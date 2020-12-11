Приметы на удачу: что должно быть в доме, чтобы задобрить символ наступающего 2021 года

В этот новогодний вечер можно позволить себе немного отдохнуть от огромного количества разнообразных салатов, заменив их более здоровыми и легкими в приготовлении закусками. Подойдет все, что подается на льду: креветки, устрицы или рыба. Только не переусердствуйте с деликатесами, ведь главное правило новогоднего стола — вкусно и просто, без излишеств.

В год Быка не рекомендуется готовить блюда из говядины, телятины и баранины. От добавления этих видов мяса в салаты и закуски тоже лучше воздержаться.

Кстати, тайным другом Быка является Крыса — это союзник хозяина года и его покровитель, который наполняет позитивом. И чтобы достойно проводить 2020 год и снова приманить Крысу в качестве тайного друга, на столе обязательно должна быть сырная тарелка! Сделайте ее максимально разнообразной, добавив несколько сортов сыра и обязательно поставьте тарелку в центр стола.

Вместо многокомпонентных салатов с майонезом выбирайте легкие сырно-овощные сочетания с брынзой или моцареллой. Идеальным решением станут салаты капрезе, греческий и буррата. Также будут актуальны салаты из морепродуктов. Например, Цезарь с креветками или салат с крабовым мясом.