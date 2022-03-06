Интерьер 2022 года: модные тренды в отделке и дизайне
Кристина Роднова
учредитель и генеральный директор компании Rodnova design, владелица бюро интерьерного дизайна и декорирования, психолог
Тренд № 1: ближе к природе
Тренд на экологичность. Кто не слышал об этом? Экологически чистые продукты, экоавтомобили, экоткани, экосырье, а теперь и экоматериалы для ремонта и даже экостиль... Согласно экотеории, главная идея ремонта в данном стиле заключается в использовании исключительно экологически чистых материалов, которые не оказывают негативного влияния на организм. Однако вопрос об экологичности остается открытым. С ним готовы поспорить производители строительных материалов. И говорят, что, каким бы экологичным ни был материал, в его составе всегда есть химические компоненты. В противном случае он будет совсем не долговечным. Так что же делать тем, кто предпочитает следовать курсу на экологичность? Мнение профессионалов однозначно — инвестировать в качественные, экологичные материалы в отделке: натуральный камень, деревянные рейки, бетонные стены или пол, больше живых растений, даже в ванной.
Тренд № 2: природа в доме
Кстати, про растения... Люди все чаще наполняют свой дом зеленью, чтобы сблизиться с природой и отдохнуть от городской пыли и серости. Озеленение — идеальный вариант оживить любую квартиру. Фитостены, фитопанно, фитоковры — последний тренд в организации как жилого, так и нежилого пространства. Стабилизированные растения, в отличие от горшечных цветов, могут находиться в темных уголках квартиры: в нише, простенках и даже занимать пространство целой стены. При помощи фитостен можно воплотить самые уникальные идеи и замыслы — от цветочных садов до тропиков. К тому же фитостена — это не просто украшение помещения, она очищает воздух, поглощает шум, снимает стресс и улучшает настроение.
Тренд № 3: минималистичные интерьеры
Ультраминимализм набирает обороты. Этот тренд продиктован изменившимися условиями жизни, интерьер должен быть более функциональным, чем раньше. Сегодня минимализм — это уже целая философия, мировоззрение. Современный темп жизни заставляет человека искать укромные, тихие уголки, где можно отдохнуть, расслабиться, забыться. И таким оазисом становится квартира. Важно: минимализм в дизайне интерьера — это когда не мало, а когда достаточно. Красота в простоте, совершенное не обязательно должно быть красивым, минимум вещей — максимум продуктивности. Работа, хобби, занятия спортом должны комфортно уживаться в одном пространстве. А тем, кто все же предпочитает «красиво», стоит обратить внимание на минималистские интерьеры с акцентом на дизайнерскую мебель либо простая мебель, но оригинальная отделка стен, основное внимание — на отделку под натуральный камень, бетон, дерево.
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Тренд № 4: наличие рабочего кабинета
Настоящий мастхэв современности, стартанувший в пандемию, — оборудованное рабочее место. В 2022 году этот тренд наберет еще больше оборотов. Рабочее пространство в современном доме такая же необходимость, как ванная комната или кухня. Если раньше вы могли поработать вечерком на кухне, то для полноценного рабочего процесса дома вам необходимо отдельное комфортное место. И сегодня его удается организовать на балконе или лоджии, на подоконнике, в ширме и даже в шкафу.
Тренд № 5: технологичность интерьера
Восходящий тренд современности — технологичные интерьеры, которые идут рука об руку с минимализмом. В интерьере, где становится все меньше стен и перегородок, мебель должна быть «парадной» со всех сторон, функциональной и технологичной. Скорее технологии становятся частью мебели. Эта тенденция прослеживается не только на кухне, но и в прихожей, гостиной, детской. Беспроводные устройства, система «удобный дом» — сегодня модно управлять домашним хозяйством, не вставая с дивана, а запускать стирку или готовить ужин сидя на рабочем месте.
Тренд № 6: плавные линии в мебели
В этот раз задают тон сглаженные углы. В интерьере все смягчается. Острые углы уступили место мягкости. Круглые обеденные столы, диваны-полумесяцы, стулья с круглыми спинками, изогнутые барные стойки. Данный тренд привлекателен для людей всех возрастов. Кроме того, мебель взяла курс на полную адаптацию к различным размерам помещения.
Фото: Pexels.com
Тренд № 7: цвета в интерьере
Главным цветом года можно назвать зеленый. Почти во всех сферах мода ушла в зеленый и все его оттенки, особенно хаки, оливковый, фисташковый. Набирают популярность оттенки теплого желтого цвета и разнообразные холодные варианты синего. Все так же удерживают лидерство контрастные цвета. Классика: белый и черный. Не уступают традиционные оттенки бежевого, коричневого и серого. В моде матовые поверхности, натуральные материалы, дерево, имеющие естественные оттенки, подчеркивающие его натуральность.
Тренд № 8: вайб ушедших лет
Эпоха СССР ушла в прошлое, но не мода на нее. Интерьеры родом из СССР сейчас набирают немыслимую популярность. Поклонники винтажных интерьеров пытаются воссоздавать советский дизайн, гоняясь за «бабушкиными» комодами, трюмо, диванами и тумбами. Бабушкин ковер снова в тренде. Только теперь он перекочевал со стены на пол. Не стоит списывать со счетов устаревшие, на ваш взгляд, предметы интерьера, есть несколько причин их оставить. Во-первых, мебель родом из СССР сегодня в тренде — мода как на одежду, так и на мебель возвращается. Во-вторых, она оригинальна и уже не производится. В-третьих, она качественна, так как в основном сделана из дерева. И главное — легко внедряется в современные интерьеры при помощи апгрейда — даже самому убитому столу и табуретке сейчас можно подарить вторую жизнь при помощи перекраски. Так что снова в тренде безумные сочетания ярких цветов, округлые формы, узоры тех лет, лаунж-мебель.
Тренд на индивидуальность
Тренды не стоит воспринимать как указание к действию, это лишь современные тенденции, которые могут оставить след в вашем сердце или не откликнуться совсем. Детали — вот в чем проявляется красота и стиль каждого помещения. Конечно, нужно следить за трендами. Быть на волне — требования современного мира, но не стоит в погоне за модным и современным забывать о собственной индивидуальности, потребностях и вкусах. Незабываемы интерьеры, в которых комфортно и где чувствуется почерк и харизма его владельца. Быть смелым модно — задавайте тренды самостоятельно!
Фото: Pexels.com