Эти 8 вещей в доме говорят о том, что вы родились в 80-х

Стационарный телефон
«А что, есть такие?», — подумает молодежь — и будет права. В настоящее время, когда у всех, даже у наших милых бабушек, есть мобильные телефоны или Skype, а стационарные телефоны (или даже факсы) можно увидеть только в офисе, то наличие этого предмета в вашем доме явно указывает на то, что вы родились много лет назад и сохранили пережитки прошлого.
Телевизор на кухне
«А где же ему еще быть?», — недоуменно пожмут плечами многие из вас. На самом деле, по мнению психологов, лучше вообще обойтись без телевизора, но если уж он вам так необходим, тогда оставьте одну современную модель в гостиной, где вы будете смотреть фильмы или любимые телепередачи. А вот на кухне (особенно где-нибудь на холодильнике) ему совсем не место! К тому же привычка фоном включать телевизор — это тоже пережиток прошлого. Более позднее поколение предпочитает ноутбуки, мобильные телефоны или живое общение, если уж они собираются вечером на семейный ужин.
Веревки для белья на балконе
Зачем развешивать свое белье на всеобщее обозрение, если человечество давно изобрело многофункциональные стиральные машины с функцией быстрой сушки или не менее удобные сушилки для белья, которые не занимают много места и достаточно быстро складываются-раскладываются. Признайтесь, часто ли вы устраиваете настоящий «постирочный» день, когда вам необходимо привести в порядок гору вещей? То-то и оно.
Аптечка на видном месте
Красивая такая, в тематической коробке или жестяной банке из-под чая. Ну скажите, зачем вам держать на видном месте аптечку? Чтобы лишний раз напоминать себе и другим о количестве прожитых лет и проблемах со здоровьем? Сейчас все озабочены здоровым образом жизни, и вспоминать о болезнях лишний раз никто не хочет. Поэтому спрячьте в шкафчик многочисленные лекарства и обратите внимание на спорт и другие активности.
Хрустальная посуда в серванте
А если быть точнее, в большой массивной стенке, которую еще до сих пор можно найти во многих квартирах. Нет, безусловно, если все эти фужеры, рюмочки, вазочки и салатницы являются вашей фамильной драгоценностью и выполнены из настоящего качественного материала (а не подделки, имитирующие якобы хрусталь), тогда пожалуйста — устраивайте званый ужин и сервируйте красиво стол. Но держать все это великолепие за стеклянными дверцами уже немодно.
Ковер на стене
Как бы ни старались дизайнеры интерьеров предложить на суд взыскательной публике модные и стильные проекты, все равно большинство наших граждан с маниакальным упорством развешивает это пестрое великолепие на своих стенах. Сегодня место ковру только одно — в гостиной возле дивана. А все остальное, вместе со старомодными тяжелыми шторами, лишь портит ваш интерьер и указывает на то, что ваши привычки сформировались явно не вчера.
Клеенка на столе вместо скатерти
Конечно, во времена дефицита мало кто мог себе позволить застилать столы красивыми скатертями. Для этих целей использовали клеенку, которая выглядела весьма удручающе. Современные варианты мебели позволяют обходиться без скатерти и клеенки, их можно заменить стильными салфетками (под горячее), мозаичной «дорожкой» и прочими удобными аксессуарами.
Посуда на полотенце
Многие до сих пор после того, как вымыли посуду, предпочитают сушить ее на махровом полотенце, заботливо расстеленном возле раковины. И, увы, это тоже пережиток прошлого, который выдает ваш возраст. Зачем пользоваться устаревшими методами, если для этих целей можно использовать специальные подносы, впитывающие коврики или вообще доставать уже сухие тарелки и бокалы из посудомоечной машины?
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