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20 полезных и оригинальных мелочей для вашего дома

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Фото: Этажерки для мелочей
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Вы никогда не задумывались, почему после стирки носков всегда нечетное количество, хотя в стиральную машину вы их наверняка отправляете парами? Специально для вас мы собрали нужные и полезные, а еще милые аксессуары, которые всегда придут на помощь, как эти монстры-пожиратели носков.

Прищепка для носков

Прищепка для носков — незаменимое приспособление для стирки. Только подумайте: больше не придется тратить лишнее время на то, чтобы найти и правильно сложить носки по парам, ведь они будут надежно скреплены между собой. Практичное решение для аккуратных хозяек. Веселый дизайн в виде смешных монстров подарит хорошее настроение на весь день.

Подставка для телефона и канцелярии

Миниатюрный органайзер для канцелярских принадлежностей плюс подставка для телефона, планшета или блокнота. Нескользящий материал обеспечивает устойчивость, а небольшой наклон удержит устройство под удобным для чтения углом. Универсальный минималистичный дизайн подойдет для любого интерьерного стиля.

Стильная мыльница «Кошка»

Мыльница в фоме кошачьей мордочки имеет небольшие ножки, которые не дадут ей соскользнуть с раковины. Благодаря забавному дизайну ее можно использовать не только как мыльницу, но и как подставку для украшений и мелочей. Особенности:

  • не содержит меламина;
  • можно мыть в посудомоечной машине;
  • можно использовать как подставку для украшений и мелочей.

Бруски от моли из красного кедра

Американский красный кедр отличается ярко выраженным запахом, который отпугивает моль, но при этом достаточно приятен для человека. Поэтому вы можете использовать древесину кедра в качестве отличного средства для сохранения шерстяных вещей. Достаточно разместить два-три бруска в шкафу так, чтобы они не были прикрыты одеждой. Если со временем запах дерева начнет ослабевать, слегка потрите его наждачной бумагой.

Стоппер для двери «Кактус»

Удивительная и многофункциональная подпорка для двери в виде кактуса не только выполнит свою функцию, но и станет дополнительным элементом дизайна интерьера. Модель можно использовать в любом помещении, требующем регулярного проветривания. Кстати, кактусы в интерьере сегодня в моде.

Органайзер для зубных щеток «Монстр»

Обратите внимание: монстры тоже в моде. Яркий и необычный органайзер станет настоящим смешным украшением вашей ванной комнаты. Это не просто полезный предмет обихода, это еще и стильный аксессуар, который будет привлекать внимание и задавать веселую атмосферу. Изделие выполнено в виде забавного монстра, в зубах у которого вы сможете удобно разместить тюбик зубной пасты, а в голову поставить щетки.

Роллер для зубной пасты

Вот еще одна штучка для ванной комнаты в доме, где есть дети. Роллер прост в обращении и станет отличным дополнением к зубной пасте, а также крему. Ведь благодаря ему тюбик будет расходоваться экономичней!

Держатель для зубной щетки

Эти прелестные акулы помогут всегда держать зубную щетку сухой и чистой. Необычный дизайн держателя привлечет внимание и вызовет интерес к гигиене даже у маленьких детей. Щетка хранится внутри пасти смешной акулы, что позволяет защищать ее от пыли и брызг. Рыба крепится к стене ванной с помощью клейкой основы и надежно фиксирует щетку. Научить детей чистить зубы с держателем зубных щеток в виде акулы просто. Теперь каждое утро для ребенка будет как приключение.

Держатель для электрической вилки

Любого цвета и формы — вы обязательно подберете держатель для вилки для своей ванной, комнаты, кухни. Крепко приклеивается к стене и не дает шнуру болтаться. Ообенно хорошо это для ванной комнаты.

Ершик для туалета «Кактус»

Как мы уже говорили, кактусы в тренде. Удобный и стильный ершик для туалета в виде кактуса в горшочке изготовлен из качественного пластика. Модель станет украшением любой туалетной комнаты. Горшочек может быть двух цветов.

Фото: архив пресс-служб

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