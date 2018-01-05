Затяжные новогодние праздники подходят к своему завершению, а значит настало время очистить пространство в доме, чтобы избавиться от негатива и привлечь положительную энергию. А чтобы ненавистная уборка не превратилась в пытку, заставляя вас бросить все на полпути, следует относиться к этому процессу как к медитации и действовать строго по плану.

1. Переберите старые вещи и избавьтесь от ненужных. Таким образом вы освободите место для новых предметов или «обнулите» свою жизнь, как говорят специалисты по «фэн-шуй». Особое внимание следует уделить разбитой (или треснутой) посуде, сломанным вещам (заклеенная любимая ваза тоже к ним относится) и тем предметам, с которыми у вас связаны негативные воспоминания.

2. Освободите открытые полки, чтобы упорядочить свою жизнь. Эксперты уверяют, что как только вы наведете порядок в шкафах, ваши мысли тоже обретут ясность и вы сможете принимать правильные решения. К тому же, этот метод поможет вам распланировать свои рабочие дела, избавиться от стресса и справиться с апатией.

3. Сделайте влажную уборку, чтобы смыть остатки негатива и привлечь положительную энергию. Это поможет вам нормализовать эмоциональное и физическое состояние, улучшить взаимоотношения с близкими людьми, а также добиться успехов в карьере и обрести личное счастье. Согласно восточному учению, вода является источник жизненной энергии Ши, которая очищает, обновляет и успокаивает. Поэтому влажную уборку проводите не реже 1-2 раз в неделю.

4. Не оставляйте грязную посуду, иначе потеряете положительную энергию. Вы удивитесь, но эксперты уверяют, что, хотя посудомоечная машина и способна сократить время уборки, но при этом теряются те полезные качества, которыми обладает вода. Например, пока вы моете посуду, можете слушать журчание воды, постепенно успокаиваясь и настраиваясь на позитивный лад.

5. Переставьте мебель, чтобы не упустить новые возможности. По фэн-шуй, прежде чем что-то поменять в своей жизни (карьеру, партнера и другое), необходимо начать с собственного дома. А если быть точнее, то как только вы сделаете перестановку, то ваша судьба тоже изменится самым кардинальным образом.

6. Выносите мусор, чтобы избавиться от негатива. Эксперты уверяют, что мусорное ведро – это своеобразное место скопления всего плохого, что случилось с вами в течение дня. Поэтому нельзя оставлять мусор в квартире на несколько дней. Приучите себя ежедневно выбрасывать хлам, чтобы убрать весь негатив как из дома, так и из головы.