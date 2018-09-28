Секретные материалы: 7 признаков, что в вашем доме происходят паранормальные вещи

Постоянное ощущение холода

Здесь имеется в виду не переходное состояние, когда вам еще не включили отопление и помещение не прогрелось. Мы говорим об отсутствии уюта и ощущении прохлады, хотя, казалось бы, еще некоторое время вам было вполне комфортно в своем доме. Вы стараетесь как можно быстрее сбежать из квартиры и не спешите туда возвращаться. Гости тоже не радуют вас частыми посещениями, и в вашей жизни все начинает идти наперекосяк. Прибавьте сюда еще постоянные ссоры и разборки, и станет понятно, что в вашем жилище циркулирует негативная энергетика и непонятные сущности.

Появление тревожности и страха

Вас постоянно начинают посещать странные мысли и вообще вы вдруг начинаете тревожиться буквально из-за пустяков, вам страшно находиться в своей собственной квартире и вы уверены, что за вами кто-то следит. Это, конечно, не самые приятные ощущения, однако специалисты уверяют, что таким образом вам просто пытаются передать некую информацию или предостеречь от каких-то необдуманных решений.

Вещи кочуют по разным местам

Еще один признак, что теперь вы в доме не одни — вещи начинают появляться в весьма неожиданных местах. Скажем, вы всегда храните аксессуары в определенном месте и ни за что не оставите их где попало. Но вдруг однажды вы замечаете, что, допустим, любимого колечка нет в шкатулке — и поиски не дают результата. Вы, безусловно, расстроитесь и через какое-то время просто забудете о своей пропажи. И вот тут начинается самое интересное. Стоит вам отпустить ситуацию, как вы сразу находите ваше колечко, но в том месте, где бы вы сами ни за что его не оставили, например, в холодильнике, в отделении для хранения зелени (да-да, такой случай тоже был).