Пачули, корица, кедр и еще 8 ароматов, привлекающих счастье и богатство в дом

Корица любима многими хозяйками и это не удивительно. Мало того, что она придает блюдам новое звучание, так еще помогает избавиться от неприятного запаха в доме, тонизирует и оказывает возбуждающее действие. Еще данный аромат помогает достичь процветания, раскрывает творческий потенциал и настраивает на нужный лад.

Пачули является одним из самых популярных ингредиентов при составлении парфюмерных композиций. Кроме того, этот аромат оказывает возбуждающее действие, помогает наладить личную жизнь и поправить материальное положение.

Вербена помогает привлечь удачу и стабильность в дом, оказывает активизирующее действие, благотворно влияет на психологическое здоровье и общее самочувствие. Аромат поможет расслабиться после тяжелого трудового дня и обрести ясность мысли.

Кедр особенно рекомендован тем парам, которые утратили остроту чувств и потеряли интерес к регулярным интимным отношениям. Этот аромат оказывает возбуждающее действие, повышает сексуальный аппетит, а также помогает обрести финансовый успех и лидерские позиции.