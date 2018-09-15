10 опасных вещей в вашем доме, о которых вы всегда забываете

Обои и краска для стен
Дома и родные стены помогают – наверняка многих знакомо это выражение, которое так любили повторять еще наши мамы и бабушки. Стены действительно помогают, но лишь в том случае, если «одежда» для них выбрана правильная. В некачественном покрытии, по словам экспертов, могут содержаться ядовитые вещества (бензол или формальдегиды), которые при испарении могут вызвать у вас аллергию или оказать негативное воздействие на печень, почки и нервную систему. Поэтому к выбору обоев или краски для стен подходите с особой тщательностью и обязательно изучите, как, где и из чего они были произведены.
Мягкая мебель
Диван, кресла и прочая мебель опасна не только из-за того, что в ней скапливается множество микробов, клещей и прочих вредных веществ, но и потому, что если она изготовлена из ДСП, то при ее сборке наверняка использовался клей, содержащий формальдегиды, фенолы, фталаты и прочие ядовитые вещества. Поэтому эти предметы могут вызвать заболевания дыхательных путей, аллергию, раздражение глаз, проблемы с почками, сердцем и даже мозгом. Эксперты рекомендуют не экономить на мебели и выбирать те модели, которые выполнены из более качественных и безопасных материалов.
Подушки
Что касается подушек, то если для их наполнения использовался пух или перо, то в них однозначно заведутся клещи и прочие паразиты. В результате у вас может развиться дерматит, аллергия, крапивница и отек дыхательных путей. Специалисты напоминают, чтобы избежать проблем со здоровьем, необходимо менять подушки каждые 3-4 месяца, вне зависимости от того, насколько легко (или тяжело) вам будет расстаться с той или иной подушкой.
Мягкие игрушки
К сожалению, мало кто помнит о том, что мягкие игрушки – отличный пылесборник, поэтому годами не стирают своих плюшевых медведей, зайцев и прочих персонажей. Все это может также привести к тому, что у вас появится аллергия, астма и другие заболевания дыхательных путей. Поэтому регулярно устраивайте ревизию мягких игрушек и не забывайте полоскать их в стиральной машине, предварительно выставив специальный режим стирки.
Заварочный чайник
Чайник и фильтр для воды – еще одни опасные предметы в вашем доме. В первом, если его чистить нерегулярно, образуется накипь и соли, которые не только портят вкус любимого напитка, но и вредят вашему здоровью (например, могут привести к болезни почек). Что касается фильтра, то если не менять его так часто, как указано в инструкции, то он перестает выполнять свою очистительную функцию, и вы будете пить обычную сырую воду, которая также не полезна для вашего организма.
Разделочная доска
Пластиковая или деревянная? Данный вопрос, пожалуй, мучает всех домохозяек, выбирающих разделочную доску в магазине. Некоторые считают, что пластиковые намного предпочтительнее, однако это не совсем верно. Ведь сам пластик является благоприятной средой для размножения бактерий, кроме того, в нем образуются микропоры, где скапливаются остатки пищи и, соответственно, появляются микробы. Поэтому лучше отдать предпочтение деревянным, но прикупить отдельную для мяса и рыбы, овощей и фруктов. И не забывать менять их каждые 3-4 месяца.
Телевизор
Помимо того, что телевизор создает определенный шумовой эффект, негативно влияющий на вашу психику, так еще и искусственный свет, и излучения, исходящие от «голубого экрана» замедляют выработку мелатонина (гормона, ответственного за сон) и приводят к тому, что вы плохо высыпаетесь и чувствуете себя разбитыми. Поэтому эксперты не рекомендуют размещать данный предмет в спальне и, если уж он у вас там стоит, проследить за тем, чтобы вы не засыпали перед работающим телевизором.
Полотенце
Банное или кухонное – не важно, на любом полотенце скапливаются миллионы бактерий, которые могут вызывать расстройства кишечника, высыпания на коже, аллергические реакции и прочие неприятности. Поэтому не забывайте стирать ваши полотенца при очень высокой температуре и регулярно их обновлять. Банные – каждые 3-4 месяца, кухонные – раз в 2 месяца или чаще, в зависимости от интенсивности использования.
Мочалка для тела
Мало кто задумывается о том, что мочалку необходимо менять даже чаще, чем зубную щетку и продолжают пользоваться губкой, пока она не покроется плесенью или не рассыплется от старости. Поэтому, если вы не хотите подхватить какую-нибудь кожную инфекцию, не забывайте заглядывать в отдел банных принадлежностей, а еще лучше – присмотрите себе мочалку из натуральных материалов. Эксперты уверяют, что в них меньше скапливается бактерий и вредных веществ.
Резиновый коврик для ванной
Что касается коврика, то в нем, как и в мочалке, скапливается большое количество бактерий, которые могут нанести огромный вред вашему здоровью. Чтобы не столкнуться с плесенью, спорами грибковых заболеваний и прочими вредными веществами, вызывающими астму и кожные болезни, необходимо регулярно чистить, сушить и менять коврик для ванной.
Текст: Юлия Кальницкая
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