10 эффективных способов надолго позабыть об уборке

Не приступайте к действу без плана

Здесь необходимо вспомнить немецких домохозяек, которые по праву считаются настоящими педантами во всем, что касается поддержания чистоты в доме. И именно это правило лежит в основе немецкой системы «Сверкающий дом». Другими словами, прежде чем бросаться на амбразуру, составьте план уборки и четко ему следуйте. Так вы заранее сможете оценить масштаб действа и не станете бездумно хвататься то за одно, то за другое.

Убирайте каждый день понемногу

Вместо того, чтобы откладывать неприятный процесс на самый последний момент, уделяйте уборке по 15 минут каждый день. И тогда вам останется лишь поддерживать порядок, а не устраивать самые настоящие «пыльные баталии». Найдите немного времени, чтобы загрузить посудомоечную машину, запустить вещи в стирку, протереть пыль или расставить книги на полках. Если вы ежедневно будете совершать эти нехитрые манипуляции, тогда вам не придется потом тратить целый день на то, чтобы заставить дом сверкать.

Складывайте вещи «по ходу действия»

Писатель и блогер Лео Батута рекомендует не усложнять себе жизнь и превратить процесс раскладывания вещей в полезную привычку. Можно, например, взять контейнер и пройтись с ним по комнатам, попутно складывая в него все, что лежит не на своих местах. А затем вам останется лишь отсортировать нужные вещи и избавиться от хлама.