Гармонизация отношений по фен-шуй: что изменить в доме, чтобы привлечь любовь

Если вы уже достаточно долго вместе, но при этом понимаете, что отношения стали не настолько доверительными и позитивными, как раньше, то вы можете попробовать укрепить союз, чтобы не ругаться со своей второй половинкой и не довести дело до развода. Так, например, можно найти и активировать в квартире личный сектор, который как раз и отвечает за романтику в паре. Найти данный сектор очень просто: у тех, кто родился в год Лошади, Тигра или Собаки он будет располагаться на востоке, у тех, кто родился в год Свиньи, Козы или Кролика — на севере, у рожденных в год Обезьяны, Крысы или Дракона — на западе, а у появившихся на свет в год Петуха, Змеи или Быка — на юге.

Также особое внимание стоит уделить вашей спальне и супружескому ложу. В юго-западной части комнаты разместите какие-нибудь романтические элементы, чтобы активизировать положительную энергию и настроиться на нужный лад. Проследите, чтобы в этом помещении не было детских фотографий или изображений одиноких людей, лучше, если где-то будут размещены ваши снимки с супругом. То же самое касается статуэток — посмотрите, чтобы они непременно были парными, в противном случае ваши чувства будут остывать и постепенно сойдут на нет. А заодно проверьте, не разделено ли ваше супружеское ложе отдельными кроватями или не стоит ли между вами тумбочка — все это, по мнению экспертов, тоже вредит отношениям.

Также возьмите себе за правило регулярно проветривать комнату и периодически очищать пространство, чтобы избавиться от застоя и привлечь энергию ци. Для этих целей можно использовать специальные благовония или аромамасла с афродизиаками.