От зелени до цветовых акцентов: 10 лайфхаков для бюджетного декорирования

Абстрактная живопись

Простой коллаж или абстракция, освежит любой интерьер. Это удобный способ, так как всегда можно подобрать цвета под конкретный интерьер. Себестоимость минимальная, время создания 15-30 минут.

Комнатные растения

Зелень быстро и хорошо освежает интерьер, тут главное не переборщить. Зеленью всегда можно украсить плоские поверхности, такие как подоконник, стол, полка.

Нотки романтики

Свечи, настраивают нас на мысли об отдыхе, романтике и спокойствии. Определите зону, в которой можно поставить несколько свечей.

Шторы

Окно и шторы, это минимум четверть помещения. Смотрите за тем чтобы карниз висел правильно (не только над окном, а по всей площади стены с окном). Таким образом окно будет казаться больше.

Текстиль

Постельное белье и текстиль, старайтесь подбирать под интерьер. Самое простое правило, как в живописи, попробуйте начать с 1-2 цветов, не вводите сразу много текстур (рисунок на шторах, узор на постельном белье, обои с рисунками).