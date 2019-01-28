15 оригинальных мелочей для ванной комнаты, которые вам пригодятся

В плавание!
Морской стиль станет главной изюминкой вашей ванной комнаты. Классика морской темы: «тельняшка», бело-сине-красная палитра и корабельная атрибутика. Это единственная в своем роде коллекция. Специально для ванной и в честь любви к морю, разработано около 40 предметов для декора и организации.
Коврик в душевую кабин
Любите душевые кабины, а не ванны. Скорее покупайте прикольный коврик ""Котитики" для душевой.
Декоративная чашка для зубных щеток
В нее можно ставить не только щетки, но и расчески, ножницы и даже ватные диски и палочки.
Штора для ванной "Сафари - жирафы"
Почувствуйте себя в в путешествие по сафари. Милые жирафы подглядывают за тем, как вы принимаете душ.
Держатель для газет и журналов
Ни для кого не секрет, что многие любят почитать газетку или полистать журнал в ванне, книгу. Вот вам удобный гаджет - пользуйтесь.
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