10 опасных вещей в вашем доме, о которых вы всегда забываете

Обои и краска для стен

Дома и родные стены помогают – наверняка многих знакомо это выражение, которое так любили повторять еще наши мамы и бабушки. Стены действительно помогают, но лишь в том случае, если «одежда» для них выбрана правильная. В некачественном покрытии, по словам экспертов, могут содержаться ядовитые вещества (бензол или формальдегиды), которые при испарении могут вызвать у вас аллергию или оказать негативное воздействие на печень, почки и нервную систему. Поэтому к выбору обоев или краски для стен подходите с особой тщательностью и обязательно изучите, как, где и из чего они были произведены.

Мягкая мебель

Диван, кресла и прочая мебель опасна не только из-за того, что в ней скапливается множество микробов, клещей и прочих вредных веществ, но и потому, что если она изготовлена из ДСП, то при ее сборке наверняка использовался клей, содержащий формальдегиды, фенолы, фталаты и прочие ядовитые вещества. Поэтому эти предметы могут вызвать заболевания дыхательных путей, аллергию, раздражение глаз, проблемы с почками, сердцем и даже мозгом. Эксперты рекомендуют не экономить на мебели и выбирать те модели, которые выполнены из более качественных и безопасных материалов.

Подушки

Что касается подушек, то если для их наполнения использовался пух или перо, то в них однозначно заведутся клещи и прочие паразиты. В результате у вас может развиться дерматит, аллергия, крапивница и отек дыхательных путей. Специалисты напоминают, чтобы избежать проблем со здоровьем, необходимо менять подушки каждые 3-4 месяца, вне зависимости от того, насколько легко (или тяжело) вам будет расстаться с той или иной подушкой.

Мягкие игрушки

К сожалению, мало кто помнит о том, что мягкие игрушки – отличный пылесборник, поэтому годами не стирают своих плюшевых медведей, зайцев и прочих персонажей. Все это может также привести к тому, что у вас появится аллергия, астма и другие заболевания дыхательных путей. Поэтому регулярно устраивайте ревизию мягких игрушек и не забывайте полоскать их в стиральной машине, предварительно выставив специальный режим стирки.