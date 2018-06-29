Все по фэншуй: 7 табу на вашей кухне, которые нельзя нарушать

Вход, находящийся в неположенном месте

Начать следует с правильного расположения входа, который, согласно феншуй, не может находиться прямо напротив входной двери, иначе это может привести к тому, что в вашем доме будет скапливаться негативная энергия, а богатство и удача, напротив, станут «утекать» из вашей квартиры. Поэтому еще на этапе дизайн-проекта продумайте, где будет находиться вход в вашу кухню и если вдруг нет технической возможности перенести его в правильное место, тогда непременно повесьте над дверью музыку ветра или какой-то яркий элемент, который будет отвлекать внимание и нейтрализовать действие негативной энергии.

Острые углы и открытые полки

При планировании кухонной зоны постарайтесь избегать острых конструкций и открытых полок, в том числе и стеллажей. Считается, что они привлекают негативную энергию ша, которая может негативным образом сказаться на гармонии и благополучии вашего дома (и на отношениях с близкими). И если вам все равно хочется добавить несколько открытых полок, тогда разместите там, например, круглые стеклянные баночки, вазы, чашки и другие предметы круглой формы. Такой прием поможет нейтрализовать действие негативной энергии и восстановит мир и гармонию в семье.

Яркие цвета и несочетающиеся между собой оттенки

Это основное, на что следует обратить внимание при оформлении кухни. Согласно древнему китайскому учению, ярких и насыщенных оттенков следует избегать еще на этапе планирования данной зоны. Особенно это касается красных, серых и сине-фиолетовых цветов. Считается, что они вносят разлад и тревожность в ваши отношения с домочадцами, поэтому и не желательны в использовании. А вот светлые оттенки зеленого, желтого, оранжевого или бежевого, напротив, принесут гармонию и спокойствие в ваш дом. Поэтому если вы не хотите жить в постоянных ссорах и разборках, оформите свою кухню в спокойных оттенках, а, чтобы не было совсем скучно, добавьте яркие аксессуары – в данном варианте они вполне будут уместны.