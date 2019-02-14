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Пачули, корица, кедр и еще 8 ароматов, привлекающих счастье и богатство в дом

Люди стали проявлять интерес к эфирным маслам, получившим свое название благодаря летучести, быстрому испарению и жирной масляной структуре, не растворяющейся в воде, задолго до того, как изучили их химический состав и свойства. Со временем они стали замечать, что эти соединения обладают целебными свойствами и не только оказывают чудодейственное воздействие на нервную систему человека, но и помогают изменить жизнь в лучшую сторону (поправить финансовое положение или даже найти любовь). Passion.ru собрал подборку ароматов, которые помогут привлечь счастье, успех и богатство в дом.

Корица любима многими хозяйками и это не удивительно. Мало того, что она придает блюдам новое звучание, так еще помогает избавиться от неприятного запаха в доме, тонизирует и оказывает возбуждающее действие. Еще данный аромат помогает достичь процветания, раскрывает творческий потенциал и настраивает на нужный лад.

Пачули является одним из самых популярных ингредиентов при составлении парфюмерных композиций. Кроме того, этот аромат оказывает возбуждающее действие, помогает наладить личную жизнь и поправить материальное положение.

Вербена помогает привлечь удачу и стабильность в дом, оказывает активизирующее действие, благотворно влияет на психологическое здоровье и общее самочувствие. Аромат поможет расслабиться после тяжелого трудового дня и обрести ясность мысли.

Кедр особенно рекомендован тем парам, которые утратили остроту чувств и потеряли интерес к регулярным интимным отношениям. Этот аромат оказывает возбуждающее действие, повышает сексуальный аппетит, а также помогает обрести финансовый успех и лидерские позиции.

Лаванда весьма популярна во многих странах и используется при изготовлении косметики, в парфюмерной продукции и для решения каких-то бытовых вопросов. Также этот аромат помогает восстановить нервную систему после трудового дня, оказывает успокаивающее и расслабляющее действие, а также привлекает благополучие в дом.

Бергамот привлекает жизненную энергию, помогает адаптироваться к новым обстоятельствам, поднимает настроение, оказывает бодрящее действие на организм и настраивает правильную циркуляцию денежного потока в доме.

Орхидея помогает справиться с усталостью и достичь финансового процветания. Кроме того, этот нежный аромат пробуждает женскую энергию и сексуальное влечение.

Апельсин в древнекитайском учении фэн-шуй символизирует деньги и богатства. Действительно, данный аромат помогает настроить энергию денег, привлекает противоположный пол, разжигает желание и меняет вашу личную жизнь в лучшую сторону.

Мята (перечная) используется не только для приготовления кулинарных шедевров, но и в качестве аромамасла для дома. Этот аромат помогает справиться с хандрой, упорядочить мысли, настроиться на рабочий лад, а также – сохранить и приумножить ваши финансы.

Нероли (или флердоранжевое масло) рекомендован тем, кто столкнулся с неврозами и апатией, а также потерей интереса к тому, что происходит в жизни. Кроме того, данный аромат помогает партнерам разжечь страсть, привлекает удачу и заставляет поверить в то, что теперь все уж точно будет хорошо.

Сосна поможет вам избавиться от хандры и пессимистичных мыслей, заставит поверить в собственные силы, справится с нервным истощением, стимулирует мозговую деятельность и повысит работоспособность. Если вы хотите вновь покорять всех своим остроумием и креативностью, поправить свое благополучие и обрести финансовую стабильность, тогда обратите внимание на данный аромат.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: shutterstock

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