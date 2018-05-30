Эти 8 вещей в доме говорят о том, что вы родились в 80-х

Стационарный телефон

«А что, есть такие?», — подумает молодежь — и будет права. В настоящее время, когда у всех, даже у наших милых бабушек, есть мобильные телефоны или Skype, а стационарные телефоны (или даже факсы) можно увидеть только в офисе, то наличие этого предмета в вашем доме явно указывает на то, что вы родились много лет назад и сохранили пережитки прошлого.

Телевизор на кухне

«А где же ему еще быть?», — недоуменно пожмут плечами многие из вас. На самом деле, по мнению психологов, лучше вообще обойтись без телевизора, но если уж он вам так необходим, тогда оставьте одну современную модель в гостиной, где вы будете смотреть фильмы или любимые телепередачи. А вот на кухне (особенно где-нибудь на холодильнике) ему совсем не место! К тому же привычка фоном включать телевизор — это тоже пережиток прошлого. Более позднее поколение предпочитает ноутбуки, мобильные телефоны или живое общение, если уж они собираются вечером на семейный ужин.

Веревки для белья на балконе

Зачем развешивать свое белье на всеобщее обозрение, если человечество давно изобрело многофункциональные стиральные машины с функцией быстрой сушки или не менее удобные сушилки для белья, которые не занимают много места и достаточно быстро складываются-раскладываются. Признайтесь, часто ли вы устраиваете настоящий «постирочный» день, когда вам необходимо привести в порядок гору вещей? То-то и оно.