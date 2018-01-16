Плохая примета: 6 вещей, которые ни в коем случае нельзя хранить дома
Старая обувь и вещи
Переходим к домашним шлепанцам и старой одежде. Ни в коем случае нельзя держать дома изношенные порванные тапочки, которые накапливают отрицательную энергию, а лучше заменить их, например, пляжными шлепанцами, которые более долговечны. Тоже не стоит хранить старую одежду, вид которой оставляет желать лучшего. Все эти вещи способны притягивать проблемы, плохое самочувствие и негативные мысли. Не бойтесь избавляться от старого, чтобы освободить место для новых моментов.
Вьющиеся растения и цветы с колючками
Вьющимся цветам не место в вашей квартире, ведь они способны притягивать болезни и несчастья. Ковыль тоже держать в доме не рекомендуется, иначе можно рано овдоветь. Если вам вдруг подарили пальму, то не спешите вносить ее в дом. Это растение может привлечь раздоры и горе. Поэтому пальмами лучше любоваться где-то в другом месте.
Что касается колючих растений (кактусы, розы, шиповник), то, согласно учению фэн-шуй, они могут блокировать позитивную энергию и никак не способствуют созданию приятной атмосферы в доме.
Хвойные ветки
Практически то же самое касается и хвойных веток. Они уместны лишь во время новогодних праздников, а в остальное время держать их в квартире — плохая примета. Можно накликать беду и несчастья. Поэтому если вы привыкли держать дома новогоднюю елку, пока она вся не осыпется, то в этом году настоятельно рекомендуем избавиться от нее как можно скорее.
Разбитая посуда и сломанная техника
Если ваш любимый сервиз, доставшийся в наследство от бабушки, разбился или дал трещину, выбрасывайте его не раздумывая! И не нужно пытаться реанимировать милую чашку, которую вам когда-то преподнесли в подарок, — вы лишь усугубите ситуацию. Ведь тарелки являются символом крепкой семьи, поэтому необходимо следить за тем, чтобы они выглядели идеально. Как и вся другая посуда.
То же самое касается и сломанной техники. Не стоит держать дома электронику, которая вышла из строя и которую вы надеетесь починить когда-то. Возможно. Специалисты по биоэнергетике называют электронику энергетическими порталами и утверждают, что через технику проходит негатив, но остается внутри, пока прибор работает. А вот как только электроника выходит из строя, то весь негатив начинает скапливаться в вашем доме.
Разбитые зеркала
Казалось бы, все давно знают, что разбитое зеркало — это к несчастью. Которое, согласно народным приметам, будет длиться около 7 лет и не сулит ничего хорошего. Специалисты по биоэнергетике уверяют, что разбитые зеркала (и стекла) не только притягивают беды, но также искажают позитивную энергию, превращая ее в темную.
Пустые бутылки и макулатура
Бумага и стекло притягивают к себе негатив, скапливают пыль и захламляют пространство. Поэтому так важно избавляться от старых газет и журналов, а также выбрасывать пустые бутылки, которые, поверьте, вам ни к чему.
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