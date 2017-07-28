На кухне все должно быть красиво — от разделочной доски до салфетниц. Тогда и время поводить там будет особенно приятно. Предлагаем вам очередную подборку красивых, удобных и полезных штучек, которые наверняка придутся по душе любой хозяйке.

Форма-качалка для печенья

Любите баловать семью выпечкой? Волшебный олень поможет в любое время года сделать дом уютным, наполнив его ароматом имбирного печенья. Такой олень станет замечательным презентом ребенку или мамам маленьких детей! Форма поможет получить симпатичные печенья-прямоугольнички со звездочкой в самой середине, чтобы ваши домашние не сомневались: сделано настоящим кухонным волшебником. Набор детских столовых приборов

Набор столовых приборов для детей состоит из небольших ложки, ножа, вилки и специального футляра в форме кусочка знаменитого швейцарского сыра «с дырочками». Все три предмета компактно крепятся в футляр, что экономит место в шкафу и очень удобно при транспортировке. Набор изготовлен из пищевых материалов без содержания вредных примесей и бисфенола-А. Острие ножа и зубцы вилки имеют закругленную форму в соответствии со стандартами безопасности. Чашка с крышкой и трубочкой

Чашка с ярким принтом идеальна для подачи соков, травяных отваров, морсов и других напитков. Теперь такие есть не только в ресторанах. Эта посуда понравится не только взрослым, но и детям, они с удовольствием будут пить витаминные коктейли через трубочку. Яркий дизайн позволяет разнообразить вечеринку или любой другой праздник. Посуда хорошо сочетается с другими столовыми приборами аналогичной тематики. Стеклянная бутылка с угольным фильтром

Экобутылка с угольным фильтром сделает воду вкусной и полезной. Неопреоновый чехол защищает емкость из боросиликатного стекла от трещин и повреждений. Через шесть-восемь часов после наполнения бутылки вода становится чистой. В основе технологии лежит угольный фильтр Binchotan, широко используемый в Японии с 17 века. Он эффективно удаляет хлор, минерализует воду и выравнивает PH-баланс. Фильтр сохраняет свою активность шесть месяцев и утилизируется без вреда для экологии. Если наполнять бутылку один раз в день, то через три месяца нужно прокипятить фильтр в течение десяти минут, дать высохнуть — и можно использовать снова. Контейнер для кофейных капсул

Аккуратный органайзер для хранения и сортировки кофейных капсул. Внутри коробки находятся четыре настраиваемых разделителя, которые можно вынимать или переставлять в зависимости от того, сколько отделений необходимо. Удобно для раздельного хранения различных типов кофе. Кроме того, вы можете поставить кофемашину прямо на органайзер, что также сэкономит пространство стола. Кофейные капсулы всегда будут у вас под рукой, рядом с кофемашиной, упорядоченные по типу, цвету или названию. А утренний ритуал приготовления любимого напитка будет занимать гораздо меньше времени.