Секретные материалы: 7 признаков, что в вашем доме происходят паранормальные вещи

Постоянное ощущение холода
Здесь имеется в виду не переходное состояние, когда вам еще не включили отопление и помещение не прогрелось. Мы говорим об отсутствии уюта и ощущении прохлады, хотя, казалось бы, еще некоторое время вам было вполне комфортно в своем доме. Вы стараетесь как можно быстрее сбежать из квартиры и не спешите туда возвращаться. Гости тоже не радуют вас частыми посещениями, и в вашей жизни все начинает идти наперекосяк. Прибавьте сюда еще постоянные ссоры и разборки, и станет понятно, что в вашем жилище циркулирует негативная энергетика и непонятные сущности.
Появление тревожности и страха
Вас постоянно начинают посещать странные мысли и вообще вы вдруг начинаете тревожиться буквально из-за пустяков, вам страшно находиться в своей собственной квартире и вы уверены, что за вами кто-то следит. Это, конечно, не самые приятные ощущения, однако специалисты уверяют, что таким образом вам просто пытаются передать некую информацию или предостеречь от каких-то необдуманных решений.
Вещи кочуют по разным местам
Еще один признак, что теперь вы в доме не одни — вещи начинают появляться в весьма неожиданных местах. Скажем, вы всегда храните аксессуары в определенном месте и ни за что не оставите их где попало. Но вдруг однажды вы замечаете, что, допустим, любимого колечка нет в шкатулке — и поиски не дают результата. Вы, безусловно, расстроитесь и через какое-то время просто забудете о своей пропажи. И вот тут начинается самое интересное. Стоит вам отпустить ситуацию, как вы сразу находите ваше колечко, но в том месте, где бы вы сами ни за что его не оставили, например, в холодильнике, в отделении для хранения зелени (да-да, такой случай тоже был).
Бессонница и отсутствие сна
Мы сейчас не имеем в виду проблемы со здоровьем, когда бессонница — это вполне обычное дело. Речь идет скорее о другом. Например, вы страшно устали и уже готовились ко сну, но как только попали в постель, то всю вашу усталость сняло как рукой, и вместо того чтобы отправиться в страну Морфея, вы начинаете перебирать события дня, накручивать себя и переживать о тех событиях, которые еще не произошли. Или, скажем, вместо того чтобы видеть обычные сны, как большинство людей, вы начинаете словно перемещаться во времени и становитесь участником неких событий. Эксперты объясняют, что зачастую таким образом кто-то пытается дать вам знак или некую подсказку, которую вы должны трактовать сами.
Увядание комнатных растений
Кто-то, конечно, может списать данный пункт на то, что садоводам-любителям, если они не могут правильно ухаживать за растениями, вообще не стоит заводить дома цветы. Ведь неправильный уход может погубить даже самое неприхотливое растение, и это правда. Однако если вы точно уверены в своих силах, и до этого момента вырастили настоящие джунгли в своем доме, то вас явно должен насторожить тот факт, что теперь все ваши зеленые питомцы просто гибнут ни с того ни с сего, а новые растения и вовсе не приживаются.
Шорохи, скрипы и другие звуки
Признайтесь, у вас было так, что вы словно начинаете слышать непонятные шорохи, грохот, скрип, смех или другие звуки (например, кто-то окликает вас по имени, хотя вы точно знаете, что в данный момент находитесь в доме одни). Нет, вам это не почудилось, и не стоит тут же звонить специалистам. Это явный признак того, что в вашем помещении поселились незваные гости.
Странное поведение домашних питомцев
Ваши любимцы, особенно кошки, очень чутко относятся ко всему, что происходит в квартире. Если вдруг они начинают вести себя странно (то пристально вглядываться в пустоту, то словно играть с кем-то невидимым или даже шипеть и рычать), то в вашем доме точно завелась некая энергетика, которая не дает покоя вашим питомцам.
Текст: Юлия Кальницкая
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