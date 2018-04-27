Верить или нет: народные приметы, которые усложняют вам жизнь

Спать напротив зеркала — к большой беде

Если верить древним китайцам, то реальный и зазеркальный мир представляют собой одно целое, а значит можно свободно перемещаться между ними. Так, например, согласно легенде, зеркало может забрать душу спящего человека через отражение.

А вот эксперты по фэншуй трактуют это по-своему. По их мнению, зеркала запоминают все, что в них отражается, и способны хранить в себе как положительную, так и отрицательную энергетику, которая может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Потому зеркальные поверхности вообще лучше убрать из спальни. Ведь если в зеркале отразится, скажем, кровать, то это приведет к неудачам к делам, а если лишь ее угол, то к проблемам в личной жизни.

Современные ученые решили изучить этот феномен и пришли к выводу, что люди часто просыпаются во сне и поэтому могут испугаться своего отражения и, соответственно, заработать неврозы и другие проблемы с психикой.

Разбитое зеркало — к несчастью

Пожалуй, каждый из нас слышал, что разбитое зеркало — к семи годам несчастья. Не беремся судить, правда это или нет, однако многие люди признаются, что как только они разбивали зеркало (или смотрелись в треснувшееся зеркало), у них тут же все шло наперекосяк, и за какое бы дело они ни брались, ничего не получалось. Наши же предки верили, что зеркала обладают магической силой, и относились к ним с опаской. И, соответственно, разбитая зеркальная поверхность не сулила ничего хорошего. Также считалось, что если аккуратно собрать осколки и закопать их в землю, то можно избежать семилетней полосы неудач. Однако эксперты не рекомендуют это делать в целях безопасности — разбитыми осколками очень легко нанести себе увечье и надолго испортить настроение.

Телевизор в спальне — к разводу

Эксперты по фэншую обращают внимание на то, что телевизор ни в коем случае не должен находиться в спальной комнате. Иначе это приведет к частым ссорам между супругами и, как результат, к быстрому разводу. Поэтому если вы не хотите искушать судьбу и мечтаете сохранить брак, оставьте телевизор в гостиной, а супружеское ложе используйте по назначению.