Интерьер 2022 года: модные тренды в отделке и дизайне

Тренд на экологичность. Кто не слышал об этом? Экологически чистые продукты, экоавтомобили, экоткани, экосырье, а теперь и экоматериалы для ремонта и даже экостиль... Согласно экотеории, главная идея ремонта в данном стиле заключается в использовании исключительно экологически чистых материалов, которые не оказывают негативного влияния на организм. Однако вопрос об экологичности остается открытым. С ним готовы поспорить производители строительных материалов. И говорят, что, каким бы экологичным ни был материал, в его составе всегда есть химические компоненты. В противном случае он будет совсем не долговечным. Так что же делать тем, кто предпочитает следовать курсу на экологичность? Мнение профессионалов однозначно — инвестировать в качественные, экологичные материалы в отделке: натуральный камень, деревянные рейки, бетонные стены или пол, больше живых растений, даже в ванной.

Тренд № 2: природа в доме

Кстати, про растения... Люди все чаще наполняют свой дом зеленью, чтобы сблизиться с природой и отдохнуть от городской пыли и серости. Озеленение — идеальный вариант оживить любую квартиру. Фитостены, фитопанно, фитоковры — последний тренд в организации как жилого, так и нежилого пространства. Стабилизированные растения, в отличие от горшечных цветов, могут находиться в темных уголках квартиры: в нише, простенках и даже занимать пространство целой стены. При помощи фитостен можно воплотить самые уникальные идеи и замыслы — от цветочных садов до тропиков. К тому же фитостена — это не просто украшение помещения, она очищает воздух, поглощает шум, снимает стресс и улучшает настроение.

Тренд № 3: минималистичные интерьеры

Ультраминимализм набирает обороты. Этот тренд продиктован изменившимися условиями жизни, интерьер должен быть более функциональным, чем раньше. Сегодня минимализм — это уже целая философия, мировоззрение. Современный темп жизни заставляет человека искать укромные, тихие уголки, где можно отдохнуть, расслабиться, забыться. И таким оазисом становится квартира. Важно: минимализм в дизайне интерьера — это когда не мало, а когда достаточно. Красота в простоте, совершенное не обязательно должно быть красивым, минимум вещей — максимум продуктивности. Работа, хобби, занятия спортом должны комфортно уживаться в одном пространстве. А тем, кто все же предпочитает «красиво», стоит обратить внимание на минималистские интерьеры с акцентом на дизайнерскую мебель либо простая мебель, но оригинальная отделка стен, основное внимание — на отделку под натуральный камень, бетон, дерево.