10 эффективных способов надолго позабыть об уборке

Не приступайте к действу без плана
Здесь необходимо вспомнить немецких домохозяек, которые по праву считаются настоящими педантами во всем, что касается поддержания чистоты в доме. И именно это правило лежит в основе немецкой системы «Сверкающий дом». Другими словами, прежде чем бросаться на амбразуру, составьте план уборки и четко ему следуйте. Так вы заранее сможете оценить масштаб действа и не станете бездумно хвататься то за одно, то за другое.
Убирайте каждый день понемногу
Вместо того, чтобы откладывать неприятный процесс на самый последний момент, уделяйте уборке по 15 минут каждый день. И тогда вам останется лишь поддерживать порядок, а не устраивать самые настоящие «пыльные баталии». Найдите немного времени, чтобы загрузить посудомоечную машину, запустить вещи в стирку, протереть пыль или расставить книги на полках. Если вы ежедневно будете совершать эти нехитрые манипуляции, тогда вам не придется потом тратить целый день на то, чтобы заставить дом сверкать.
Складывайте вещи «по ходу действия»
Писатель и блогер Лео Батута рекомендует не усложнять себе жизнь и превратить процесс раскладывания вещей в полезную привычку. Можно, например, взять контейнер и пройтись с ним по комнатам, попутно складывая в него все, что лежит не на своих местах. А затем вам останется лишь отсортировать нужные вещи и избавиться от хлама.
Не растягивайте процесс уборки
Если можно сделать что-то прямо сейчас, то не стоит растягивать удовольствие и откладывать уборку на потом. Например, убрать обувь на полку или повесить аккуратно одежду в шкаф – дело 5 минут. Зато потом вам не придется разгребать всю гору вещей, которые скопятся у вас на полу и прочих свободных поверхностях.
Возвращайте вещи на место
Еще одна полезная привычка, которая вам сэкономит кучу времени и нервов. Тут уместным будет вспомнить о системе «анонимные лентяйки», основой которой стала история американки Сандры Фелтон, которая развела в своем доме такой бардак, что в один прекрасный день не смогла под грудой мусора отыскать свою диссертацию. Именно тогда она и придумала простой принцип – если вы что-то взяли, что после использования не забудьте вернуть вещь на место. Тогда вам не придется переворачивать все вверх тормашками, в поисках нужного предмета.
Продумайте систему хранения
Эксперты рекомендуют определить каждой вещи свое место в доме – так вы не будете думать, куда засунуть очередные предметы или где найти жизненно необходимый вам прибор. Кстати, на сегодняшний день многие домохозяйки склоняются к вертикальной системе хранение – так все вещи оказываются на виду и можно спокойно взять что-то, не перекладывая все остальное.
Грамотно распределяйте обязанности
Если у вас есть домочадцы, то не стесняйтесь привлекать их к процессу. Распределите грамотно всем обязанности и контролируйте результат. Тогда у вас не будет возникать ощущение, что весь быт держится на ваших хрупких плечах, и вы сможете чуть больше времени посвящать себе любимой.
Уделите особое внимание кухне
Согласно древнекитайскому учению фэн-шуй, кухонная раковина, например, символизирует чистоту и благополучие в вашей квартире. Поэтому привести в порядок раковину – первый шаг на пути к идеально чистому дому. И затевая уборку на кухне, уделите особое внимание именно этому участку, особенно если ваша раковина выполнена из нержавеющей стали.
Устраивайте регулярную ревизию вещей
Никогда не жалейте о старых вещах и не копите в своем шкафу те вещи, которые вам не были нужны в течение долгого времени. Недаром говорят, что если вы, допустим, не носили одежду около года, то значит, уже и не будете ее надевать. То же самое касается старых бумаг и прочих мелочей. Вместо того, чтобы ждать, пока вещи начнут вытеснять вас из собственного дома, начните избавляться от хлама постепенно.
Не переходите в другую комнату, пока не закончите в одной
Возьмите себе за правило каждый день убираться в одной зоне. Например, сегодня вы полностью занимаетесь гостиной, завтра спальней, послезавтра кухней и так далее. Только предупредите всех домочадцев, чтобы они не превращали остальные помещения в склад, пока вы выгребаете мусор из основной зоны. Иначе есть вероятность растянуть этот процесс до бесконечности.
Текст: Юлия Кальницкая
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