляться богатой человеческой фантазии. Но, по мнению профессионалов, это выглядит слишком претенциозно и раздражающе. Если вам так хочется сделать наливные полы в своей квартире, тогда выбирайте однотонные и удобные в использовании.
«А на кухонном гарнитуре у меня будет фотопечать!»
Принты на кухонной мебели, по мнению дизайнеров, являются настоящим моветоном. Однако доступные магазины сплошь и рядом завалены подобными кухонными гарнитурами с глянцевой фотопечатью на фасаде. Многие потребители считают, что кофе, лимоны (и другие продукты еды), закаты, гигантские цветы или этнические мотивы смотрятся свежо и способны поднять настроение. Но на самом деле подобные узоры (особенно в комплекте с вычурными перламутровыми ручками, усыпанными фальшивыми стразами) смотрятся безвкусно и удешевляют даже самый дорогой интерьер.
«Это не хлам, а антиквариат!»
Не стоит цепляться за ненужные вещи, убеждая себя в том, что когда-нибудь может быть вам что-то и пригодится. Но по большому счету то, что давно вышло из строя, перестало быть актуально для вас или потеряло свой товарный вид, не должно захламлять ваше помещение и портить общее впечатление от ремонта. Поэтому отберите те раритетные предметы, которые действительно представляют для вас какую-то ценность (скажем, были подарком от близкого человека, передавались из поколения в поколение или связаны с каким-то важным для вас событием), и пусть они станут акцентом комнаты. А все остальные китайские безделушки, которые вам когда-то продали под видом антиквариата, лучше отнесите туда, где им самое место.
«Я хочу белое пространство с минимальным набором мебели!»
Постепенно мода на «белые интерьер» сходит на нет, и большинство людей стараются даже светлые помещения разбавить какими-то яркими акцентами, чтобы не получилось слишком просто и скучно. Однако есть еще те, кто считает, что белоснежная комната (начиная с отделки и заканчивая мебелью и декором) — это верх изящности, и никакие акценты там не нужны. Безусловно, это дело вкуса, однако в итоге это одноцветное однообразие без дополнительных элементов, способных раскрыть характер хозяина квартиры, больше напоминает унылые больничные палаты или даже операционную, откуда хочется бежать без оглядки. Поэтому если даже вы предпочитаете светлые оттенки, то все равно подберите два-три гармонично сочетающихся между собой цвета и добавьте в интерьер что-то свое: семейные фотографии, картины, статуэтки и прочие мелочи, которые добавят уют вашим апартаментам.
«Цвет! Добавьте больше оттенков!»
Еще одна просьба, которая заставляет нервничать профессионалов, — добавить больше красок в скучный, по мнению заказчика, интерьер. Дизайнер-то добавит, ему несложно, но есть вероятность, что на выходе вы получите перегруз по цветам, который будет действовать раздражающе и не позволит вам чувствовать себя комфортно в помещении. Поэтому лучше довериться профессионалу, ведь обратились же вы к нему за помощью, и в самом начале обговорить с ним, в каком стиле и цветовой гамме вы бы хотели видеть свой интерьер. Возможно, конечный вариант превзойдет все ваши ожидания, и вы не захотите ничего менять.
«Мы привыкли, чтобы мебель стояла в линию вдоль стен»
Это еще идет с советских времен, когда все квартиры выглядели практически одинаково – стенка в гостиной, напротив нее диван и по краям два кресла. Если позволяло место, то ставили еще журнальный столик, если нет, то обходились без него. На самом деле теперь нет необходимости расставлять предметы мебели вдоль стен, оставляя пространство по центру комнаты. Наоборот, при грамотном зонировании помещения можно добиться поразительных результатов. Во-первых, визуально увеличить пространство, во-вторых, сделать свою квартиру более стильной и современной. Поэтому не бойтесь размещать, скажем, диван прямо по центру и отказаться от громоздких стенок — лучше используйте это место для небольших аккуратных комодов или стеллажей.
Текст: Юлия Кальницкая
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