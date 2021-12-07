Как украсить дом к Новому году — 2022: стильные идеи от дизайнера интерьеров

Приближается новый, 2022 год, а значит, пора создавать в доме праздничную атмосферу и новогоднее настроение. А какой Новый год без гирлянд, елок, рождественских венков и прочей атрибутики праздника, которыми так и хочется украсить дом, чтобы сделать его особенно нарядным и красивым. Какой цвет и стиль предпочесть? Какой оттенок сделать основным? Стоит ли экспериментировать или повторить прошлогодний декор?

Для начала оцените то, что есть сейчас, а именно стили и цветовую гамму интерьера, игрушки и декор, которые имеются в наличии. Определитесь с бюджетом, который можете выделить на оформление. Помните: нет смысла распыляться на всю квартиру, украшая каждый ее угол. Для создания новогоднего настроения достаточно выбрать несколько зон: вход в квартиру, зону елки как основного и фокусного элемента дома, комод, консоль или камин, ну и, как вариант, окно.

Встречаем гостя с порога

Как вы думаете, как правильно встречать Новый год? Конечно же, как самого почетного гостя, который должен почувствовать, что его здесь ждали. Поэтому начнем по традиции с порога. Недаром европейцы вешают новогодний венок на входную дверь. Он символ счастья, любви, изобилия и надежды на новую и счастливую жизнь. Кстати, в последнее время эта традиция прижилась и у нас. Такой венок можно приобрести в любом магазине или смастерить своими руками. И совсем необязательно он должен быть из натуральных или искусственных хвойных веток, дополненных шарами, бантами, шишками или лентами. Он может быть из сладостей — очень интересными и необычными получаются ветки из орехов, сладких конфет или засушенных фруктов. Или, например, из прутьев, дополненных любыми украшениями.

В этом году очень актуальны экокомпозиции из сухоцветов. Кстати, к любому венку можно добавить оригинальное украшение — еловый шлейф, оплетенный светодиодной гирляндой или бусами по периметру дверного проема.