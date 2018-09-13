Не хранить чеки в кошельке и еще 9 примет для привлечения богатства в дом

Чем дороже кошелек, тем больше будет в нем денег
Это, пожалуй, основная примета, которая действительно работает. Начнем с того, что деньги любят простор, поэтому маленький кошелек состоящий из одного отделения, для них точно не подойдет. Присмотритесь к эффектным моделям, выполненным из мягкой натуральной кожи и оснащенных несколькими удобными отделениями – для мелочи и бумажных купюр, соответственно. Эксперты уверяют, что внутри кошелька должен соблюдаться идеальный порядок и четкая иерархия, только тогда этот аксессуар начнет работать на вас в прямом смысле этого слова.
Не храните чеки, бумажки и прочий мусор в кошельке
Начнем с того, что в вашем бумажнике должен быть порядок во всем – от правильного распределения (и хранения) денежных средств, до отсутствия старых ненужных визиток, чеков и прочего мусора, который мешает привлечению хорошего финансового потока.
Кошелек должен быть красного, черного, коричневого или золотого оттенка
По мнению экспертов, цвет кошелька тоже имеет значение. Необходимо выбирать «денежные оттенки», дамам - красный, желтый или золотой, а мужчинам – коричневый или черный. Именно эти цвета способны привлекать к вам богатство и успех. А вот оттенки зеленого или синего, напротив, помогают «утекать» вашим средствам и негативно влияют на финансовую атмосферу.
Бумажник всегда должен быть «наполнен»
Помните, что кошелек никогда не должен пустовать – иначе это может обидеть деньги и они просто перестанут у вас водиться. Даже если вы не любите держать купюры, предпочитая везде расплачиваться пластиковой картой, все равно позаботьтесь о том, чтобы несколько банкнот аккуратно лежали в соответствующем отделении.
Купюры и мелочь храните отдельно
Не лишним будет напомнить также, что бумажные купюры и монеты ни в коем случае нельзя держать в одном месте. И если вам кажется хорошей идеей выгрести все копейки, чтобы, скажем, расплатиться за проезд, то эксперты рекомендуют все же оставить несколько монеток. Иначе вам так и придется всегда «выгребать» по углам средства и жить весьма скромно.
Складывайте купюры только лицевой стороной наружу
Следующее правило привлечения богатство – держать купюры строго лицевой стороной наружу. Иначе, согласно народной примете, они могут от вас «убежать» и вам сложно будет понять, куда постоянно уходят деньги.
Не держите вместе валюту разных стран
Еще один момент, на который следует обратить внимание - ни в коем случае не хранить вперемешку купюры разных стран. Другими словами, держите доллары, рубли, евро и прочую валюту отдельно друг от друга. Идеально – в разных отделениях. И помните, что в вашем кошельке обязательно должна быть хотя бы одна неразменная купюра, это тоже способствует привлечению финансового потока и скорому процветанию.
Не держите фотографии родных в портмоне
Фотографиям близких людей тоже не место в вашем бумажнике. Если верить народным приметам, то деньги очень «ревностно» относятся ко всему, что находится рядом с ними, поэтому и акцент должен быть сделан именно на них. Но при этом, чтобы задобрить Фортуну, можно в кошелек положить китайскую монетку (символ богатства), знак бесконечности или другой талисман, который принесет вам удачу.
Наличные нужно складывать по достоинству и не сгибать
С купюрами следует обращаться бережно. Кажется, многие знают это правило, однако следуют ему лишь некоторые. На самом деле, деньги обладают своей особой энергетикой и если их комкать, рвать, сворачивать трубочкой и тому подобное, то они могут расценить это как неуважительное отношение и просто перестанут у вас водиться.
Найденные монеты или «случайные» деньги нужно тратить сразу
Еще одна народная примета, на которую следует обратить внимание. Если вдруг вы нашли на улице деньги, то ни в коем случае не складывайте их в кошелек и не несите в свой дом. Во-первых, вы не знаете, кто и в каких целях их обронил (или специально подбросил, бывают и такие случаи), а во-вторых, «легкие» деньги (выигрыш и так далее), необходимо так же легко потратить, тогда лишь они вернутся к вам в большем количестве.
Текст: Юлия Кальницкая
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