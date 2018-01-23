Задумывались ли вы о том, что ваша квартира может рассказать о вашем характере гораздо больше, чем вы того хотели? Действительно, отдельные элементы декора, аксессуары и новомодные гаджеты, к которым вы питаете слабость, могут продемонстрировать, действительно ли вы обеспеченны или живете не по средствам. Рассказываем, на что стоит обратить внимание, чтобы не попасть впросак и не прослыть «бедным человеком».

Вещи люкс-класса Люди, ограниченные в средствах, предпочитают приобретать дорогие вещи (аксессуары, элементы декора, технику и так далее), чтобы показать, что они тоже могут выглядеть «броско». И не важно, что за такую покупку придется выплачивать кредит, главное — произвести впечатление. Хотя, справедливости ради, хочется отметить, что обычно такие ухищрения не прокатывают, и тех, кто живет не по средствам, видно за версту. У дизайнеров даже есть определение такой псевдороскоши: «Зачем вам сумочка Chanel или обувь Christian Louboutin, если вы передвигаетесь на метро и маршрутке?» То же самое касается и декора. Всегда видно, когда люксовые вещи не по карману, а появляются от случая к случаю. Отказ от необходимого ради модного Нередко можно встретить людей, которые отказывают себе в самых необходимых вещах (еде, проезде на транспорте и так далее), лишь бы накопить средства на модный смартфон, ноутбук последней модели или какой-то красивый аксессуар, который им срочно вдруг понадобился. Специалисты советуют не идти на поводу у сиюминутных страстей, тем более что мода быстротечна. И кто знает, может, пока вы, лишая себя радостей жизни, копите на что-то актуальное, через какое-то время появится еще более крутая новинка, и вам вновь придется себе отказывать в чем-то. Демонстрация успеха Обеспеченные люди обычно не демонстрируют свою состоятельность и стараются как можно меньше афишировать, сколько денег они привыкли тратить. Это касается и обстановки в доме. Все должно быть подобрано со вкусом, но никак не пропитано пафосом и излишней самонадеянностью. Все остальное — попытка показаться богаче, чем вы есть на самом деле.

«Брендомания» во всем Это касается как предметов декора, так и гардероба в целом. Это, пожалуй, самый основной признак, который отличает бедного человека (зачастую проживающего в провинции) от того, кто зарабатывает вполне прилично. Желая обладать заветными логотипами, эти люди могут даже взять кредит на поездку в ту же Турцию, чтобы в duty free приобрести какую-то вещь от известного бренда. Или некоторое время откладывать средства, чтобы купить нечто «фирменное» и затем с гордостью демонстрировать это гостям. Большое количество плюшевых игрушек Дизайнеры интерьеров не устают объяснять, что мягкие игрушки имеют место быть лишь при наличии маленьких детей. Во всех остальных случаях держать их дома — это моветон и признак безвкусицы. Те же плюшевые игрушки, аккуратно расставленные на кровати, вызывают скорее недоумение, а не умиление и радость. Поэтому не стоит держать этот дополнительный пылесборник в квартире. Печать на холсте и репродукция известных картин Ни в одном приличном обществе не станут вешать на стену фейк, каким бы искусно исполненным он ни был. Любая подделка лишь портит общее впечатление и от жилища, и от вас. Для каждой картины должна быть подобрана идеальная рама, и лишь в этом случае имеет смысл украсить ею стену. Все остальные безвкусные подделки, по мнению дизайнеров интерьера, необходимо оставить на прилавках салонов мебели и ни в коем случае не тащить их в дом.