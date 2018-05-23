20 полезных и оригинальных мелочей для вашего дома

Прищепка для носков
Прищепка для носков — незаменимое приспособление для стирки. Только подумайте: больше не придется тратить лишнее время на то, чтобы найти и правильно сложить носки по парам, ведь они будут надежно скреплены между собой. Практичное решение для аккуратных хозяек. Веселый дизайн в виде смешных монстров подарит хорошее настроение на весь день.
Подставка для телефона и канцелярии
Миниатюрный органайзер для канцелярских принадлежностей плюс подставка для телефона, планшета или блокнота. Нескользящий материал обеспечивает устойчивость, а небольшой наклон удержит устройство под удобным для чтения углом. Универсальный минималистичный дизайн подойдет для любого интерьерного стиля.
Стильная мыльница «Кошка»
Мыльница в фоме кошачьей мордочки имеет небольшие ножки, которые не дадут ей соскользнуть с раковины. Благодаря забавному дизайну ее можно использовать не только как мыльницу, но и как подставку для украшений и мелочей. Особенности:
- не содержит меламина;
- можно мыть в посудомоечной машине;
- можно использовать как подставку для украшений и мелочей.
Бруски от моли из красного кедра
Американский красный кедр отличается ярко выраженным запахом, который отпугивает моль, но при этом достаточно приятен для человека. Поэтому вы можете использовать древесину кедра в качестве отличного средства для сохранения шерстяных вещей. Достаточно разместить два-три бруска в шкафу так, чтобы они не были прикрыты одеждой. Если со временем запах дерева начнет ослабевать, слегка потрите его наждачной бумагой.
Стоппер для двери «Кактус»
Удивительная и многофункциональная подпорка для двери в виде кактуса не только выполнит свою функцию, но и станет дополнительным элементом дизайна интерьера. Модель можно использовать в любом помещении, требующем регулярного проветривания. Кстати, кактусы в интерьере сегодня в моде.
Органайзер для зубных щеток «Монстр»
Обратите внимание: монстры тоже в моде. Яркий и необычный органайзер станет настоящим смешным украшением вашей ванной комнаты. Это не просто полезный предмет обихода, это еще и стильный аксессуар, который будет привлекать внимание и задавать веселую атмосферу. Изделие выполнено в виде забавного монстра, в зубах у которого вы сможете удобно разместить тюбик зубной пасты, а в голову поставить щетки.
Роллер для зубной пасты
Вот еще одна штучка для ванной комнаты в доме, где есть дети. Роллер прост в обращении и станет отличным дополнением к зубной пасте, а также крему. Ведь благодаря ему тюбик будет расходоваться экономичней!
Держатель для зубной щетки
Эти прелестные акулы помогут всегда держать зубную щетку сухой и чистой. Необычный дизайн держателя привлечет внимание и вызовет интерес к гигиене даже у маленьких детей. Щетка хранится внутри пасти смешной акулы, что позволяет защищать ее от пыли и брызг. Рыба крепится к стене ванной с помощью клейкой основы и надежно фиксирует щетку. Научить детей чистить зубы с держателем зубных щеток в виде акулы просто. Теперь каждое утро для ребенка будет как приключение.
Держатель для электрической вилки
Любого цвета и формы — вы обязательно подберете держатель для вилки для своей ванной, комнаты, кухни. Крепко приклеивается к стене и не дает шнуру болтаться. Ообенно хорошо это для ванной комнаты.
Ершик для туалета «Кактус»
Как мы уже говорили, кактусы в тренде. Удобный и стильный ершик для туалета в виде кактуса в горшочке изготовлен из качественного пластика. Модель станет украшением любой туалетной комнаты. Горшочек может быть двух цветов.
Фото: архив пресс-служб