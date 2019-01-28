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15 оригинальных мелочей для ванной комнаты, которые вам пригодятся

После кухни, ванна, пожалуй, самое любимое место домохозяек, да и работающих женщин. Там должно быть уютно, комфортно и все под рукой, чтобы без зазрения совести, выходящему из ванны, сказать: "С легким паром!"

В плавание!

Морской стиль станет главной изюминкой вашей ванной комнаты. Классика морской темы: «тельняшка», бело-сине-красная палитра и корабельная атрибутика. Это единственная в своем роде коллекция. Специально для ванной и в честь любви к морю, разработано около 40 предметов для декора и организации.

Коврик в душевую кабин

Любите душевые кабины, а не ванны. Скорее покупайте прикольный коврик ""Котитики" для душевой.

Декоративная чашка для зубных щеток

В нее можно ставить не только щетки, но и расчески, ножницы и даже ватные диски и палочки.

Штора для ванной "Сафари - жирафы"

Почувствуйте себя в в путешествие по сафари. Милые жирафы подглядывают за тем, как вы принимаете душ.

Держатель для газет и журналов

Ни для кого не секрет, что многие любят почитать газетку или полистать журнал в ванне, книгу. Вот вам удобный гаджет - пользуйтесь.

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