20 полезных и оригинальных мелочей для вашего дома

Эти прелестные акулы помогут всегда держать зубную щетку сухой и чистой. Необычный дизайн держателя привлечет внимание и вызовет интерес к гигиене даже у маленьких детей. Щетка хранится внутри пасти смешной акулы, что позволяет защищать ее от пыли и брызг. Рыба крепится к стене ванной с помощью клейкой основы и надежно фиксирует щетку. Научить детей чистить зубы с держателем зубных щеток в виде акулы просто. Теперь каждое утро для ребенка будет как приключение.

Держатель для электрической вилки