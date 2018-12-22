5 оригинальных идей для новогоднего украшения загородного дома

Жители загородных домов имеют больше возможностей для реализации самых смелых желаний по украшению своих жилищ. Большие окна, камин, отдельное место для хранения декораций, высокие потолки – вот только некоторые особенности, которые позволяют «развернуться» при создании новогоднего декора для частного дома.
Яркий фасад
Дома обычно предусматривают наличие прилегающей территорией, которая в умелых руках может превратиться в настоящий сказочный мир. Важно помнить, что фасадная часть дома будет встречать вас и ваших близких после работы и провожать утром в новый день, поэтому не стоит оставлять его безликим, особенно в новогодние праздники.
Чтобы праздничное настроение сохранилось надолго, задействуйте чудеса иллюминации. Выбирайте светодиодные гирлянды, предназначенные конкретно для улицы – они отличаются от комнатных устойчивостью к непогоде, перепадам температуры, внешним ударам. Плюс они потребляют мало электричества, что является несомненным плюсом при оформлении загородного дома.
Выбирайте именно тот оттенок освещения, который вам по душе. Можно, например, обратить внимание на классические новогодние решения – синий, белый, золотой, или зеленый. Насыщенный красный тоже является весьма символичным, но он может привнести напряжение в атмосферу, поэтому используйте его в комбинации с другими оттенками.
Инсталляции во дворе и доме
Арт-объекты проникают в обычную жизнь благодаря популяризации современного искусства, но мы обратимся к более повседневным его проявлениям. Ледяные фигуры снеговиков, рождественских гномов, оленей, Деда Мороза и Снегурочки во дворе будут смотреться вполне уместно и празднично. Уличное пространство позволяет поставить инсталляцию габаритных размеров с использованием необычных материалов: дерево, железо, пластик, цемент и прочее. Обращайте внимание на то, что конструкции должны быть устойчивы к непогоде и низкой температуре. Лед, которого в избытке в зимнее время, тоже можно задействовать, создав имитацию водопада или фонтана прямо на улице.
Для оформления инсталляций в доме, отдавайте предпочтение натуральным материалам, легким и не громоздким. Можно, например, установить около елки плюшевых оленей, у входа посадить чеширского кота – сказочные герои и образы животных отлично вписываются в новогоднюю атмосферу.
Если на участке есть деревья, то смело украшайте их тоже. Светящиеся деревья или кустарники примут более ухоженный вид и создадут таинственную атмосферу, напоминающую о приближающемся волшебстве.
Креативная елка
Особенности планировки дома позволяют установить елку абсолютно в любом месте и таким образом, как хочется именно вам.
Высокая елка в полный рост может стоять в гостиной, украшенная, например, в стильной монохромной гамме. Золото в монохроме – беспроигрышный и эффектный вариант декора. Также живую елку, при наличии, можно украсить прямо во дворе, нарядив ее специальными уличными игрушками и гирляндами. Еще один вариант - уличные гирлянды можно просто сложить в форме елки и закрепить их на внешних воротах, на входной двери, на окнах или даже на фасаде дома. Настроение создается в деталях, поэтому не привязывайтесь к какому-то единому формату новогоднего дерева. Их может быть несколько и разных размеров. Практически любые материалы пригодны для создания елки: паркетные доски, книги, дерево, бумага, ковры, бутылка шампанского, салфетки, цветы, шишки, воздушные шары. Все, что может сложиться в конусообразную форму имеет шансы стать креативным вариантом новогодней ели.
Дворец Снежной Королевы
Все привыкли, что Новый год – это тепло огня, уютные пледы, кружка ароматного какао. Сделайте ход, который никто не ожидает – пусть балом правит эстетика холода и мерзлоты! Используйте тематические атрибуты зимнего сезона – сосульки, снежинки, лед или снег. Возьмите оттенки, которые создают ощущение холода – бледно-розовый, фиолетовый, изумрудный, стальной серый, серебристый, голубой, синий, светло-бирюзовый.
Сервировка
В загородном доме, как правило, семья собирается за большим столом, который тоже необходимо оригинально оформить. Здесь можно сыграть на контрасте цветов, поставив цветные тарелки на белоснежные скатерти или наоборот. Возьмите 2-3 цвета, которые не будут резонировать с общим дизайном интерьера и экспериментируйте. Поиграйте с фактурой самого стола: пусть скатерти будут сложены друг на друга, или возьмите глянцевую струящуюся ткань. Уделите внимание салфеткам – по возможности берите текстильные из натуральных тканей и закрепите декоративными держателями. Шишки и ветки пихтовых деревьев будут эффектно смотреться на праздничном столе, только нужно проследить, чтобы они не попадали вам в тарелки.
Украсить свое жилище к праздникам – это не только дань традициям или обязательная необходимость. Можно сделать свой дом уютнее для того, чтобы создать хорошее настроение и атмосферу, вдохновляющую на творчество. И тогда, поверьте, в таком доме всегда найдется место для чудес и любви!
Текст: Юлия Шакирова
Фото: vostock-photo, личный архив
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