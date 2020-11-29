Гармонизация отношений по фен-шуй: что изменить в доме, чтобы привлечь любовь
Чтобы сохранить мир и любовь в браке
Если вы уже достаточно долго вместе, но при этом понимаете, что отношения стали не настолько доверительными и позитивными, как раньше, то вы можете попробовать укрепить союз, чтобы не ругаться со своей второй половинкой и не довести дело до развода. Так, например, можно найти и активировать в квартире личный сектор, который как раз и отвечает за романтику в паре. Найти данный сектор очень просто: у тех, кто родился в год Лошади, Тигра или Собаки он будет располагаться на востоке, у тех, кто родился в год Свиньи, Козы или Кролика — на севере, у рожденных в год Обезьяны, Крысы или Дракона — на западе, а у появившихся на свет в год Петуха, Змеи или Быка — на юге.
Также особое внимание стоит уделить вашей спальне и супружескому ложу. В юго-западной части комнаты разместите какие-нибудь романтические элементы, чтобы активизировать положительную энергию и настроиться на нужный лад. Проследите, чтобы в этом помещении не было детских фотографий или изображений одиноких людей, лучше, если где-то будут размещены ваши снимки с супругом. То же самое касается статуэток — посмотрите, чтобы они непременно были парными, в противном случае ваши чувства будут остывать и постепенно сойдут на нет. А заодно проверьте, не разделено ли ваше супружеское ложе отдельными кроватями или не стоит ли между вами тумбочка — все это, по мнению экспертов, тоже вредит отношениям.
Также возьмите себе за правило регулярно проветривать комнату и периодически очищать пространство, чтобы избавиться от застоя и привлечь энергию ци. Для этих целей можно использовать специальные благовония или аромамасла с афродизиаками.
Фото: Pexels.com
Вернуть былую страсть в отношения с мужем
Чтобы сексуальное влечение не ушло и ваши отношения были такими же страстными, как и в самом начале знакомства, попробуйте сделать следующее: добавьте красные аксессуары или красный текстиль в спальне, а также положите аккуратно кусок красной материи под матрас. Это поможет активизировать сексуальную энергию и усилит влечение. Главное — не переборщить с огненными оттенками, иначе комната будет напоминать, скорее, будуар, чем супружескую спальню, а это тоже не очень хорошо скажется на ваших отношениях. Чтобы вернуть доверительность в отношения, попробуйте активизировать зону, отвечающую за брак, и разместите в этой части дома аксессуары желтого цвета. Этот оттенок способствует сближению и настраивает на одну волну.
Чтобы уберечь вашу пару от измен и предательства, эксперты рекомендуют не размещать в спальне кровать таким образом, чтобы она отражалась в зеркале или других отражающих поверхностях, убрать из этой комнаты телевизор, а заодно унести оттуда живые растения и изображения воды (море, реки, водоемы, водопад и так далее пусть украшают другие комнаты, но только не ту, где вы уединяетесь с супругом).
Привлечь любимого человека
Если вы пока еще одиноки и мечтаете найти вторую половинку, то можно приобрести что-то красное (например, кружевное нижнее белье) и разместить это в юго-западной части дома. Кроме того, разместите в этом секторе какие-нибудь ярко-красные аксессуары, чтобы активизировать энергию любви и направить ее в нужное русло. Также хорошо будет поставить там какие-нибудь предметы, выполненные из глины, фарфора или камня желто-оранжевых оттенков, символизирующих огонь и солнце. Чтобы усилить их действие, можно там же поставить парные статуэтки или повесить изображения с любовной тематикой.
Фото: Pexels.com
Не забывайте и о северо-западном секторе, отвечающем за главу семейства. Чтобы в вашем доме появился мужчина вашей мечты, активизируйте северо-западную зону, разместив там металлические предметы и аксессуары белого цвета. Также попробуйте убрать из комнаты, где вы обычно отдыхаете, картины или фотографии с изображениями одиноких людей. Свои портреты, например, вполне можно разместить в гостиной, чтобы гости могли любоваться вашей красотой. А в спальне все же лучше оставить что-то парное, чтобы и в вашей жизни тоже поскорее появилась вторая половинка.
Фото: Pexels.com
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