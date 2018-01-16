Если вы вдруг замечаете, что у вас все буквально валится из рук и день не задался с самого утра, не спешите винить в своих бедах других людей, а лучше присмотритесь к окружающим вас вещам. Мы составили список предметов, которые не стоит держать в доме. Если вы, конечно, хотите, чтобы в нем поселились спокойствие, гармония и успех.

Старая обувь и вещи Переходим к домашним шлепанцам и старой одежде. Ни в коем случае нельзя держать дома изношенные порванные тапочки, которые накапливают отрицательную энергию, а лучше заменить их, например, пляжными шлепанцами, которые более долговечны. Тоже не стоит хранить старую одежду, вид которой оставляет желать лучшего. Все эти вещи способны притягивать проблемы, плохое самочувствие и негативные мысли. Не бойтесь избавляться от старого, чтобы освободить место для новых моментов. Вьющиеся растения и цветы с колючками Вьющимся цветам не место в вашей квартире, ведь они способны притягивать болезни и несчастья. Ковыль тоже держать в доме не рекомендуется, иначе можно рано овдоветь. Если вам вдруг подарили пальму, то не спешите вносить ее в дом. Это растение может привлечь раздоры и горе. Поэтому пальмами лучше любоваться где-то в другом месте. Что касается колючих растений (кактусы, розы, шиповник), то, согласно учению фэн-шуй, они могут блокировать позитивную энергию и никак не способствуют созданию приятной атмосферы в доме. Хвойные ветки Практически то же самое касается и хвойных веток. Они уместны лишь во время новогодних праздников, а в остальное время держать их в квартире — плохая примета. Можно накликать беду и несчастья. Поэтому если вы привыкли держать дома новогоднюю елку, пока она вся не осыпется, то в этом году настоятельно рекомендуем избавиться от нее как можно скорее.