5 оригинальных идей для новогоднего украшения загородного дома

Жители загородных домов имеют больше возможностей для реализации самых смелых желаний по украшению своих жилищ. Большие окна, камин, отдельное место для хранения декораций, высокие потолки – вот только некоторые особенности, которые позволяют «развернуться» при создании новогоднего декора для частного дома.

Яркий фасад

Дома обычно предусматривают наличие прилегающей территорией, которая в умелых руках может превратиться в настоящий сказочный мир. Важно помнить, что фасадная часть дома будет встречать вас и ваших близких после работы и провожать утром в новый день, поэтому не стоит оставлять его безликим, особенно в новогодние праздники.

Чтобы праздничное настроение сохранилось надолго, задействуйте чудеса иллюминации. Выбирайте светодиодные гирлянды, предназначенные конкретно для улицы – они отличаются от комнатных устойчивостью к непогоде, перепадам температуры, внешним ударам. Плюс они потребляют мало электричества, что является несомненным плюсом при оформлении загородного дома.

Выбирайте именно тот оттенок освещения, который вам по душе. Можно, например, обратить внимание на классические новогодние решения – синий, белый, золотой, или зеленый. Насыщенный красный тоже является весьма символичным, но он может привнести напряжение в атмосферу, поэтому используйте его в комбинации с другими оттенками.

Инсталляции во дворе и доме