От зелени до цветовых акцентов: 10 лайфхаков для бюджетного декорирования
Абстрактная живопись
Простой коллаж или абстракция, освежит любой интерьер. Это удобный способ, так как всегда можно подобрать цвета под конкретный интерьер. Себестоимость минимальная, время создания 15-30 минут.
Комнатные растения
Зелень быстро и хорошо освежает интерьер, тут главное не переборщить. Зеленью всегда можно украсить плоские поверхности, такие как подоконник, стол, полка.
Нотки романтики
Свечи, настраивают нас на мысли об отдыхе, романтике и спокойствии. Определите зону, в которой можно поставить несколько свечей.
Шторы
Окно и шторы, это минимум четверть помещения. Смотрите за тем чтобы карниз висел правильно (не только над окном, а по всей площади стены с окном). Таким образом окно будет казаться больше.
Текстиль
Постельное белье и текстиль, старайтесь подбирать под интерьер. Самое простое правило, как в живописи, попробуйте начать с 1-2 цветов, не вводите сразу много текстур (рисунок на шторах, узор на постельном белье, обои с рисунками).
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Второй шанс для старой мебели
Старый надоевший комод можно очень быстро и без специальных навыков перекрасить меловой краской для мебели. Сделайте невзрачный старый комод центром вашего интерьера.
Зонируем помещение перегородкой
Кому-то может показаться что это дорого и сложно, но нет. Небольшая перегородка обойдется вам меньше чем в тысячу рублей.
Создаем цветовые акценты
Посмотрите на ваше помещение, какой цвет в нем преобладает. Например, серый, добавьте несколько ярких пятен одного цвета - подушка, плед, стул.
Элементы декора
Если у вас большой диван, стол, пустая стена, добавьте что-то чтобы пространство стало чуть понятнее для глаза: на совершенно пустую стену можно повесить рамку с картиной, на пустой диван - добавить плед, на стол - салфетку или дорожку, и вазу.
Никакого беспорядка
Самый простой и бюджетный метод для декорирования пространства, и с чего стоит начать - уберите визуальный мусор: личные вещи, то чем не пользуетесь прямо сейчас. Интерьер станет аккуратнее даже после этого действия.
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