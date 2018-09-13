Не хранить чеки в кошельке и еще 9 примет для привлечения богатства в дом

Чем дороже кошелек, тем больше будет в нем денег

Это, пожалуй, основная примета, которая действительно работает. Начнем с того, что деньги любят простор, поэтому маленький кошелек состоящий из одного отделения, для них точно не подойдет. Присмотритесь к эффектным моделям, выполненным из мягкой натуральной кожи и оснащенных несколькими удобными отделениями – для мелочи и бумажных купюр, соответственно. Эксперты уверяют, что внутри кошелька должен соблюдаться идеальный порядок и четкая иерархия, только тогда этот аксессуар начнет работать на вас в прямом смысле этого слова.

Не храните чеки, бумажки и прочий мусор в кошельке

Начнем с того, что в вашем бумажнике должен быть порядок во всем – от правильного распределения (и хранения) денежных средств, до отсутствия старых ненужных визиток, чеков и прочего мусора, который мешает привлечению хорошего финансового потока.

Кошелек должен быть красного, черного, коричневого или золотого оттенка

По мнению экспертов, цвет кошелька тоже имеет значение. Необходимо выбирать «денежные оттенки», дамам - красный, желтый или золотой, а мужчинам – коричневый или черный. Именно эти цвета способны привлекать к вам богатство и успех. А вот оттенки зеленого или синего, напротив, помогают «утекать» вашим средствам и негативно влияют на финансовую атмосферу.

Бумажник всегда должен быть «наполнен»

Помните, что кошелек никогда не должен пустовать – иначе это может обидеть деньги и они просто перестанут у вас водиться. Даже если вы не любите держать купюры, предпочитая везде расплачиваться пластиковой картой, все равно позаботьтесь о том, чтобы несколько банкнот аккуратно лежали в соответствующем отделении.