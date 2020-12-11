Приметы на удачу: что должно быть в доме, чтобы задобрить символ наступающего 2021 года
«Праздник к нам приходит!» и вместе с ним вопрос, что же готовить к праздничному столу и как украсить дом, чтобы счастье и удача не отвернулись от вас в новом году. Астролог Инна Любимова рассказала редакции Passion, какими угощениями и какими действиями можно наверняка задобрить хозяина 2021 года и заручиться его поддержкой.
Две тысячи двадцать первый — год Белого Металлического Быка. Главным оттенком года станет цвет «мокрого асфальта». Используйте его для оформления новогоднего стола.
Фото: Pexels.com
В этот новогодний вечер можно позволить себе немного отдохнуть от огромного количества разнообразных салатов, заменив их более здоровыми и легкими в приготовлении закусками. Подойдет все, что подается на льду: креветки, устрицы или рыба. Только не переусердствуйте с деликатесами, ведь главное правило новогоднего стола — вкусно и просто, без излишеств.
В год Быка не рекомендуется готовить блюда из говядины, телятины и баранины. От добавления этих видов мяса в салаты и закуски тоже лучше воздержаться.
Кстати, тайным другом Быка является Крыса — это союзник хозяина года и его покровитель, который наполняет позитивом. И чтобы достойно проводить 2020 год и снова приманить Крысу в качестве тайного друга, на столе обязательно должна быть сырная тарелка! Сделайте ее максимально разнообразной, добавив несколько сортов сыра и обязательно поставьте тарелку в центр стола.
Вместо многокомпонентных салатов с майонезом выбирайте легкие сырно-овощные сочетания с брынзой или моцареллой. Идеальным решением станут салаты капрезе, греческий и буррата. Также будут актуальны салаты из морепродуктов. Например, Цезарь с креветками или салат с крабовым мясом.
Фото: Pexels.com
Главное сладкое блюдо в новогоднюю ночь — мороженое. Побалуйте себя этим холодным десертом! А в качестве напитков отдайте предпочтение безалкогольным коктейлям с добавлением льда.
Две тысячи двадцать первый — год Белого Металлического Быка. Главным оттенком года станет цвет «мокрого асфальта». Используйте его для оформления новогоднего стола. Он отлично будет смотреться в сочетании с белой скатертью, тарелками и салфетками. Разбавить холодные тона можно коричневыми нотками. Как никогда актуальной станет антикварная посуда и декоративные элементы интерьера.
Если вы хотите поставить на стол символ года, то использовать фигурку Быка не рекомендуется. Лучшим украшением станет как раз тайный друг — Крыса. Придерживаться этого правила стоит и в случае с выбором символического подарка для друзей и близких.
Фото: Pexels.com
Что должно быть в доме, чтобы привлечь удачу в новом году?
Чтобы заручиться поддержкой Быка, необходимо знать, что этот символ не терпит хвастовства и пускания пыли в глаза, поэтому лучше отказаться от дорогих застолий и встретить праздник в семейном кругу. Что касается украшений, то особое внимание нужно уделить не только своему праздничному наряду, но и убранству дома. Бык, как и символ уходящего года — Крыса, не терпит буйство красок и пластик. Поэтому уберите яркие игрушки и мишуру до лучших времен, и отдайте предпочтение спокойным пастельным или серебристо-металлическим оттенкам. Праздничный стол необходимо застелить белой скатертью, в качестве декора использовать можно свечи, салфетки и посуду в тон. Дом можно украсить зелеными ветками туи и можжевельника и тематическими аксессуарами в эко-стиле или кантри. Для завершения праздничного убранства добавьте льняные салфетки, бамбуковую посуду и столовые приборы.
Что касается главного атрибута праздника — елки, то минимализм и эко-стиль и здесь правят бал. Отдайте предпочтение серебристым, голубым, синему металлику или белому оттенку при выборе елочных игрушек. От яркой мишуры и разноцветных огоньков тоже лучше отказаться, заменив их однотонными или наиболее подходящими по оттенку. Кстати, деревянные игрушки и из других природных материалов точно понравятся символу года и идеально впишутся в общую атмосферу праздника.
Фото: Pexels.com
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